料理功夫／雙色櫛瓜糖三角

蒸好的雙色櫛瓜糖三角

非常喜歡櫛瓜的滋味，它在父親家鄉大連稱為「角瓜」，中國大陸通稱「西葫蘆」，在台灣則稱為「櫛瓜」。不僅僅熱量低，營養價值含有維生素、礦物質、有利減肥跟消水腫，煎、煮、炒、炸都可。這幾年我常製作麵食，糖三角是一道傳統的小吃，通常甜口的居多，形狀呈現三角形，故通稱為「糖三角」。於是我把櫛瓜結合糖三角，製作成另類的傳統美食。

食材：

絞肉400克、雙色櫛瓜3條、蔥1支、黑木耳15克、蘋果醬30克、中筋麵粉600克、酵母粉6克、砂糖一些、醬油適量、鹽適量、米酒適量、麻油適量、水300毫升。

做法：

1.將酵母粉倒入溫涼水中靜待5分鐘，大盆中倒入麵粉，酵母水加入，接著放些砂糖，可以快速發酵，之後分批倒進水，然後用筷子攪拌。

2.麵粉結成塊狀後，用手反覆搓揉，直到麵粉成團，接著用保鮮膜覆蓋，放較溫暖地方放置2小時（溫度決定發麵的過程）。麵糰太溼可加些粉，太乾可加些水調和。

3.麵糰發酵膨脹1至2倍大，充滿氣泡跟蜂窩組織樣，再度用手搓揉醒發，把裡面空氣排出，蓋回保鮮膜再度醒發40分鐘再開始製作。

4.等待過程開始調餡料 ，黑木耳泡水1小時，之後清洗放入蒸鍋蒸40分變軟，切細備用。

黑木耳丁跟蘋果醬

5.櫛瓜洗淨刨成絲，用鹽殺青去澀味，擠乾水分。

6.青蔥洗淨去頭切細丁。

7.把絞肉與其他餡料倒入小盆中，加適量的蘋果泥醬，倒入醬油、些許鹽、米酒（去腥），再加入少許麻油提香，接著把所有的食材攪均勻。

8.把麵糰搓長條，之後切割約分為15至16份小圓糰。

9.用擀麵棍把小圓糰擀成小圓形後，光滑面向外，放入內餡料，用大拇指與食指把麵皮捏成三角狀收口捏緊。

糖三角餡料與麵皮

10.蒸鍋到入水，放入糖三角，用中火蒸約15分鐘，悶2分鐘，開蓋即可開吃。

PS：融化酵母要用溫涼水，水溫不可以燙手，否則會殺死酵母菌，切記。





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