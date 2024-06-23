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養生／6食物傷牙 少碰為妙

編譯陳韻涵
柑橘類水果富含維生素C，其酸性卻有害牙齒。（圖／123RF）
柑橘類水果富含維生素C，其酸性卻有害牙齒。（圖／123RF）

牙齒有多重要？研究顯示，牙齒健康與心血管疾病、甚至類風濕性關節炎息息相關，若有缺牙不止影響咀嚼，營養與生活品質都會出現問題，還會增加失智風險；牙齒，可說是守護人體健康的第一道關卡，談到牙齒健康，以下六大食物尤其傷害牙齒。

1.柑橘類飲品：

柑橘類富含維生素C，對身體有益，但其酸性卻有害牙齒。亞利桑納州牙醫蓋斯特倫(Jossen Gastelum)在他的TikTok頻道上表示，柑橘會讓口腔酸度增加，「柳丁、葡萄柚等任何柑橘類水果，都會導致口腔內的酸鹼值降低，從而呈現酸性」，破壞琺瑯質。牙醫建議，進塊吃完柑橘類水果，不要在口中停留太久，吃完後可以喝水，平衡口腔酸鹼值並保護牙齒。

2.冰：

喬州奧克斯塔大學一般牙科主任卡普哈特(Kim Capehart)表示，「許多人愛吃冰，這對牙齒也不好。」

低溫的冰對敏感性牙齒的患者造成的疼痛可能影響牙床。很多人喜歡直接咬冰塊，牙齒因此損壞的機率很高。

3.黏牙糖果：

卡普哈特指出，「我告訴患者，遠離酸的、黏的食物，這些食物對牙齒的傷害匪淺。」他舉例，太妃糖、焦糖、軟糖等，這些糖果碎屑會卡在牙縫，很難清理，容易導致蛀牙。

4.麵包和餅乾：

卡普哈特表示，麵包和餅乾也很會卡牙齒，造成口腔問題，澱粉最終會變成醣，造成蛀齒。

5.蘇打水和能量飲料：

蓋斯特倫表示，碳酸飲料顯然對牙齒有害，「汽水超級酸，酸度形同電池的鉛酸」。他以碳酸飲料以激浪(Mountain Dew)舉例，「長期喝這款汽水的患者牙齒通常有缺損，就像抽大麻的人一樣」。

他說，能量飲料也有害，「大多都含過量的糖，肯定對口腔沒有幫助，就算是無糖版本，其酸度也對牙齒不好」。醫生建議，喝高糖飲料最好用吸管，以減少接觸牙齒的時間。

6.咖啡

卡普哈特表示，咖啡也是破壞牙齒的酸性飲料，無論是黑咖啡或有調味的咖啡飲品，而含糖咖啡更慘。

牙醫建議，每天正確刷牙兩次，有助平衡口腔酸鹼值，且要在攝取酸性食品後至少一小時刷牙，若是吃完東西馬上刷牙，會讓唾液無法發揮重新固化加強牙齒的作用，反而破壞琺瑯質。另外，搭配牙刷與牙間刷，才能有效清潔牙縫。

咖啡也是破壞牙齒的酸性飲料。（圖／123RF）
咖啡也是破壞牙齒的酸性飲料。（圖／123RF）

咖啡 喬州 亞利桑納州

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