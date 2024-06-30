料理功夫／眷村味 老醋花生

自有記憶以來，接觸過的美食，不少會如烙印般深深鐫刻在我心田，此道老醋花生即是筆者一嘗鍾情，未曾自記憶消褪的眷村味之一。

材料：

生的帶衣花生1杯、蔥1根、香菜1小把(約10根)、蒜1瓣、辣椒1條、老陳醋3大匙、生抽1大匙、麻油1茶匙、糖1大匙。

老陳醋

作法：

1.首先將花生沖淨瀝乾，放置一旁晾乾；蔥切蔥花；香菜切碎；蒜瓣磨泥；辣椒切碎；將老陳醋、生抽、麻油、糖放入碗內調勻成老醋醬汁，備用。

2.淋油於炒鍋內，隨即倒入已晾乾的花生，開中小火炒約10分鐘至花生呈棕色，撈出瀝油，盛入調理碗內放涼。

3.花生放涼後加入蔥花、香菜碎、蒜泥和辣椒碎，再淋入老醋醬汁拌勻，盛盤。

1.油涼時即倒入花生，並不停的翻炒，花生才會均勻受熱與上色。

2.全程以較小的火力翻炒，花生才不會內生、外焦苦。

3.剛炒好的花生雖香，但並不酥脆，須等放涼後才會變得酥脆。

4.花生在調味後最好於一餐內食用完，以免浸泡醬汁過久而改變酥脆的口感。

5.可以買中式的熟花生調製此道小菜。





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