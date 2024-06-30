旅遊／跟著電影 賞羅浮宮瑰寶

羅浮宮入口─玻璃金字塔。（圖／小方提供）

電影「午夜巴黎」裡有這麼一句台詞，哪怕去了10次以上的巴黎，依舊對這個城市又愛又恨。我說，哪怕去了10次羅浮宮，依然有看不完的藝術瑰寶。要認認真真地欣賞這裡珍藏的6萬5000多件展品，大概需要5周。所以有一個小目標，跟著電影鏡頭觀賞一些鎮館之寶，拍拍照，用手機筆記程序記錄一下，幾個小時就過去了。

在網上約好了參觀時間；在一個清麗的初秋早晨，來到了心心念念的羅浮宮，遠看它，像極了一個巨大的馬掌，它是歐洲最長的建築；它的長度超過了把三個放平的艾菲爾鐵塔連接起來的長度。眼前就是羅浮宮的入口，玻璃金字塔。

羅浮宮玻璃金字塔裡面的旋轉樓梯。（圖／小方提供）

玻璃金字塔，它是由出生於中國的美國建築師貝聿銘設計的建築；貝老設計的金字塔傾斜的牆面，向博物館 折線形屋頂致敬，而羅浮宮建築群厚重的外觀極大程度烘托了金字塔的通透。在當年經歷了爭議、堅持、信任、權利、妥協與和解的玻璃金字塔，早已融入了巴黎。在景點邊上的任何一家旅遊紀念品店，和「蒙娜麗莎」、艾菲爾鐵塔明信片擺在一起的，一定會是羅浮宮玻璃金字塔的明信片。

「蒙娜麗莎」世紀謎團

不用看地圖，跟著遊人來到了一層的德農館。很幸運的是，一進大廳門就是那個舉世敬仰的畫作─「蒙娜麗莎」；它是文藝復興三傑之一李奧納多‧達文西的作品。達文西不僅是最偉大的畫家，而且是雕塑家、科學家、建築師和工程師，世人稱他為從宇宙穿越而來的全科天才。參觀者整齊地排隊，到畫像前，欣賞─拍照─再欣賞，幾乎統一模式。

達文西的「蒙娜麗莎」。（圖／小方提供）

我帶著敬仰之心，還有好些個謎團來到畫前，它好像有種磁場，讓我目不轉睛地看；500多年來，人們對它的各種猜測和傳聞不少於它的藝術價值。她柔和的目光似乎能夠攫住人的魂魄，畫中人似有若無的微笑，邀請我到了畫中。第一個謎團：畫中人原型是誰？一派認為她是佛羅倫斯富商的夫人，麗莎夫人；也有一些藝術家認為他是達文西本尊。我再仔細看，面目特徵真是有些中性，也許是讀了許多文章有了心理投射。第二個謎團：蒙娜麗莎是在笑嗎？走向她時，似乎看到她在微笑，而正對著她停下來，她只是嘴角微微上揚，又似乎有絲絲的惆悵，真的是謎一樣的笑與不笑。

在做羅浮宮攻略時，看了首部羅浮宮館藏的電影「臉」，還有看了好多遍的「達文西密碼」，電影中的人物對話或多或少表述了這位天才畫家的繪畫技法。達文西覺得誰身上也沒真長出線條來，愈是強調線條，畫中的人物愈是會失去真實感和與空間互動的立體感，所以仔細觀察「蒙娜麗莎」就會發現，整幅畫中幾乎看不到線條，人的笑容是眼角和嘴角的肌肉活動。再仔細看，蒙娜麗莎嘴角輪廓的邊線被隱藏在暗部，變得模糊、圓潤而充滿立體感，這就是達文西的招牌畫技─暈塗混合法。

第三個謎團，噢，沒時間佇足觀賞了，每人停留畫前的時間大概2、3分鐘，好吧，再重新排隊觀賞一遍吧。這第三個謎團，據說蒙娜麗莎的眼睛可以隨著參觀者的移動而移動。排隊等了許久，這一次，我邊走邊看，果不其然，蒙娜麗莎似乎也一直注視著我，也許是視覺的錯覺吧。那麼，「達文西密碼」裡講的這幅畫裡藏著石破天驚的那個祕密呢？無從得知了。然而，這正是能百世流芳藝術珍品的偉大之處：你把它想成怎樣就是怎樣的吧，如同一千個人心裡有一千個哈姆雷特。那一抹永恆的微笑，不愧是羅浮宮鎮館之寶的首席。

「蒙娜麗莎」是在德農館最受歡迎地方─大陳列館，它像個走不到頭的長廊，這裡藏有羅浮宮最有價值的義大利傑作。還是跟著「達文西密碼」走，受人尊重的羅浮宮館長，把那條開啟未曾中斷的訊息鑰匙藏在了不遠處的一幅畫上─「岩間聖母」，也是達文西的不朽之作。凝視它，彷彿是潛入一片漆黑的深海；無法想像會從畫中人物神祕的雙唇間挖到什麼奇珍異寶，會怎樣解鎖畫作的力量。畫中聖嬰耶穌正在和嬰孩時期的施洗者約翰在阿爾卑斯山一個幽暗的洞穴裡玩耍。

