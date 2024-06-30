詐騙ing／我的臉書被駭…鬥智奪回

臉書帳號被「壞人」入侵，可能會有金錢損失；示意圖。(圖／123RF)

臉書 是一個大家常用的社交平台。最近，我的臉書帳號被「壞人」入侵霸占，我被關在外面。這場景有如1990年美國拍的驚悚片《地獄來的房客》(Pacific Heights)， 房東在外面每天聽到房客在房間裡叮叮咚咚的敲打聲，不知道裡面被破壞成什麼樣子，也只能在房間外乾著急。雖然事過境遷，現在回想帳號被駭的事，還是心有餘悸。

一天傍晚，我在蘋果手機上看到臉書收到幾個新來的通知(notifications)，就打開臉書，臉書卻跟我要密碼(password)，這不尋常。手機臉書App一向直接登入，不需要密碼。我心裡掠過一絲不安：出了狀況。

吃過晚飯，我雖找到密碼，臉書堅持我的密碼有誤，不允許我登入。個人電腦、手機都不靈。

以牙還牙 更改帳號密碼

我上網搜尋臉書客服部，找不到，可説求助無門。臉書帳號裡有我多年的照片、寫的文章等，都是珍貴之物。除了靠自己奪回，沒有別的辦法。

我先試試自己的方式。我的策略是以牙還牙：更改帳號的密碼。臉書送我一個六位數的安全碼 (security code)電郵。奇怪的是這封電郵是越南 文，不是英文。越南文用英文字母 拼音，因為音略不同，英文字母上還有小符號。我當時焦急，沒有細察，就把電郵裡的安全碼複製、貼入，第一次更改密碼便成功，給壞人一個驚奇。

壞人也不是省油的燈，他在準備給我一個更大的驚奇。

我以新密碼登入臉書後，簡直無法相信眼前景象：帳號裡所有按鍵都是越南文，顯然我帳號語言被壞人改掉。我看不懂越南文，無法有動作，自然不能改回英文，只好先登出再想辦法，連登出的按鍵也是猜的，可以説是落荒而逃，走得狼狽。

我好像電影裡的房東，好不容易進了惡房客的房間，發現裡面的標示全部變成越南文，因無法行動，不能逐間查看，不知每個小房間裡被破壞成怎麼樣，甚至連要奪路而逃都找不到英文的出口指標。

我逃出來後，驚魂甫定，想出的對策是請老婆來幫忙一起奪回臉書帳號，兩人全神貫注，不能出一點差錯，讓壞人有可趁之機，才有勝算。

老婆懷疑我收到的越南文電郵可能有詐，可是又不敢貿貿然把它顯示成英文看個究竟。

到此，第一次更改密碼已被壞人發現，並重新占領我們的帳號，因為我們第一密碼已經失靈。我們只好嘗試第二次更改密碼。臉書正要送安全碼到我的電郵帳號來確認我的身分時，我們注意到電郵地址已經被壞人改成他的。顯然壞人先下手為強，讓我們無法再改密碼，有夠狠毒。

我們在萬念俱灰之際，突然看到臉書登入那頁有一個按鈕寫著：「上次改密碼的人不是我」，這跟我們現在的情況完全吻合，也是我們絕處逢生的按鈕。隨著臉書的指令，我提供新的電郵地址。臉書送來安全碼，確認了我們的身分。最後，臉書要我們提供一個證件存檔，譬如駕駛執照，第二次更改密碼才完成。臉書要指揮個人電腦的攝影機拍照，卻無法成功，因為我個人電腦的攝像頭解析度不夠，駕照的影像模糊。

雙重認證 密碼字數變長

我只好準備把同樣的程序在手機上再重複一次，手機的攝像頭靈敏，絕無問題。沒想到的事情發生了：手機上的臉書能以第二次的密碼登入，不需證件。這次登入後，眼前景象令我無法置信：上次登入看到的越南文全部消失，帳號似乎完全恢復原樣。

這時，手機臉書出現一則通知：「有不明器具(device)於早上6點30分試圖登入，是不是你？」我們這裡是夜晚，時間似乎是越南時間，我怕登入者是壞人，不敢回答。可是每次我在個人電腦上登入，手機就看到這則通知，於是我就大膽地點「是」，頓時，沒想到的事情發生了：個人電腦的大銀幕豁然開朗，顯示已登入，不需要證件了。

原來，這種「有不明器具登入」的通知，只在手機臉書有；個人電腦臉書沒有。顯然兩個臉書有主從關係。手機為主，個人電腦為從，它需要從手機處取得認可，才讓登入，否則要證件。

我們成功地趕走壞人，可以放心地把收到的越南文信件顯示成英文。這封越南文信件是壞人唯一留下的證據。英文版的信件說如果你沒有更改密碼，請打開以下的這個連結等等。信確實是臉書送出的，老婆的懷疑是多餘，不過謹慎點總是好的。

我初始的臉書密碼，用了十幾年，這次是如何被壞人破解的？破解密碼是國安級的機密，從沒看過有人在教；也沒聽過有人在吹噓自己有這個特殊本領。因此，合理的猜測是：我的舊密碼從未被破解，壞人只是跟我一樣，找到更改我帳號密碼的方法而已。臉書讓客戶不必提供舊密碼，用安全碼代替就能更改密碼，是安全上的漏洞。另外，臉書在手機上沒有人臉辨識，也是安全上可以改進之處。

在臉書上設立帳號是免費的。壞人霸占了我的帳號，對他們有什麼好處？當然不是圖謀我的照片、文章。臉書是可以購物的，幸好我們從不用這個功能，如果用臉書購物，會留下信用卡的資訊，帳號被壞人霸占，就可能有金錢損失。

一切復原之後，我把聯絡方式加强，除了電郵，加上手機電話確認身分，即雙重認證(two factor authentication)；第二次的密碼字數也變長，愈長愈不容易被駭。這樣一來，應該不容易再被駭了。