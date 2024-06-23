封面故事／台清華大學畢典演說 林青霞：接受自己不完美

華人影星林青霞日前出席清華大學畢業典禮，勉勵畢業生先讓自己快樂，再把快樂帶給別人。（中央社）

台灣金馬影后林青霞日前獲邀擔任台灣清華大學畢業典禮致詞嘉賓。林青霞致詞勉勵畢業生「必須自己先快樂起來，然後才可以將快樂帶給別人」，更提及事業巔峰時期的她，也曾對鏡子中的自己感到陌生、不快樂，曾是最沒有信心、最自卑的時候。

致詞過程中林青霞原本都不看稿，而是直視台下畢業生分享經驗，但也突然忘詞，她還特別停頓了一下，向台下學生家長說讓她「看一下稿」，並自己打圓場說這就是不完美，但要接受自己的不完美，讓學生都響起熱烈掌聲。

林青霞致詞摘要如下：

首先我要特別特別的恭喜清華大學的博士、碩士和學士畢業生，真的為你們感到高興。你們今天一定非常快樂，相信這個快樂的感覺會永遠留在你們的記憶裡。

我的人生哲學是，必須自己先快樂起來，然後才可以將快樂帶給別人。現在我就把這一生中對快樂的感悟跟大家分享。

在我高中畢業，考不上大學，最徬徨迷惘的時候，機會從天而降，我得到飾演改編自瓊瑤小說的電影「窗外」的角色。試想一個從街上找來，不到一百磅的害羞小女孩，竟然要擔當起瓊瑤電影的第一女主角，我是做夢都想不到。

林青霞與清大校長高為元並肩走入畢典會場，沿路都是家長與學生的尖叫聲。(記者巫鴻瑋／攝影 )

每天歡天喜地去片場，歡天喜地的回家，像隻快樂的小鳥，有時收工了，工作人員匆匆忙忙的收拾東西時，我還在現場徘徊捨不得離開，那種快樂的感覺我至今難忘。

「窗外」在香港 上演，票房破港幣65萬，第一部在台灣上映的「雲飄飄」，票房破台幣百萬，那在半個世紀之前是一筆相當大的數字，我一夜成名。

太早成名 稱招架不住

成名之後隨之而來的是報章雜誌、電視媒體的訪問，電影的宣傳和應接不暇的片約。我從一個最單純的學生校園跳入一個最複雜的電影圈。張愛玲說出名要趁早，但是太早成名實在是招架不住。

在你們這個年紀的時候，我是昏天黑地的拍戲，每天像打仗一樣。記得二十多歲我拍白景瑞導演的「秋歌」，我靠在牆邊等打燈光，導演喊「預備！預備！」，我一時驚醒，才發覺剛剛已經站著睡著了。那些年我累到連思考的時間都沒有。

華人影星林青霞日前出席清華大學畢業典禮，勉勵畢業生先讓自己快樂，再把快樂帶給別人。(記者巫鴻瑋／攝影 )

難得有一、兩天休息，我仔細的在鏡子面前端詳自己，感覺鏡子裡的我很陌生，那是一張非常不快樂的面孔。在人人都以為我年輕、漂亮、有名氣、片酬高，應該是最快樂的時候，那卻是我最沒有信心、最自卑的時候。

父母簽了「窗外」合約後就結束了三重市的家庭工廠，舉家搬到台北市永康街一棟四層樓的公寓，我住二樓，張佛千教授住四樓，他是我生命中第一次遇見這麼有學問的人。

喜歡工作 怕上台講話

其實我非常喜歡我的工作，即使是上刀上、下火海、飛天遁地我都樂此不疲，但是就怕講話，尤其是上台，我現在比較沒那麼怕了，因為這些年接受自己不完美，並且明白世界上也沒有完美這回事，只要誠心誠意的盡力去嘗試，相信即使不完美別人也會原諒你的，並且接受你，你們說是不是呀？

二十年前我開始寫作，跟讀者分享我的所思所想，因為寫作我看了不少書，因為寫作我觀察和關心身邊的人、事、物。學畫畫以後會特別留意美的線條，會經常參觀美術館 來充實自己。

我打開五官吸收天底下所有有趣的事，我開始真正看待自己的喜好。唱京戲，唱得不好也勇於表演。我體會到學習的樂趣，我不是在做別人眼中的林青霞，而是在發掘自己，做自己有興趣的事，那種發自內心的快樂真是筆墨難以形容。

其實我高中畢業第一志願是上大學，本想拍完「窗外」再去考。之後又接了「雲飄飄」，心想拍完第二部戲就去讀大學。電影賣座後就一部接一部沒停過，直到拍完一百部。但是真人沒唸過大學，電影裡倒是上過不少，甚至上過清華大學。

華人影星林青霞日前出席清華大學畢業典禮，勉勵畢業生先讓自己快樂，再把快樂帶給別人。(記者巫鴻瑋／攝影 )

沒上大學 已放下遺憾

沒上大學的遺憾壓在心裡幾十年，後來想通了，在社會上工作也是在學習，假如四年一個大學，我從影22年等於上了好幾個大學，要學習隨時隨地都可以。

現在我把我所有的愛和快樂奉獻給你們。你們每一個人在世界上都是重要的，都有獨特的使命，都是獨一無二的限量版。

希望你們能做到最好的自己，使自己發光發熱，照亮自己照亮他人。希望你們都能夠盡早實現夢想，讓自己先快樂起來，再把快樂的種子散播出去，讓世界因你而變得美麗。祝福你們！謝謝！