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大仁說財經／網站虛構撰稿人 少了獨家觀點

編譯廖宜怡
Hoodline華裔執行長陳查克承認，其新聞網站的內容是由人工智慧生成的。(Hoodline網站截圖)
Hoodline華裔執行長陳查克承認，其新聞網站的內容是由人工智慧生成的。(Hoodline網站截圖)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，舊金山企業Hoodline經營一個全國性的「超本地化」(hyperlocal)新聞網站，網站上充斥著虛構的撰稿人姓名。

「Hoodline」華裔執行長陳查克(Zachary Chen，音譯)表示，Hoodline於2020年被Impress3 Media收購，他們使用生成式人工智慧編寫新聞，快速生成網路內容。陳查克在一封電子郵件中指出，Hoodline擁有數十個服務不同都會區的新聞網站，每個月讀者人數達數百萬人。

陳查克拒絕透露Hoodline使用哪種人工智慧來生成新聞報導，只表示他們使用多種不同的第三方軟體，有人工智慧驅動的，有程式化的，也有內部客製化系統。他也拒絕詳細說明，他們將哪些新聞來源輸入到他們的程式中產生內容。

陳查克稱，Hoodline的文章是由「內部撰寫團體」(In-House Writing Collective)製作的。但他承認，這些寫手並非人類，撰稿人姓名只是人工智慧製作文章時使用的筆名，「與任何真實記者或編輯都沒有關聯」。

事實上，大部分新聞媒體都有記者以競爭對手的原始報導為基礎，加入更多細節和新穎觀點重寫的報導，例如Buzzfeed和哈芬登郵報(Huffington Post)。陳查克認為，他的軟體本質上與這些新聞媒體的作法相同，因此並不違反版權法。

陳查克表示，Hoodline母公司Impress3 Media擁有的另一家媒體SFist並沒有使用人工智慧，記者和編輯人員多年來沒有太大的變化。

人工智慧 舊金山 華裔

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