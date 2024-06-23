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封面故事／交流AI 黃仁勳會台灣10畢業生

記者張庭瑜
學生們穿著畢業禮服，黃仁勳站在中間，大家都面帶笑容，一同合影，場面溫馨。(黃建穎同學提供)
學生們穿著畢業禮服，黃仁勳站在中間，大家都面帶笑容，一同合影，場面溫馨。(黃建穎同學提供)

美國著名私立研究型大學加州理工學院(California Institute of Technology)14日舉行第130屆畢業典禮，邀請到全球人工智能指標企業輝達公司(NVIDIA)創辦人暨執行長黃仁勳擔任主講人。今年加州理工學院畢業生中，有十人來自台灣，是近年最多，黃仁勳更特地與他們見面及交流。

台灣學生們表示，今年對他們而言更是特別的一年，因為今年的加州理工學院畢業生中有十人來自台灣，這是近年來人數最多的一次，更邀請到台裔名人黃仁勳。這十位畢業生橫跨多個領域，包括物理、化學、材料、電機、資訊工程、醫學工程和經濟學等；其中已有三人獲得大學教授職位，一名更將於2025年任職為加州理工學院教授。值得一提的是，該位獲獎人也獲得了全校唯一的最佳博士論文獎，成績斐然。

在畢業典禮前，黃仁勳更特地與台灣畢業生們私下會面。談話過程中，他時而用流利的台語與大家交流，關心學生們在校期間是否能吃到家鄉美食，以及返台的頻率等。

學生們也抓住機會向黃仁勳請教。在被問及AI時代最重要的技能是什麼時，黃仁勳表示，「提出好問題」是關鍵技能。他強調，未來科技時代，問出好的問題將成為重要能力，因為隨著AI技術的發展，每個人將擁有多個AI助理，提出好的問題將成為關鍵。黃仁勳還表示，AI技術將在各個領域中發揮重要作用，並鼓勵畢業生積極投入AI的研究與應用。

黃仁勳 AI 加州

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