旅遊／義大利維琴察 建築美學朝聖地

奧林匹克劇場。(圖／李逸萍提供)

多年前，參觀美國傑佛遜總統故居蒙地塞洛(Monticello)時，我學習到16世紀義大利 建築師帕拉迪奧(Andrea Palladio)對傑佛遜總統的建築美學的影響力；幾年後，我與家人終於有機會拜訪世界上擁有最多帕拉迪奧建築物的小鎮：維琴察(Vicenza)。1994年，維琴察以及當地的23座帕拉迪奧式建築物，被列入為世界遺產名錄，旅遊當地期間，我們不僅品味到帕拉迪奧建築格調的小鎮風情，也品嘗到維琴察的當地特色美食。

維琴察距離威尼斯約不到一小時的火車車程。1524年，16歲的帕拉迪奧從家鄉帕多瓦(Padua)搬到維琴察定居。在這裡，帕拉迪奧建立起他個人的建築風格特色，靈活利用希臘和羅馬的古典建築原則，著重對稱平衡；同時利用建築物的透視感，創造視覺幻影。他影響了全世界的建築觀念與城市設計概念，一項以他的名字命名的建築風格隨之而起。帕拉迪奧式建築的影響力，持續長達了3世紀，大師的親筆真跡，讓維琴察列入世界遺產名錄城市，也成了建築美學的朝聖地。

維琴察建城於西元前2世紀，15世紀初，在威尼斯人的統治下開始發展繁榮。16世紀，帕拉迪奧以他所擅長營造的視覺幻影，為維琴察帶來了獨樹一幟的城市面貌，無論是宮殿式建築或是聯排式的住屋設計，都能在城鄉中創造出風景如畫的街道景觀。

我們從火車站漫步前往位於市中心的帕拉迪奧大道(Corso Andrea Palladio)，大道兩旁排滿了帕拉迪奧式建築物，放眼望去，可見高挑的拱門樑柱，隨著街道一路延伸而去，為這條其實不算大的大道，拓展出無限的視野；抬頭一看，可見二樓左右對稱的窗檯和小陽台的設計，散發著古典精緻的風情。

領主廣場 造就建築大師

鄰近於帕拉迪奧大道的領主廣場(Piazza dei Signori)，自羅馬帝國時期以來，一直是維琴察的政治、經濟與社交核心點。來到廣場，我一眼就看見一座紅磚瓦鐘塔，以及身旁的一棟宮殿式的白色建築物，這座13世紀的鐘塔高達270英尺，身旁佇立著帕拉迪亞納大教堂(Basilica Palladiana)。帕拉迪亞納大教堂並不是宗教場所，而是當地的司法中心，經過帕拉迪奧的修建後，原來的哥德式建築特色換裝成為希臘式的新古典風格，整齊排列的拱門廊柱，均勻地布滿上下兩層樓，梯形狀的屋頂，在陽光的反射下顯露出翠玉似地碧綠色彩。

現今帕拉迪亞納大教堂是維琴察的市議會所在地，而帕拉迪亞納大教堂的修建工程，為帕拉迪奧奠下穩固的聲譽，讓他成為當地的第一建築大師，其設計建築作品也從維琴察擴展到威尼斯，並逐步影響歐美建築界。

帕拉迪亞納大教堂的對面是卡皮塔尼亞托宮(Palazzo del Capitaniato)，它是帕拉迪奧後期的經典創作代表。四根高大雄偉的紅色石柱，結構出三道高挑拱門入口，在浩瀚的大氣中流露著高貴典雅的風味。站在廣場上，左右兩旁仔細觀察，可以看到帕拉迪奧建築美學的早期與晚期的特色。

廣場上還聳立著兩根石柱，石柱上分別豎立著耶穌和飛翅獅子的雕塑。威尼斯於15世紀接管維琴察，廣場上的石柱代表了威尼斯的統治權力，過去的一段歷史，如今成為維琴察的古蹟之一。

前貴族宅邸 欣賞名畫

基耶里卡帝宮(Palazzo Chiericati)是帕拉迪奧於1550年為基耶里卡帝伯爵所設計的貴族宅邸，一直到了17世紀末才完工。1839年，市政府收購基耶里卡帝宮，接著於1855年改建成人民博物館 ，館藏大多來自於歷代王宮貴族的收藏品，極具考古、歷史和藝術價值。

參觀博物館時，館內的一幅天花板大壁畫吸引我的目光，我抬頭望著這幅名為眾神委員會大廳的壁畫，不僅喜歡它的幾何圖形結構，也愛它的精緻畫工。這是16世紀的精品傑作，壁畫中心的人物分別是宙斯、天后朱諾、海王星和母神西布莉，他們各自代表火、空氣、水和土，畫家澤洛帝(Giovanni Battista Zelotti)以鮮艷的色彩和複雜的細節，表達了一齣劇情豐富的畫面。

