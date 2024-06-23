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移民專頁／主申請人棄辦綠卡 家屬申請會被拒

鄭毅律師主答
如果依靠你先生的NIW申請綠卡，如主申請人放棄或撤銷綠卡申請，則你的綠卡申請會被移民局拒絕。(圖／123RF)
如果依靠你先生的NIW申請綠卡，如主申請人放棄或撤銷綠卡申請，則你的綠卡申請會被移民局拒絕。(圖／123RF)

讀者問：

我和男友在一起六年了。他是韓國人，我是中國人，我們從美國大學相識到現在。男友今年底或明年年初PhD畢業，我是master學歷，現在是用OPT在非營利組織工作。最近，我們諮詢了律師，律師認為男友努力可以衝一下國家利益豁免(NIW)，然後我們結婚，這樣對我們來說都是最快拿綠卡的途徑。身為一個中國人，以我現在的職業路徑拿到綠卡要等至少七、八年。現在公司的政策是，要等H-1B第四年以上至少升為senior職位才給辦。如果我們結婚的話，就能快很多。

以前，我們一直很自然地討論的是他先拿到綠卡，以後他幫我申請綠卡。以前覺得拿綠卡這一步只是為了我們能更好地一起待在美國，諮詢完以後他突然覺得這樣很不公平，可能也是突然發現了辦綠卡很貴。他說，如果我珍惜他幫我辦綠卡這個機會的話，我應該付多於一半甚全部的綠卡費用；但我覺得，我付NIW的一半和付自己的部分，在我眼裡已經是在幫他了。

如果我們不在一起，他自己也要花這個錢辦綠卡。他說，如果我們不在一起的話，他也許就回韓國了，也不需要這張綠卡了。他現在答應申請綠卡，我擔心的是，如果我們申請遞上去，他突然改變主意，會不會影響我自己申請綠卡？

答：

根據你提供的情況，如果你依靠你先生的NIW申請綠卡，你先生是主申請人，你作為家屬是dependent。如果主申請人放棄或撤銷綠卡申請，則你的綠卡申請會被移民局拒絕。

綠卡 移民局 H-1B

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