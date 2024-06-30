醫師的話／婦女更年期後出血 是返老回春？

婦女更年期後出血，很可能是病態的警兆，一定要去看醫生，接受診斷和治療。(圖／123RF)

根據聯邦疾病與防治中心(CDC)的調查，目前美國約有7500萬婦女進入更年期。其中4%到11%的人有更年期後出血的現象。

由於營養的改善以及科技創新，現代的婦女和50年前不一樣，停經期已經由38歲到目前的50歲左右。

Q1：許多人的經期不規則，怎麼知道什麼時候才是真正停經了呢？

A1：雖然在停經之前，幾乎所有婦女都可能有月經周期不規則（周期變短，然後延長，或者變得很混亂）的現象。更年期之前月經周期多半會延長，長達40到50天，甚至兩、三個月來一次，可是也有人一個月兩次。而且這種情況依個人體質可能持續一到三年不等。如果月經完全停了，超過一年以上，才算是真正的更年期了。

Q2：女性停經是不是愈晚愈好？

A2：停經的時間是依個人的遺傳基因、免疫系統及環境因素影響到卵巢的功能。雖然每個人體質不同，但大部分女性在55歲左右便結束經期。萬一超過55歲還有經期的話，就要小心是否因為其他的原因改變了荷爾蒙量。也同時要擔心會增加患乳癌還有子宮內膜癌的機率。

Q3：更年期後出血最常見的原因是什麼？

A3：若是停經超過一年以上，突然發現有陰道出血的現象，那麼根據美國癌症 學會的臨床數據，最可能發生的原因是：

1.子宮癌，宮頸癌或陰道癌。

2.下生殖道萎縮，子宮或陰道內膜組織變薄。

3.子宮肌瘤或者是宮頸內或子宮內膜息肉。

4.子宮內膜或者子宮頸病菌感染。

5.藥物或激素治療如他莫昔芬，引起的子宮內膜增生。

6.傷害如性侵或伴侶虐待。

7.靠近生殖道如尿道或直腸出血。

Q4：停經後出血常見嗎？

A4：更年期表示卵巢功能衰竭，懷孕能力結束。因此停經後陰道出血是不應該常見的。若是發生的話，好在90%都是因為功能性出血，表示因暫時性內分泌改變，精神過度緊張、環境改變、過度勞累或者是營養不均所造成的。只有10%可能是因為惡性腫瘤 引起的。但是，哪怕只有1%的可能是癌變，也必須早早做檢查。

Q5：停經後出血，若是不理睬會自動停止嗎？

A5：這個要看造成出血的原因而定了，若是因為子宮內膜或陰道萎縮性引起的，會自行停止。然而出血的原因若是息肉，即使是良性，出血也不會自行停止。

Q6：停經之後，有可能月經又重新開始嗎？

A6：一旦更年期停經之後，除非是服用荷爾蒙補充劑，否則月經是無法再重新開始的，因為卵巢已經衰竭。換句話說，一旦進入更年期，任何陰道出血都是不正常的。

Q7：更年期出血，什麼情況下要到急診室？

A7：如果發現大量出血，每兩小時必須換一片衛生棉，感覺到、頭暈或者頭昏，身體虛弱感覺要昏倒的話，必須馬上打911到急診室。

Q8：更年期後出血，應如何診斷？

A8：首先醫護人員會做內診和抹片檢查。來排除子宮頸的息肉和腫瘤問題。腹腔超音波檢查可以查看子宮或卵巢是否有異狀、而且可以觀察子宮內膜層的厚度。另外還可以檢查腹腔內是否有腹水以及腫瘤。抽血檢查包括血紅素可以診斷異常出血的嚴重程度，是否已經造成貧血。另外癌症指數和激素水平幫忙檢測 卵巢癌。荷爾蒙檢測應該驗濾泡激素、黃體激素、雌激素等等來判斷是否完全停經。

Q9：一旦更年期後出血，有無什麼百分之百的明確診斷方法呢？

A9：一般來說百分之百的診斷方法就是直接做子宮內膜細胞活檢。過去這種小手術一定要在醫院中進行，目前可以直接在診所中，進行非侵入性子宮內膜細胞檢查。

病理師檢查活檢細胞之後，可以判斷子宮內膜層細胞是否受荷爾蒙刺激，是否有癌前病變跡象、是息肉或者有其他異常病理。

Q10：癌變和子宮內膜厚度有關嗎？

A10：根據美國健康機構研究所的報告，婦女停經後子宮內膜層厚度應該小於五毫米。任何時候子宮內膜厚度超過了五毫米，表示可能有子宮內膜病變。需要做子宮內膜抽樣檢查或者是做陰道子宮鏡檢測。

Q11：健康食品會導致停經後出血嗎？

A11：雖然停經後出血有許多的可能原因，但是長期服用具有植物性雌激素的補品，例如啤酒花和大豆等的膳食補充劑，皆可能導致子宮內膜增生，而引起停經後出血。

Q12：更年期若是出現下腹痙攣是正常的嗎？

A12：許多人在更年期之後會出現幻覺痙攣，通常是一種輕緩的子宮本身反應，表示仍然有內膜增生的情形。一般人進入更年期，表示已經12個月沒有月經了，那麼所有以前經期的症狀，如小腹痛痙攣或頭痛也應該跟著消失。

總而言之，婦女更年期後出血，絕對不是返老回春，很可能是病態的警兆，一定要去看醫生，接受診斷和治療。

（作者為大華府地區執業醫師）