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「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

退休生活／近8成職業運動員 退休3年內破產

編譯周芳苑
78%職業運動員退休才三年就破產，隨著年齡增長儲蓄至關重要。(圖／123RF)
78%職業運動員退休才三年就破產，隨著年齡增長儲蓄至關重要。(圖／123RF)

許多職業運動員當紅時賺進大把鈔票，但是近八成退休三年內破產。美國職籃(NBA)前球星巴克利 (Charles Barkley) 說，揮霍無度是致命傷，以過來人的經驗提醒避免犯錯。

巴克利因賺得數百萬元而贏得「麵包車」(Bread Truck)封號，但對於理財並非高手。

巴克利在美式足球聯盟(NFL)前球員夏普 (Shannon Sharpe) 主持的播客 Club Shay Shay 中表示，一開始得到大把錢時，他有三到四輛車，有J博士(Dr. J)之稱的NBA偶像級導師歐文(Julius Irving)警告他不要過度消費，還質疑他究竟能同時開多少輛車。

J博士當時說，這筆錢足可度過餘生，並提到無論開一輛起亞車(Kia)或者開賓士(Mercedes Benz)、勞斯萊斯(Rolls Royce)，人人都知道開車者是巴克利。

資產管理公司NKSFB體育業務部合夥人布朗(Craig Brown) 表示，令人震驚的是78%職業運動員退休才三年就破產。巴克利引用這個數據，強調隨著年齡增長保留資金至關重要。

巴克利提到，年輕運動員在迪奧(Dior)鞋、路易威登(Louis Vuitton)衣衫上大肆揮霍。

夏普則說，許多運動員來自低收入背景，將收入視為證明成功的首要機會；這些人多半沒有想到短時間內收到大筆收入、也沒有準備好明智理財。

巴克利補充，許多職業運動員還被要求把收入花在朋友、家人身上。歐文建議巴克利考慮自己的未來，而不要總想給別人留下好印象。

巴克利記得歐文說，花30萬元買賓利(Bentley)的重點不是買不買得起，而是假如只花7萬、8 萬元買另一輛車，銀行將多存20萬元而且不斷增長，20年後，20萬元會大大增值。

破產 退休 夏普

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