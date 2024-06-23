封面故事／莫爾豪斯學院畢業致詞 拜登勉非裔 證明美國夢

拜登總統5月在喬治亞州亞特蘭大私立「莫爾豪斯學院」(Morehouse College)畢業典禮致詞。莫爾豪斯學院是美國史上最傑出非裔大學之一。(美聯社)

在全美各大學抗議加薩戰爭活動持續干擾校園之際，喬治亞州亞特蘭大私立「莫爾豪斯學院」(Morehouse College)堅定邀請拜登 總統5月19日擔任畢業典禮致詞嘉賓。

莫爾豪斯學院是美國史上最傑出非裔大學之一，該校校長湯瑪斯(David A. Thomas)曾表示，該校不允許「仇恨言論」，不允許任何「呼籲對另一群體或個人使用暴力的言論」。

以下是拜登總統在莫爾豪斯學院畢業典禮的演講內容摘要：

謝謝你們、湯瑪斯校長、教職員工、校友們。特別感謝——我請所有幫助你們到這裡的人——你們的母親、父親、祖母、祖父；所有幫助過你們到這裡的人，請站起來，我們對你們的付出感激不盡。 (掌聲)

這絕非言過其實。你們中的許多人，就像我的家人一樣，不得不做出重大的犧牲才能讓孩子上學。這很重要。

經文上說，「義人的祈禱是有功效的」。在喬治亞州的奧古斯塔，一位曾被奴役的義人，為了自由而踏上了旅程。故事說他不畏惡勢力；他穿越死亡蔭谷，前往北方的費城自由的土地。聯邦贏得戰爭後，這位義人理查德·考特爾(Richard Coulter)回到家園，他的腳步雖疲憊，但他的精神並不疲倦。

157年前，你們都知道這個故事，但可能其他人不知道，在奧古斯塔的一間浸信會教堂的地下室裡，他和另外兩位牧師，威廉·傑佛遜·懷特(William Jefferson White)、愛德蒙·特尼(Edmund Turney)，種下一些革命性的種子。當時它確實是一所學校、一所幫助曾被奴隸的男子進入神職的學校，現在它是一所高等學府，它成為莫爾豪斯學院。

我不知道美國還有哪所大學有這樣的傳統和影響。你們加入了神聖的傳統，教育使你們自由，莫爾豪斯的教育使你們無所畏懼。祝賀你們。

金恩博士遇刺 點燃火焰

這個畢業典禮是一個世代的日子，一個喜悅的日子，一個辛苦奮鬥的日子，不是白白得來的。

我和我爸爸一起貸款，念書到大學。大三的春假，我一見鍾情地愛上一位女性。我在她的家鄉、我在法學院畢業，我們結婚，在我的家鄉德拉瓦州威明頓有一份律師事務所的工作。但後來一切都改變了。

我崇拜的英雄之一，一位浸信會牧師，一位莫爾豪斯人，馬丁•路德•金恩博士，在我法學院畢業的那一年的4月，他被謀殺了。我的家鄉威明頓，這是一個令我們蒙羞的奴隸州。當他被刺殺時，我的家鄉爆發了火焰。

我們是美國唯一一座國民警衛隊手持刺刀在每個街角巡邏長達九個月的城市，這是自內戰以來美國城市中最長的巡邏時間。

無論你是黑人 還是白人，金恩博士的遺產對我和我這一代的人產生了深遠的影響。 我離開了剛加入的一家高級律師事務所，決定成為公設辯護人，然後成為議員，努力改變我們的州。

那年聖誕節，我在華盛頓特區，我是一個新當選的參議員。當時我接到家鄉消防隊的電話，這一切永遠改變了我的生活。一位年輕的女性打來電話說：「發生了一起車禍。一輛大卡車撞到了你妻子的車，她和三個孩子正準備聖誕節購物。」她說：「你的妻子和女兒死了——我的13個月大的女兒——，他們死了，你的三歲和四歲的兒子受了重傷。我們不確定他們能否活下來。」

我從華盛頓急忙趕到他們的床邊。我想祈禱，但我很生氣。我對上帝生氣。我對這個世界生氣。

43年後，當那個幾乎四歲的男孩，他成為一個成年人和一個父親時，我又有了同樣的痛苦，他躺在華特里德醫院的另一張病床上，因為他在伊拉克待了一年而感染了第四期膠質母細胞瘤，他贏得了獎章，但癌症奪走了他的最後一口氣。

在這段人生旅程中，你可以理解，我們不知道命運何時會帶給你什麼。但我們也知道我們並不孤單。當你曾經受益於你的家人、你的朋友，甚至是陌生人的愛和支持時，你知道你不孤單。

畢業生們，我不知道你們要走的道路會是怎樣的。但我知道你們會面臨挑戰，不可避免的挑戰。我也知道你們不是孤獨的。因為你們有彼此，你們有你們的家人，你們有朋友，你們有你們的社區，你們有你們的信仰。

