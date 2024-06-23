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星座／6月23日至6月29日運勢 雙子座完美一周 雙魚座治癒傷痛

科技紫微網

2024年6月23日至6月29日12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

如果你先前有考慮開始一段新的旅程，可以在本周翻開新的篇章；在希望與自信的正能量下，你將會踏出邁向成功的第一步。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；投資理財也收穫不少，注意做好理財計畫。

幸運色彩：生態綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情通常也能趨於完美，可望在愛情中享受到非一般的待遇。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且越往上走越費勁。生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

未來這一周總有一些大小麻煩使你忍不住要發牢騷，但發完牢騷後你便能釋然。只是要注意，別對無辜的對象抱怨不停，否則會引起對方不滿。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

生活狀態十分單調的一周，每天遇到重複的人，做著重複的事，雖然沒有什麼令你歡呼雀躍的事情發生，但也不用擔心有什麼大麻煩入侵。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

各種心結可望在這一周打開，還原你一個良好的心態，讓你可以放手去做自己感興趣的事情，對生活也能多一些期待。

幸運色彩：雲母白

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低；乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。

愛情指數：★★☆☆☆

近期輿論的浪潮會無情的席捲你。有伴者與其他異性走得太近，小心傳出一些對你不利的閒言碎語；單身者要小心與爛桃花傳出緋聞，讓適合你的人產生誤會。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

你會在本周深刻體會到語言的藝術，融洽的交流會拉近你與身邊的同事、朋友的距離。但說話語氣稍沒注意，則會讓對方心裡感到些許不舒服。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姊或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到蘿莉與正太們的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。

幸運色彩：雲母白

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

對於治癒任何傷痛，此時是完美的一周。家人和朋友將扮演心理診療師的角色，為你排解心中的苦悶；你也可以透過出去散心的方式，讓心靈獲得治癒。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

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