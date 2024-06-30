星座／6月30日至7月06日運勢 處女座感情得意 雙魚座運勢給力
牡羊座3月21日~4月19日
總運指數：★★★★★
心情愉悅，在人前你將會展露出自己活潑的一面。人氣會有明顯上升，有利於進行社交，單身者交友也容易有收穫。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：獅子座
貴人星座：處女座
金牛座4月20日~5月20日
總運指數：★☆☆☆☆
本周你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活淘空。不需要為了撐面子，吃一些不必要的啞巴虧。展現最真實的自己，同樣能得到別人的尊重。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
雙子座5月21日~6月21日
總運指數：★★★★☆
與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：獅子座
巨蟹座6月22日~7月22日
總運指數：★★★☆☆
勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利，倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。
幸運色彩：象牙白
速配星座：處女座
貴人星座：天蠍座
獅子座7月23日~8月22日
總運指數：★★☆☆☆
刺蝟形象本周將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。
幸運色彩：雲母白
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
處女座8月23日~9月22日
總運指數：★★★★☆
感情得意的一周，會有值得炫耀的浪漫故事發生在你身上；工作頭緒很多，靜下心來便能理清；投資需要理性對待，切不可跟風行事。
幸運色彩：生態綠
速配星座：水瓶座
貴人星座：雙魚座
天秤座9月23日~10月23日
總運指數：★★★☆☆
感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。
幸運色彩：馬鞍棕
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
天蠍座10月24日~11月21日
總運指數：★★☆☆☆
本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。
幸運色彩：番茄紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
射手座11月22日~12月20日
總運指數：★★☆☆☆
這不是一個你可以事不關己的一周，你越想逃避某些問題，就越容易陷入困境。試著改變自己的處事態度，秉著兵來將擋、水來土掩的精神，才能夠獲得好結果。
幸運色彩：科幻銀
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
摩羯座12月21日~1月20日
總運指數：★★★☆☆
這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計劃就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：天蠍座
貴人星座：水瓶座
水瓶座1月21日~2月19日
總運指數：★★★☆☆
愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。
幸運色彩：墨玉綠
速配星座：金牛座
貴人星座：天秤座
雙魚座2月20日~3月20日
總運指數：★★★★☆
這周運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。
幸運色彩：寶石藍
速配星座：處女座
貴人星座：摩羯座
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