我當了五年單親爸爸。直到我遇到了吉兒，她治癒了這個家庭所有破碎的地方。

拜登總統5月在喬治亞州亞特蘭大私立「莫爾豪斯學院」(Morehouse College)畢業典禮致詞。莫爾豪斯學院是美國史上最傑出非裔大學之一。(路透)

弗洛伊德被殺 挑起種族問題

我知道四年前，正如你們的一些發言者已經提到的。疫情讓你失去太多了。 你們中的一些人失去了親人，母親、父親、兄弟、姊妹，他們今天無法在這裡與你們一起慶祝。你錯過了高中畢業典禮。你開始上大學的時候，喬治•弗洛伊德(George Floyd)被謀殺了，種族問題也受到了注意。

人們自然會想知道，你所聽到的民主是否真的適合你。

如果黑人在街上被殺，民主是什麼？如果一系列違反承諾的行為仍然讓黑人社區落後，那麼民主是什麼？如果你必須比其他人好十倍才能獲得公平的機會，那麼民主是什麼？

最重要的是，正如我們之前聽說的那樣，作為一個熱愛自己國家的黑人，即使國家沒有同等程度地愛他，這意味著什麼？(掌聲)

當我坐在白宮橢圓形辦公室的辦公桌時，我的辦公桌對面的壁爐前，有兩座半身像：一座是金恩博士，一座是甘迺迪。 我經常發現自己看著那些雕像並做出決定。我問自己：我們是否履行了我們所謂的作為一個國家的承諾，結束種族主義和貧困，提供就業機會和正義，恢復我們在世界上的領導地位？

然後我低頭看到我手腕上的念珠，那是我已故的兒子在華特里德醫院去世時戴的，我和他在一起。我問自己：他會說什麼？我知道答案，因為他在生命的最後幾天告訴了我。

我兒子知道日子屈指可數了。 最後一次談話是：「爸爸，我不害怕，但我擔心。我擔心我走後，你會放棄。你會放棄的。」

我們拜登家族中有一個表達方式。當你想讓某人知道，向你保證時，你可以說：「看著我。」他說：「看看我，爸爸。 看著我。」

他說：「請向我保證。 身為我的父親，請向我保證，你不會放棄，你會繼續參與。答應我，爸爸。保持參與。答應我。」

我寫了一本名為《爸爸，答應我》的書，雖未面向廣大公眾，但很多人最終都會購買。這是為了讓我的孫子和曾孫知道波•拜登(Beau Biden)是誰。

我手腕上的念珠，我辦公室的半身雕像提醒我，你堅持希望，你要推動創造更美好的日子。

好吧，這就是我對你們的承諾：向你們展示民主、民主、民主仍然是正確的方式。

我不是失信的諾言，我們對黑人家庭和黑人社區投入了比以往更多的資金。我們正在重新連接黑人社區，這些社區被舊高速公路和幾十年來的投資 撤銷所切斷，而沒有人關心這個社區。

我們向口袋裡發放支票，以將黑人兒童的貧困率降低到歷史最低水平。我們正在拆除美國的所有鉛管，以便每個孩子都能喝上乾淨的水，而不必擔心腦損傷，但他們自己卻無力拆除鉛管。

我們提供價格實惠的高速互聯網，因此孩子們不必坐在父母的車上或在麥當勞外的停車場做作業。

我們不是要強迫你證明自己強10倍，而是打破大門，讓你擁有100倍的機會：高薪工作，你可以在附近養家餬口(掌聲)；開辦小企業的資金和購買房屋的貸款；更實惠、更容易取得的健康保險、處方藥、住房。

我除了最初對HBCU(Historically black colleges and universities，傳統黑人大學)的70億美元投資之外，我還要再投資160億美元(掌聲)，更多地投資於我們的歷史，因為你們對我們的國家至關重要。大多數HBCU沒有捐贈基金。未來的工作需要先進的實驗室、複雜的校園機會。

我們正在敞開大門，讓您能夠步入世代財富的生活，成為您的家庭和社區的提供者和領導者。如今，擁有工作、醫療保險和更多財富的美國黑人數量，創歷史新高。

民主還在於傾聽和關注你們這一代人，對建立一個沒有槍枝暴力的社區，和一個沒有氣候危機的星球的呼籲，並展示你們改變世界的力量。

但我也知道你們中的一些人會問：如果我們無法阻止爆發並讓我們心碎的戰爭，民主是什麼？

我想說得很清楚。我支持和平、非暴力的抗議。你們的聲音應該被聽到，我向你們保證我會聽到它們。我決心讓我的政府看起來像美國。我擁有比美國歷史上任何一位總統都多的非裔美國人，包括最高法院在內的高層職位，(掌聲)，因為我需要意見。

我們知道黑人將幫助我們，帶領我們走向未來，來自這所大學這個年級的黑人。(掌聲)

我知道我們能做什麼。只要齊心協力，我們就有能力建立一個值得我們夢想的民主國家；未來，你的每個人，甚至更多的兄弟姊妹都可以追隨他們的夢想；一個無限的未來，您的遺產將提升我們，所以那些追隨者；一個更偉大、更光明的未來，證明美國夢足以讓每個人都成功。