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「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

料理功夫／檸檬蒜香雞

冰清

炎炎夏日，食欲減退，帶些酸辣味道的菜就比較受歡迎，做一道檸檬蒜香雞，全家都喜歡。

材料：

兩支大雞腿、半個檸檬、五根香菜、青椒紅椒黃椒各半個、洋蔥半個、薑10g。

調味料：

生抽、蠔油、料酒各一勺、老抽小半勺、白胡椒粉1g、黑胡椒粉0.5g、大蒜粉一勺（沒有就用生蒜末代替）、檸檬汁3g、鹽2g、糖兩勺，澱粉兩勺，鹽糖根據自己口味增減。

做法：

1.雞腿去骨，切塊，洗凈，用全部調料醃製6小時。

2.彩椒切丁，洋蔥和薑切片，香菜切段，檸檬切片，備用。

3.鍋中加油，把雞肉分別煎熟，待金黃色即可出鍋備用。

4.鍋內剩餘的油，用來翻炒洋蔥和薑片，然後下彩椒翻炒，最後倒入煎好的雞塊，翻炒一下，加檸檬片，香菜段，稍微翻炒兩下即可出鍋。

小叮嚀：

1.雞腿剔骨要剔乾淨，以防還有細小的骨頭，容易扎嘴。

2.這道菜可以選擇甜椒，就不會辣；如果喜歡，換成辣椒也行。


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