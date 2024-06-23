生活／華人博士開酒吧 鑽開就業路

朋友開的酒吧裡可坐四、五百個人。(作者提供)

5月中旬，我應邀到溫哥華做一次演講。會上，認識了一個復旦的校友。他說要請我去吃一頓高級的中國餐，就在他家附近的小城，有個香港 人開的中國飯店。他說，小城叫Abbotsford，中國人很少，但是這個香港人堅持把中國菜做得美味地道，而不是美式中國菜。聽他有滋有味的介紹，我的味覺被刺激得口水津津，心裡盤算著，要挑一個久違的，在美國吃不到的。

第二天，我們一起去了。不料，周一，中國飯店關門休息，沒吃； 朋友有點尷尬，我也感到失望。他說：「那就到我的酒吧吃吧。」

「酒吧？你的酒吧。」我出國30多年，從來沒有去酒吧吃過飯，更沒有遇過在海外開酒吧的中國人。 他說：「是啊，我開酒吧很多年了。」我朝他看看，中等個子、標準身材；心裡想…，復旦校友、有機化學碩士、西德海德堡大學的自然科學博士，為什麼來加拿大開酒吧？好奇心刺激著我，比去吃一頓香港菜更加興奮和期待。

好戲就從我們的車開到酒吧的停車場開始。打開車門，迎面一面高牆，上面寫著幾個綠色的大字：Cork’s Irish Pub Sports Bar。

愛爾蘭式 店名須含家姓

原來是愛爾蘭式的酒吧。愛爾蘭酒吧有什麼特色？Cork是什麼意思？我一無所知。只見外牆高築、庭院深深。走進去，巨大的螢幕，賓客滿堂，好像一個電影院。校友說，樓下加起來大概有可以坐四、五百個人。我一轉身，看到各種尺寸的電視螢幕好像巨大的窗口，掛在二樓走廊的欄杆下，繞了一圈。坐在樓下任何一個位置都能看到世界各地的球場和比賽。巨大的螢幕下方還有一個舞池，周末是用來演奏音樂和娛樂所使用的。

愛爾蘭酒吧有什麼特色，當時的我不得而知。後來打聽到，一是店名必須有店主的家姓，Cork就是創店人的家姓。二是愛爾蘭人喜歡音樂和體育，個性浪漫自由，天生愛喝酒。這樣的性格除了去酒吧恐怕找不到第二個地方。最早的愛爾蘭酒吧出現在10世紀時期，現在愛爾蘭酒吧已經普及世界各地。

這位校友、酒吧的主人，在西德攻讀博士學位的時候，經常與好友去酒吧坐坐。他說，中國人好飲美酒，卻不崇尚酒吧；中國人喝酒要配好菜，相聚在高級飯店或自家客廳。西方人對食品不講究，很少去餐館吃正餐，一般自己烤麵包夾香腸或火腿肉，或去麥當勞和漢堡王吃一個快餐，他們的家庭支出大約60-70%用於飲料，特別愛上酒吧開懷痛飲。

歐洲讀書 愛上酒吧文化

他在歐洲讀書和遊覽時發現這個「公開的祕密」；「公開」是對當地人，「祕密」是對中國人。因為多數的中國人不與酒吧「同流合污」，而西方人泡在酒吧的頻率遠超過進飯店。西方酒吧作為一種文化，不僅是為了聚會、交流和溝通的需要，在酒吧裡，除了喝酒、吃飯、找樂子，也可以寫作思辨、聽音樂和跳舞；同時，許多家庭在酒吧聚會、接受洗禮、慶祝生日、葬禮追悼，酒吧也是許多情侶第一次約會的浪漫之處。

我們坐在人聲嘈雜的酒吧，邊聊天邊看電視；旁邊有張長桌，坐了20多個中年人，個個高嗓門，不知道他們到底在說什麼事情。酒吧的女服務生很親切，送菜單、遞冰水速度飛快。看著菜單上的快速西餐，翻了一頁又一頁，實在沒有我喜歡吃的食品，點了麵拖魚片和炸薯條，倒是聽校友講故事聽得津津有味。

他在德國當研究生時，孤家寡人，無處串親訪友，便到酒吧去坐坐、聊聊天，認識一些新的朋友。然後看看電視、看看比賽，紓解緊張的學習壓力。他還拉著其他的中國留學生去酒吧，甚至說過，「說不定哪一天，我也去開一個酒吧」。

經驗分享 已多人當老闆

真是一語中的，他對酒吧做了研究和估算，酒的利潤 很高，接近70%，而飯菜的利潤只有20%。酒吧人丁興旺，沒有飯店和睦與安靜的氛圍，卻有另一種風情。隨心所欲、慷慨大方、捨得消費，給招待的小費也是水漲船高，一天收入1000元、2000元是家常便飯。所以酒吧招待的服務好到極致，顧客可以講無處可說的心裡話，得到超過親人的關心和愛護。顧客之間毫無障礙，很快就成為知心好友。酒吧是個特別的情感場所，許多顧客因為與招待成為好友而常去酒吧。

我問他，開了酒吧，有沒有向朋友介紹過開酒吧的經驗？他說：「有啊，先後有八個博士畢業後找不到工作，我幫他們聯絡正在出手的酒吧，他們八位都成了酒吧老闆。」

我不由得感嘆，在海外，凡是有華人 的地方，必定有中國餐館。這個顛仆不破的真理和光明大道，被我的校友及他的朋友鑽了一個小孔，管中窺豹，時見一斑。