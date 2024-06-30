料理功夫／檸檬蒜香雞

炎炎夏日，食欲減退，帶些酸辣味道的菜就比較受歡迎，做一道檸檬蒜香雞，全家都喜歡。

材料：

兩支大雞腿、半個檸檬、五根香菜、青椒紅椒黃椒各半個、洋蔥半個、薑10g。

調味料：

生抽、蠔油、料酒各一勺、老抽小半勺、白胡椒粉1g、黑胡椒粉0.5g、大蒜粉一勺（沒有就用生蒜末代替）、檸檬汁3g、鹽2g、糖兩勺，澱粉兩勺，鹽糖根據自己口味增減。

做法：

1.雞腿去骨，切塊，洗凈，用全部調料醃製6小時。

2.彩椒切丁，洋蔥和薑切片，香菜切段，檸檬切片，備用。

3.鍋中加油，把雞肉分別煎熟，待金黃色即可出鍋備用。

4.鍋內剩餘的油，用來翻炒洋蔥和薑片，然後下彩椒翻炒，最後倒入煎好的雞塊，翻炒一下，加檸檬片，香菜段，稍微翻炒兩下即可出鍋。

小叮嚀：

1.雞腿剔骨要剔乾淨，以防還有細小的骨頭，容易扎嘴。

2.這道菜可以選擇甜椒，就不會辣；如果喜歡，換成辣椒也行。





★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。