達文西的「岩間聖母」。（圖／小方提供）

坊間對這幅畫中達文西想表述的寓意和象徵符號爭論之多，不亞於「蒙娜麗莎」；可我更願意相信自己的眼睛：聖母、孩子和天使直接坐在山岩地上，漸濃漸淡的輕煙薄霧威尼斯畫派少有的朦朧畫意，整個景象如幽遠的夢境，充滿了詩一樣的溫情，祥和而且典雅，特別瑪麗亞右手上方有棕櫚樹葉，像極了放錯了位置的貝殼。

「迦拿的婚禮」描繪神蹟

在同一個展廳，還珍藏著羅浮宮裡最寬的一幅油畫，它便是我們耳熟能詳的「迦拿的婚禮」；這個聖經故事，創作於文藝復興全盛時期。迦拿的婚禮中，耶穌受邀出席，並行使了他的第一個神蹟，把水變成葡萄酒，讓參加婚禮的客人暢飲美酒。

畫家保羅‧委羅內塞，受拉斐爾和米開朗基羅的影響頗多，學院派畫風─理想的比例、平衡、美學，讓人嘆為觀止。

羅浮宮德農館裡「迦拿的婚禮」。（圖／小方提供）

達雅克路易大衛的「拿破崙加冕大典」。（圖／小方提供）

走到隔壁的達魯廳，畫風變了，是18世紀末和19世紀初的法國繪畫。讓人眼前一亮的是左牆上的巨幅油畫─「拿破崙加冕大典」。

法國畫家達雅克路易大衛真實地記錄了1804年12月2日在巴黎聖母院隆重的國王加冕儀式場景。拿破崙讓羅馬教皇庇護七世親自來巴黎為他加冕，卻拒絕跪在教皇前，而是逕自把皇冠奪過來給自己戴上。畫家大衛巧妙地避免這一事實，選用典禮的後半場作畫─拿破崙給約瑟芬皇后加冕，既在畫面上突出了拿破崙的中心位置，又沒有使教皇難堪，這才有了這幅畫名與內容不符的曠世之作。它有100多個人物，每個人物都有不同的服飾，姿態和表情；光影效果和色彩層次複雜，構圖嚴謹，一片法蘭西盛世，呼之欲出。

「達文西密碼」中，藍登教授說，普通人無法在一天之內觀賞完所有藏品。所以，鎮館三寶遊覽路線─號稱小羅浮宮參觀路線，特別適合藝術菜鳥級參觀者。看完「拿破崙加冕大典」，向右轉，就能看到在達魯台階上的勝利女神雕像，「薩莫色雷斯島的勝利女神」佇立在德魯館通向敘利館的樓梯台階上。勝利女神雕像是現今保存的為數不多的古希臘雕像，而不是羅馬時期的仿品。

羅浮宮鎮館之寶─「薩莫色雷斯島的勝利女神」。（圖／小方提供）

1863年，法國考古學家尚帕佐在愛琴海西北部的薩莫色雷斯島發現了這座雕像，因為年代久遠，手臂和頭部都已經缺失；羅浮宮的能工巧匠做了大膽嘗試，根據女神站姿，把殘缺的右邊翅膀加以修復。現今的女神的右翼略高於左側，這一大膽嘗試讓整尊雕像更加意氣風發，充滿了力量與動感。100多年來，勝利女神俯視著每一位來來往往的遊客，一如2000多年前在神廟裡接受古希臘人的勝利禱告。

維納斯 女體美典範

從這裡走到下一層的維納斯，會經過敘利館的古羅馬和古希臘的雕塑，不同裝束、不同場景的女神，精彩紛呈。來到0層盡頭的展廳中央，就是斷臂維納斯了。

羅浮宮鎮館之寶─「米洛的維納斯」。（圖／小方提供）

維納斯雕像創建於公元前150年左右，1820年希臘農民發現它，後被進獻給法國國王路易十八，從此落戶羅浮宮。她是歐洲文明起源的象徵，也是愛與美的符號。維納斯雕像是舉世公認的女性人體美的典範，因為她完全符合黃金分割的人體比例關係。每一年，她接受近1000萬遊客的注視和膜拜。

沒時間仔細觀賞其他樓層的展品，索性又回到群星璀璨的德農館。 再次仰視達文西和大師們對造物主敬畏，對大自然尊重的靈魂之作。跟這些偉大的藝術道別。

大理石雕塑─「薩提爾」─希臘神話人與山羊複合體精靈。（圖／小方提供） 羅浮宮黎塞留館的穹頂。（圖／小方提供）

注意事項：法國是個經常有工會罷工的國度，臨行前，請留意罷工訊息，而且要有備用計畫；如果如約到了博物館門口才知道當天有罷工，立即訂第二天的票，然後執行備用計畫。