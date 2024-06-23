旅遊／吳哥窟 人間失落的王國

洞里薩湖水上人家。(圖／安安提供)

近來柬埔寨的新聞不斷出現，不禁讓我想起2019年正月時趁著在台空檔時間，前往吳哥窟及金邊的短暫旅程。吳哥窟是我嚮往多時的景點，為了配合空檔，我們只能參加團體旅遊行程，唯一缺點是飛到金邊，再乘坐遊覽車前往吳哥窟，來回奔波，朋友要我們考慮，但機會難得，更何況坐車也是一種深入當地文化、了解風土民情，所以立即報名參加。

搭乘頭班飛機，早上十點就降落在金邊機場。機場燈光暗黃、旅客稀疏。台灣的領隊趙姐配合當地的導遊，很快通關登上遊覽巴士，車上最前方掛著一幅巨大柬國地圖，清楚標示行程路線。導遊自稱阿財弟，個小人黑大眼晴，一副精明幹練，脖子上粗大的金項鍊及滿臉的笑容、一口流利的中文，有時還夾雜著台語閃亮登場，與聰慧靈巧的趙姐掌握整個旅程。

阿財弟首先介紹柬國的歷史，自西元802年至1431年存在的吳哥王朝經歷衰落以及朝代更迭，吳哥王朝國勢鼎盛時期，版圖包括今日的柬國及泰、寮、越三國部分地區，創造出舉世聞名的吳哥文明；而我們要去參觀的吳哥窟，正是吳哥文明的靈魂，位於柬埔寨暹邏粒市北約5.5公里，是「寺廟之城」的意思。

搭嘟嘟車 探索吳哥光輝

吳哥窟西南地區是洞里薩湖，東北有庫楞山，號稱魚米之鄉，以建築宏偉及浮雕細緻聞名於世，公元9至15世紀曾是柬國的首都，1431年遭到暹邏軍隊入侵後受到嚴重破壞，因而遷都到金邊，此後遺棄的吳哥逐漸淹沒在叢林中長達400年之久。

阿財一手還拿著指揮棒在地圖上揮舞，繼而談到感謝法國人在18世紀無意中發現宏偉驚人的古廟遺址，於是在1908年起，法國遠東學院開始對吳哥古蹟 進行長達數十年精心細緻的修復工程，讓世人看見吳哥遺址的壯麗景色，重現吳哥光輝。

吳哥窟因為有護城河的天然屏障保護，是其中保存較完整的，阿財也非常自豪提到，吳哥窟在1992年聯合國 列入世界文化遺產，亦是世界七大奇景之一。五個多小時的車程在阿財妙語如珠、諄諄教導柬國的歷史之下，很快便已到達目的地。雖說是正月，冬季卻是如同夏季般熱乎乎的，阿財安排大家兩人一組搭上獨有交通工具機動嘟嘟車逛大街了，路旁高大的椰樹、黃色的塵土、巔跛的道路，烈陽下似乎毫不影響興致高昂的大夥。晚餐後，安排了大家喜愛的按摩活動，疏解當天的疲憊，養精蓄銳，準備好明早展開的行程。

洞里蕯湖 水上浮村日常

早餐後，前往東南亞最大的淡水湖「洞里蕯湖」，又名金邊湖或大湖 ，1997年被聯合國教科文組織指定為生物圈保護區，居民以越南裔柬埔寨人為多捕魚為生。水上人家的日常生活作息及各式水上設施一一呈現眼前，見湖水有如黃河水般，許多房子直接漂浮在水上，有些類似樓房，阿財說，看房屋蓋多高，就知道雨季時水會淹多高。想像雨季期間，這些水上人家艱苦抗拒大自然的肆虐，佩服。

不遠處竟然有一座水上小學，還有不少水上商店，餐廳、診所、市集、警察局，就像個小鎭般，只是它們飄浮在水上。在水上商店買了一件手工繡花的上衣，雖說較平地貴，也算是為水上人家聊盡心力。離開時見一小船父女二人，手握大蟒蛇，以合照為生，女孩正是上學的年紀，卻在為生存𡚒鬥，令人鼻酸，只能默默祝福。

回到市區後，參觀「吳哥藝術學院」，這所由法國人援助的學院，資助年輕人在此學一技之長，專人導覽服務，感受吳哥雕刻、繪畫、工藝之精髓，可惜大多數的販賣的工藝品價格不菲，全團竟無人購買。這天安排的行程頗為輕鬆，還有下午茶時光而且是在船上，用意良好可惜河水混濁、船兒老舊，倒是晚餐的安排不錯，是一家新開幕的自助餐廳，人手一杯冰啤酒，雖說團員們才剛認識，卻是談笑風聲不斷；此團大多是夫妻、情侶、姊妹搭檔，只有三位中年單身男性。餐後有一場柬國的傳統舞蹈表演，在傳統樂器的演奏聲中表現的淋漓盡致，很有特色。

