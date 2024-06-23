移民專頁／「工作許可」遺失 建議應申請更替

讀者問：

我本來看到combo卡批了後挺開心的，都準備買票回國了，結果發現給我送到了原來的地址。我去年11月的時候跨州搬家，到新家後第一件事就申請改地址。出了這個事情後，重新查直接遞交的改地址申請，才發現工卡的申請被拒絕了，I-485的地址改動倒是通過了。我也嘗試聯絡之前住的公寓，但是公寓工作人員根本不願意幫我跟進，只有第一次發郵件的時候說幫我問問，後來再找就玩失蹤了。想問，I-485上周剛從Nevada轉到NBC，有必要重新file工卡的replacement嗎？

答：

不清楚你申請綠卡 的類別，以及什麼時候遞交的。通常工作許可遺失後，建議都應遞交I-765申請replacement， 因為這張被批准的工作許可沒有被退回移民局 ，仍在外面某個地方，存在身分被盜用的風險。遞交I-765後，移民局可以把舊的工卡作廢。此外，綠卡申請過程中有很多不可預料的因素，導致綠卡申請被拖延。如果這段期間你沒有工作許可，無法合法工作，就會非常被動。另外，你也可以到你舊地址附近的郵局打聽一下，看他們是否保留有你的工作許可。