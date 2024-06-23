養生／吃鈣片補鈣 也要運動、曬太陽

維持運動習慣並適度曬太陽有助於存「骨本」。（圖／123RF）

骨質疏鬆症是年長者常見慢性疾病之一，但往往因無症狀常被忽略。據台灣2005年到2008年國民營養調查報告，50歲以上骨質疏鬆症盛行率，男性23.9%、女性38.3%。年過30歲後，骨質以每年1%的速度流失，特別是停經後的女性，流失速度為每年3%，如何存骨本，攝取足夠且有效的鈣質，需搶在骨鬆 流失前就開始做好功課。

常等到跌倒 才發現骨質空洞

骨質會隨著年紀增加而流失，許多長輩對於骨質疏鬆症「有認知」，但卻不懂得預防來延緩骨鬆發生。

臨床上，高比率的骨鬆患者都因骨折就醫，才發現自己有骨鬆，此時往往造成無法彌補的後果。骨鬆骨折好發於三大部位，分別為脊椎、腕部、髖部。有骨質疏鬆症的長者，若不幸跌倒，造成髖關節 骨折，死亡率高達20%。只要曾發生過骨折，二度骨折機率是一般人兩倍以上，每次骨折都增加死亡或長期臥床的機率。

幾乎所有人都可能出現「骨質疏鬆症」，但有效保養或降低骨鬆提早來臨的風險，能幫助自己進入老年時，仍可擁有勇健的身體。骨鬆有十大風險因子：女性、缺乏運動、吸菸、飲酒過量、缺鈣、家族病史、體重過輕、長期使用類固醇、日曬不足或有甲狀腺疾病等。

與男性相比，女性骨質較少，比男性脆弱，加上停經後，缺乏荷爾蒙保護，更容易讓骨質流失。若加上缺乏運動，骨骼缺乏肌肉保護更容易受傷，也增加骨鬆機率。

過去女性平均50歲左右才進入更年期，但近年發現45歲左右的女性就陸續開始出現經期異常，比起過往更早面臨停經的問題。建議40歲以後定期做骨密度檢查，而補鈣對於女性而言，更需要提早開始補充；如已經進入更年期的女性，也應該要避免跌倒發生，減少骨折臥床的機率。

腸胃吸收差 飲食補鈣效率差

台灣花蓮慈濟醫院骨科 主治醫師姚定國表示，門診許多骨鬆患者對補鈣有迷思，認為多吃小魚乾、喝牛奶、多運動、曬太陽就足夠。他表示，長輩的補鈣方式與年輕人不太一樣，年輕人可透過多吃含鈣質食物及多曬太陽、多運動補足，但長輩牙口不好，加上胃腸的吸收能力也有限，建議可利用服用鈣片來增加補足機會。

姚定國說，鈣片分為結晶鈣與非晶鈣片，前者分子大，後者分子較小，建議長輩可選擇非晶鈣片增加鈣質吸收效率。他於2012年第一次做身體健康檢查時，發現骨密度為-1.5，正常值介於+1.0到-1.0間，他不以為意，第二次再做骨密度檢查，骨密度僅剩下-2.2。見到數字下降，他立刻開始展開補鈣計畫，接觸到非晶鈣，當時每天吃二顆，持續半年，第三次骨密度回到-1.7。

姚定國表示，骨鬆是慢性疾病，也是正常老化過程，避免骨質嚴重地快速流失，即時補鈣有機會降低骨質流失速度，但沒辦法短期就恢復，需要長期使用，並且搭配運動、曬太陽等，才能逐步恢復。