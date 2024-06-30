詐騙ing／毀滅性詐財 殺豬盤去年狂撈40億

聯邦調查局(FBI)估計，去年「殺豬盤」(pig butchering)詐騙案騙走全美數萬名受害者近40億元，金額較前一年增加53%。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)估計，去年「殺豬盤 」(pig butchering)詐騙案騙走全美數萬名受害者近40億元，金額較前一年增加53%。

FBI的數據顯示，2023年因加密貨幣 詐騙而損失的近50億元中，有39億6000萬元是在殺豬盤騙局中被詐取；儘管當局成功追回數百萬元被竊資金，但沒有一個美國執法機構能夠逮捕到涉嫌詐騙份子。

這些發生在網路世界的犯罪，卻在現實世界造成毀滅性後果，執法部門預測，明年的損失將持續增長。

中國幫派 是唯一贏家

加州 聖塔克拉拉郡(Santa Clara)檢察官艾琳·韋斯特(Erin West)過去幾年致力於打擊殺豬盤詐騙，她說：「我當檢察官已經25年了，處理過各種不同的犯罪，但我從來沒有見過像殺豬盤那樣所導致的結果，如此絕對的毀滅。」

艾琳身處加州灣區科技業中心，她的團隊是最早開始調查殺豬盤詐騙的單位之一，「有些受害者又加害其他受害者，唯一的贏家是中國幫派。」

聯邦特別探員布萊德斯追特(Shawn Bradstreet)告訴有線電視新聞網(CNN)，竊取自美國受害者的部分資金被用來擴大詐騙活動，以及容納詐騙及其他非法活動的大型場地。

詐騙份子用來尋找獵物的工具，包括WhatsApp、Facebook、LinkedIn，以及Bumble、Tinder等約會交友軟體。

Match、Facebook和Whatsapp母公司Meta向CNN透露，該公司正致力於預防詐騙份子使用他們的平台，預防措施包括標記可疑言論，並向用戶宣導。

多家科技公司於5月成立「科技業反詐騙聯盟」(Tech Against Scams Coalition)，承認詐騙是整個科技領域的普遍問題，參與公司包括Coinbase、Meta、Match group，以及反詐騙慈善組織GASO。