接著，我看見了帶著翅膀的小天使，抱著一根欄柱，側眼偷窺，充滿了純真好奇的表情，搖晃在空中的一雙小腳丫子，又白又嫩，讓人看了忍不住想上前觸摸。這幅極具立體感的壁畫，是16世紀文藝復興晚期畫家卡利亞里(Paolo Caliari)的作品，受到大師提香(Titian)的影響，卡利亞里的繪畫技巧，流露著自然生動的韻味。

萊奧尼蒙塔納里宮(Palazzo Leoni Montanari)巴洛克式的華麗風情，剎那間把我帶入另一個時空。這座豪宅是由富商蒙塔納里出資興建，1676年，富商想藉著這所宮殿式住宅，躋身貴族圈，豪宅的建築師是深受帕拉迪奧式建築影響的當地大師。18世紀末，這棟建築經過內部的改建，以符合蒙塔納里家族的居住使用；19世紀初，巴洛克式風格為蒙塔納里宮帶來新面貌，目前，蒙塔納里宮是義大利美術館的所在地，館藏以希臘陶瓷和宮殿器皿為特色。

從外觀看來，蒙塔納里宮就像維琴察小鎮裡的其他建築物一樣，中規中矩，端莊典雅，百分之百的帕拉迪奧式風格；但是一走進去，迎面而來的是華麗的雕刻與雄偉的雕塑，處處洋溢著巴洛克式自由開放的想像力。我個人很喜歡這座建築物，因為它為維琴察提供了建築美學隨著時代演變的具體實例。

特色鹹魚乾 新奇體驗

在帕拉迪奧大道旁的一間餐廳用餐時，我們向服務員詢間，維琴察當地有什麼特色料理？服務員立即指著菜單上的Bacala。仔細再問，終於明白，原來巴卡拉(Bacala)指的是鹹魚乾(codfish)。鹹魚乾是義大利的常見食材，但不同區域各有獨特料理方式；以維琴察為例，當地的做法是以牛奶 慢燉，然後添加起司，最後燉煮成泥醬狀，搭配以玉米粉做成的波倫塔(Polenta)糕餅一起食用。我的家人都不愛鹹魚乾，只有好奇的我，雖然覺得鹹魚乾和牛奶的組合很怪異，還是決定要嘗試一下。點完菜後，服務員對我說，「許多外國旅客一聽見鹹魚加牛奶的組合，都反應出一股奇怪的表情，你很勇敢，願意嘗試。」

上菜後，濃厚的鹹魚味完全占領餐桌，家人們各自試吃了一小口後，紛紛暗自慶幸沒有點這道菜。我的第一口感覺真的是有點驚愕，魚太鹹，牛奶味太重。我學著當地人的吃法，把波倫塔切片沾著巴卡拉一起食用，才平衡了鹹魚乾的強烈口味；切成片狀的波倫塔糕餅，調拌著巴卡拉，竟然愈看愈像一盤炒年糕，看得家人們情不自禁地大笑了起來！這道當地菜，也成了旅遊維琴察的難忘故事。

奧林匹克劇院 最後代表作

從火車站走路到奧林匹克劇院(Olympic Theater)約需20分鐘，這座劇院是帕拉迪奧的最後代表作品，它是義大利文藝復興時期，第一座以磚石為建材的永久性室內劇院，1580年由帕拉迪奧資助興建。劇院的所在地是一座建於13世紀的城堡，曾經一度是城鎮的監獄，在帕拉迪奧的重新建造之下，整體建築展現了羅馬式的古典雅致。

1585年3月，奧林匹克劇院正式落成，開幕劇為希臘著名悲劇伊底帕斯王(Oedipus the King)。參觀劇院時，我看見了兩個出入口大廳，內部的裝飾壁畫以神話人物為主角。走進劇場後，馬上令我聯想到羅馬戶外劇場的景觀，劇院內的天花板畫有藍天白雲，觀眾席的布置以羅馬雕像為主。接著，我看見舞台背景描繪出延綿的街道景觀，充滿逼真寫實的透視感。帕拉迪奧藉著如此壯觀的幻覺效果，引導我們進入一個充滿想像力的視覺空間，令人驚喜的是，這些場景繪圖，至今仍然保持著完美無損的品質。

奧林匹克劇院以復興古典藝術為使命，歷經數百年的歷史變遷，劇院曾經轉換成各種政治與文化場所，以求生存；所幸今日的奧林匹克劇院終於回到原來的身分，持續推廣藝術文化，散播舞台幻影的魅力，維琴察的建築風格也隨著帕拉迪奧所創建的魔幻透視影像，在我的腦海裡留下深刻的記憶。

小啟

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