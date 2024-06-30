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退休生活／逾半人想62歲前退休 先看能否負擔漫長生活

編譯周芳苑
投資管理業者主管說，人人都需要計畫退休生活，但很少人真的制訂退休計畫。(圖／123RF)
投資管理業者主管說，人人都需要計畫退休生活，但很少人真的制訂退休計畫。(圖／123RF)

根據紐約聯邦準備銀行(New York Federal Reserve)最新調查，2020年3月以來，職場工作者計畫退休的年齡大幅下降；打算62歲退休的人超過一半，但是否負擔得起長壽帶來的漫長退休生活是個大問題。

新冠疫情奪走許多人命，讓人產生「人只活一次」的態度，過半的人計畫62歲之前離開工作崗位。

逾半數想62歲前退休

據調查，僅46%的62歲以下受訪者表示打算62歲後繼續工作；62歲比傳統的65歲退休年齡年輕3歲。

疫情爆發前的六年裡，計畫62歲過後繼續工作的平均比率為55%，接下來四年這個比率穩步下降。

聯準會表示，此一態勢似乎源自「重新思考工作價值的文化轉變」以及「蓬勃發展的股市」，讓許多家庭對財務狀況更有信心。

社安金2035年將短缺

但是多數美國人是否真的有能力這麼早退休是個問題。 財政部上周警告，社安金到了2035年將出現資金短缺。

員工福利研究所(Employee Benefit Research Institute)最近一項調查發現，退休人員放棄工作的平均年齡為62歲。

聯準會經濟學家們說，提前退休的態度反映出人們覺得家庭淨財富增加、 對未來收益和收入成長以及財務健康的信心增強、對實現退休儲蓄目標更加樂觀。

退休預算納財務規畫

然而，理財規畫師一再警告過早退休會帶來災難性後果。

投資管理業者Schroder Investment Management主管希夫曼(Joel Schiffman)說，人人都需要計畫，但很少人真的制訂退休計畫；擬計畫可設定目標，落實目標的可能性隨之增加。

專家建議將模擬退休預算納入規畫，以準確推估需要多少錢。

退休 疫情 預算

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