世界遺產 小吳哥迎旭日

隔天清晨四時即被叫醒，這天行程滿檔，大家隨領隊摸黑前往，步行至小吳哥，迎接旭日從五座聖塔後升起，感受晨㬢的來臨，蓮花池畔旁已經堆滿了人，半開的蓮花似乎也正被人們催醒，橘紅色的天空、剪影般的聖塔及太陽從背後升起的一刻，引起一片歡呼聲。

早餐後展開一系列的神廟之旅，小吳哥窟皇城名列世界七大奇景，朝聖者眾，是高棉吳哥王朝全盛時期遺留下來不朽的宗教建築，建於12世紀，全城雕刻精美，有「雕刻出來的王城」美譽，也是高棉200多座古蹟中，唯一正門向西的神廟，耗時35年建造完成。

主殿四周共有八座巨型石雕，分別敘述印度 教的神話故事，主殿內有一座高塔，建在三層台上，層層關卡象徵著人間、天堂與地獄；塔的下方圍繞著廣場，廣場四周的仙女雕像保存完好，令人瑕想12世紀的人們思想前進，藝術素養也很開放。

阿財弟站在隊伍最前方，不停的叮嚀登塔的台階非常陡，小心為上，我與外子兩人相互扶著、另一手扶著細繩而上，石頭上雕刻作品極富創意，大多與宗教有關，令我大開眼界，12世紀的創作靈感竟是21世紀人們學習及嚮往的世界，豐富多彩繽紛的小吳哥城。

吳哥古蹟群中最細緻雕刻女王宮，又名班蒂斯蕾古剎，建於十世紀，尊奉婆羅門教三大主神之一濕婆神，首先進入眼篇，古剎的石頭呈粉紅色系，牆壁浮雕細緻，有人認為是出自女人之手，其中一個浮雕有「東方蒙娜麗莎」之名，曾被試圖竊取，是柬國古代文明的瑰寶。在如此堅硬的石頭上琢磨成線條柔細、左右對襯的雕刻作品，令人讚嘆，柬國藝術巔峰當之無愧，法國人更譽為「吳哥的珍珠」。

午餐後前往電影「古墓奇兵」拍攝蘿拉跳傘時的「巴肯山」，此處可以遠眺吳哥窟散落在叢林深處的遺跡，許多神殿高塔，也是觀賞日落最佳景點 。

大吳哥城 朝聖高棉微笑

大吳哥城曾是高棉帝國的宮殿之城，有長達12公里的護城河包圍，經過南城門外，見橋之兩側石雕的半身像，有的兇猛、有的面善，表情不一，據說古時護城河中養有鱷魚，用來抵禦敵人進攻。

高棉的微笑「巴戎寺」與吳哥窟一樣，均為世界文化遺產， 巴戎寺代表小乘佛教信仰，而吳哥窟則代表印度教信仰。巴戎寺的興建，正值高棉帝國由印度教轉為佛教的信仰時期，整個寺廟見到許多不同的佛塔，而高棉的微笑則是最頂層石雕，身處其中，前後左右都是笑容滿滿的四面佛像，分別代表慈、悲、喜、舍佛教精神，如彌勒佛般和靄可親。這些佛像造型據說是根據當時的國王闍耶跋摩七世(Jayavarman VII)與佛陀的模樣而雕成，或許也讓當時的百姓們感受到國王的魅力進而信服吧！阿財弟要我們站好角度，留下了與佛像鼻尖對自己鼻尖的特寫照片，我們也笑容滿滿地離開這獨一無二的佛教聖地。

塔普倫寺 樹根盤結廟宇

這座因為電影「古墓奇兵」拍攝而名噪一時，建於12世紀末，是獻給國王闍耶跋摩七世親的佛寺。黃昏時分抵達此地，金色的餘暉照在古樹、廟宇之上，廟門口巨大的樹木與廟盤結糾纏在一起，充滿神祕色彩，與吳哥窟其他地區不同，反而沒看到石頭雕刻，而是叢林密布，寺廟與大自然結合一體，另有一番意欲探險之衝動。

古老的傳說、神祕的微笑、斑駁的建築、精美的石雕，似乎每一道牆面、每一根樑柱都訴說著不同的故事，吳哥之美有如少女情懷風情萬種、變化多端，當年的繁華世界似乎已經重生，終於一償夙願欣賞到吳哥窟的魅力。

回金邊途中巧遇迎親的團隊，最前方一旁有兩人頂著金色的傘，身著傳統服飾，花童、儐相、賓客個個服飾華麗，陣勢不小，甚至還有警察幫忙指揮交通，也為此次旅程帶來意想不到的喜氣。

之後參觀皇宮廣場，皇宮占地頗大，建築金壁輝煌，暹邏風華輝煌歷史，高棉式的建築物頗為壯觀吸晴。路過獨立紀念碑，這個市民休閒的廣場亦是金邊市的精神堡壘，1953年為紀念柬埔寨脫離法國殖民地成立王國而建立。

最後竟然走到一家馬來西亞集團投資的賭場內，看看這個不同的吸引眾人目光的地方，是喜是憂，還是繼續失落人間，也只有當地民眾才能真正感受到吧！