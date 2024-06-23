我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提議辦移民UFC格鬥賽 妖魔化移民「凶暴」

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

養生／吃到飽5攻略 先吃熟食

沈能元
Buffet要吃得好又不傷身，醫師建議選擇原型食物。（本報資料照片）
Buffet要吃得好又不傷身，醫師建議選擇原型食物。（本報資料照片）

很多人愛到「吃到飽」（Buffet）餐廳用餐，但要如何吃得好，達到最大效益？台灣消化內科醫師方冠傑提醒，民眾吃到飽需注意五大攻略守則、三大注意事項，才能吃得好、吃回本、又不傷身。

1.切忌先吃冰冷食物

原因是許多人為了要吃到飽，往往上一餐都吃得很少或根本不吃，此時「胃是空的」，如果先吃生冷食物，容易刺激胃腸，引發胃痛等不適，其他的美食恐難以下嚥。特別是許多喜歡吃高價生魚片、海鮮的人，一到餐廳就拿了許多生冷的生魚片、蝦子、螃蟹等，其實並不建議。

因此，吃到飽一開始，建議先以熟食為主，食材方面最好以肉類為主，藉此先「暖暖胃」，讓胃習慣有食物進入，有暖開機的感覺，再來進攻其他美食。

這時胃暖開機後，就可以開始取用生魚片、蝦子、螃蟹等海鮮；如果是生食，應要多觀察食材的新鮮度，拿取後要盡速食用，以防食入不新鮮的食材，引起胃腸不適。

2.蔬菜、水果不可少

吃到飽在剛開始吃肉的同時，可能肉的油膩感會破壞口感，這時適時搭配蔬菜、水果，不僅可以解油膩，讓口感清爽，也能達到均衡飲食的效果。

3.碳水化合物墊後

麵、飯、燒賣等此類食物屬於碳水化合物，食用後容易飽足。但有些人不吃飯、不吃麵會感覺沒吃飽，建議於到用餐的後半段才開始食用，且分量不宜過多，避免吃太撐。

4.湯品淺嘗則止

吃到飽湯品常有海鮮濃湯、雞湯、蛤蜊湯等，如果喝得太多，容易吃太撐影響食欲，油脂可能攝取較多，建議湯品中選擇最想吃的就好，不需要每一樣都喝，且盡量少量，淺嘗即可。

5.冷飲、冰品不宜過多

吃到飽許多食材都是重口味，當食物過鹹時，需要甜食加以平衡，此時，可樂、果汁、甜品容易吃太多，也容易增加飽足感，適量攝取即可。

方冠傑說，吃到飽另有三大注意事項，第一、選擇食材時，盡量選擇原型食物，如雞肉可選擇烤雞、燉雞，但不要選擇炸雞，豬肉可以選烤乳豬，不要選擇貢丸等加工食品；第二、吃到飽飲食方式不宜太過頻繁，以防常常暴飲暴食引發胃腸不適，或增加肥胖機會；最後，雖然是到吃到飽餐廳用餐，仍建議吃八分飽即可，不建議吃到過飽、過撐，反而不利健康。

上一則

養生／坐在地板上 改善姿勢、減少脊椎疼痛

下一則

養生／6食物傷牙 少碰為妙

延伸閱讀

杭州賣海鮮50歲大叔火出圈 沒去過健身房卻有八塊腹肌

杭州賣海鮮50歲大叔火出圈 沒去過健身房卻有八塊腹肌
日餐廳擬採價格雙軌制 外國客收費貴 本土客如常

日餐廳擬採價格雙軌制 外國客收費貴 本土客如常
華盛頓州、俄勒岡州生蠔、蛤蠣受汙有毒 食藥局警告：勿食勿售

華盛頓州、俄勒岡州生蠔、蛤蠣受汙有毒 食藥局警告：勿食勿售
西北部生蠔、蛤蠣受汙有毒 食藥局警告別吃：嚴重恐呼吸麻痺、窒息

西北部生蠔、蛤蠣受汙有毒 食藥局警告別吃：嚴重恐呼吸麻痺、窒息

熱門新聞

作者與父親合影。(作者提供)

父親節／臨別交我5封信 父親背影難忘懷

2024-06-16 02:25
富人通常善用Roth IRA享稅務優惠，增加財富。示意圖。（美聯社）

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

2024-06-16 02:17
潘尼在哥倫比亞特區空中國民兵第121戰鬥機中隊服役時，雖還只是個菜鳥飛官，卻意外被推上了歷史的風尖浪頭。(取自Instagram)

封面故事／菜鳥女飛官 接下自殺任務

2024-06-16 11:12
林書豪現在是台灣新北國王隊球員。(新北國王隊提供)

父親節／林來瘋圓夢 林書豪爸爸出書揭始末

2024-06-16 08:12
聯合航空機長德瑞莎·克萊本是美國空軍首位非裔女性飛行員，職涯飛行時數逾2萬3000小時。(取材自Capt. Theresa Claiborne臉書)

42年前 美第1位非裔女飛官 水柱賀她機長生涯退休

2024-06-19 19:50
少年捕手魯俊組長戲稱自己是「南京大蘿蔔」。(圖為作者提供)

父親節／惡少剋星 金剛手、菩薩心的魯組長

2024-06-16 14:50

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生