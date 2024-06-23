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養生／坐在地板上 改善姿勢、減少脊椎疼痛

王郁婷
坐在地板可鍛鍊到背部核心肌群，最好以牆壁為支撐，脊椎靠在牆上。（本報資料照片）
坐在地板可鍛鍊到背部核心肌群，最好以牆壁為支撐，脊椎靠在牆上。（本報資料照片）

坐在地板上可以改善姿勢，甚至延長壽命。這是TikTok社群上的流行趨勢，專家認為，這不只是趕流行，改變長時間坐在椅子上的習慣，坐到地板上的確有機會抵消久坐對健康的負面影響，前提是姿勢要正確。

久坐會導致許多健康問題，如腰痛、髖屈肌收緊和其他問題。路易斯安那州治療背部和頸部疼痛的脊椎按摩師Matthew Cavanaugh博士說，坐在地板上可以鍛鍊到坐在椅子上時用不到的背部核心肌群，改善姿勢，甚至減輕頸部、肩部和脊椎的疼痛。

Cavanaugh說，當雙腿交叉坐著，下背部會自然拉到能支撐的位置，這有助於核心肌群參與動作，也能防止因坐姿不當引起的疼痛。坐在地板上需要拉伸某些肌肉，才能保持舒適穩定，也會增加身體靈活性。

雖然坐在地板上有好處的科學證據有限，但有研究顯示，從地板上站起來再坐下的「盤膝起坐測試」分數（Sitting Rising Test，SRT）與長壽之間存在關聯，一個人的SRT分數每增加一分，生存率就提高21%。

在地板上該怎麼坐？Cavanaugh說，雙腿折疊在身體下方，像日本人的跪坐姿勢，被認為是最佳姿勢之一，因為它有助脊椎保持直立。物理治療師John Gallucci則強烈建議，坐在地板上最好靠著牆，確保不會彎腰駝背。以牆壁為支撐，脊椎靠在牆上，雙腿交叉坐下，交叉坐姿的好處包括增加活動範圍和血流量、釋放緊繃感，還可以改善排便。

一開始先從短時間「坐」起，嘗試一、兩分鐘，等到感覺更舒適時再坐20-30分鐘。坐在地上聽起來不是一件難事，但有些人一開始可能會覺得痠痛，因此確保自己在安全的地方、從短時間開始練習。

Cavanaugh博士說，坐在地板和坐在椅子上各有優缺點，坐在地板上有利姿勢、柔韌性和肌肉強化；椅子則提供更多背部支撐，減輕頸部和脊椎的壓力。

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