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繼紐時、華郵後…時代雜誌也開砲 封面「請拜登走人」

「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

移民專頁／裁員前已提交I-485 可透過I-765申請工作許可

李亞倫律師主答

讀者問：

我在中部，遇到了剛剛發生的裁員，目前的情況H-1B是6月30日到期。在接下來日子找到工作才能續上H-1B，有點不抱希望。我的I-485已經提交，還未滿180天。有人說，只要在這段時間不被安排綠卡面試，就能逃過一劫。請問是這樣的嘛？請問這種情況可以轉成F-1等綠卡嗎？還是必須換工作接手？問過Emma，說我的案件在NBC補充內容。優先日期PD是2019年9月，已經排到了。請問一下，如果找到工作後要同時提交H-1B和I-485J嗎？

答：

由於你已提交I-485申請，因此你可以透過I-765表格提交工作許可證的申請（如果你尚未這樣做）。獲得批准的EAD後，你將有資格獲得公開市場的就業機會。這可能會幫助你更快找到另一位雇主。假設美國移民局在你的I-485申請等待180天之前沒有對你採取行動，或者在請求補材料(RFE)期間超過180天的時限，並且你找到另一位雇主，如果工作屬於相同或相似的職業，該雇主可能願意幫助你嘗試將你的I-485轉至該公司。請記住，根據轉換公司的規則，最初的雇主在提交I-140申請（如果同時提交I-485）時或提交I-485時必須有繼續雇用你的意圖，它就簽署了I-485J轉換公司的申請。如果你找到工作並希望開始為新雇主工作，你可以使用工作許可證，或者公司可以申請H-1B轉換。

H-1B 綠卡 移民局

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