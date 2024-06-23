封面故事／黃仁勳勉加州理工畢業生「發現你的GPU 找到你的NVIDIA」

黃仁勳勉勵畢業生要在人工智能革命浪潮中勇立潮頭，全身心投入有意義的事業，將挫折視為機遇，在磨難中淬煉意志，並在忙碌之餘懂得平衡生活。(截自caltech官網)

加州 理工學院(California Institute of Technology)6月14日(周五)舉行第130屆畢業典禮，輝達 (NVIDIA)公司創始人兼首席執行官黃仁勳 (Jensen Huang)分享人工智慧革命的獨到見解，以及輝達轉型為AI公司的非凡歷程，勉勵畢業生「發現你的GPU、發現你的CUDA、找到你的NVIDIA」。

主講嘉賓黃仁勳指出，人工智慧正在催生前所未有的新行業，未來將出現專門生產智慧、製造AI生成器的「智慧工廠」，如同工業革命時期的發電廠。他鼓勵畢業生運用在加州理工學院習得的知識，深入鑽研人工智慧技術，在這場革命中「要跑不要走」。

黃仁勳提到，輝達有兩位優秀科學家來自加州理工學院，這也是他來此演講的原因之一。

他分享了創立輝達的經歷，談到從零開始建立公司的艱辛過程。他詳細講述創建CUDA(Compute Unified Device Architecture)編程模型的漫長歷程，輝達花了20多年時間發明CUDA編程模型，徹底重塑計算技術。直到2012年，他們意識到深度學習的巨大潛力，開始在AI領域重點布局。過去十年，輝達投入大量資源，不斷突破人工智慧技術的邊界，終於引領行業迎來爆發式增長。如今，GPU正在處理大型語言模型，計算方式發生根本性的變革，無法想像的智慧軟體應運而生。

分享園丁除苔蘚的故事

黃仁勳回憶了在台灣大學畢業典禮上的演講經歷，分享了多個對畢業生有價值的經驗教訓。他以故事和人生經歷的形式來傳遞建議，並以日本苔鮮公園一位25年老園丁用竹鑷子細心地剔除死苔蘚的故事，來闡述全身心投入一項事業的重要性。

黃仁勳還分享了他的人生感悟，鼓勵畢業生勇於探索不尋常的道路，全身心投入有意義的事業。要把挫折和困難視為成長的機遇，在痛苦中淬煉意志品質。他寄望年輕人能找到自己畢生熱愛的事業，在追求卓越的路上永不止步。

黃仁勳勉勵畢業生心存感激，特別是對父母的感恩。他提到，能夠與家人共度時光是難得的機會，畢業生們應該珍惜這段時光。他回憶自己與家人相處的美好時光，並表示現在孩子們長大搬出去後，讓他感到失落。因此，他鼓勵畢業生在未來的日子裡多花時間陪伴父母和家人。

黃仁勳在加州理工畢業典禮現場演講引起了熱烈反響，不僅畢業生們聚精會神地聆聽，家長們也被他的熱情和見解所感染。(記者張庭瑜/攝影)

能忍受痛苦 成功特質

黃仁勳強調，畢業生在加州理工學院的學習經歷見證了他們的品格、決心和為夢想做出犧牲的意願。他表示，這些品質將在未來的生活中非常重要。他鼓勵畢業生為自己自豪，因為他們有能力做出犧牲並忍受痛苦和折磨，這些都是成功所必需的特質。

引用泰勒絲名曲Shake it off

黃仁勳在演說中以經營輝達碰到的種種難題為例，建議畢業學子碰上挫折時，要像流行天后泰勒絲的名曲一樣，「統統甩掉」(Swiftly, Shake it off)，把失敗當作契機。

黃仁勳說：「世界有時會很不公平，可能會很嚴厲地對待你，請迅速地甩掉。」

當他講了Swiftly, Shake it off之後，全場無反應，他停下來看著全場畢業生，沒多久大家才鼓掌笑出來，他搖搖頭，接著說「你們太關注在書上了，Swiftly, Shake it off這很聰明，我把自己都逗笑了」。

致詞最後，黃仁勳強調，儘管有太多的事情要去做，畢業生們仍應優先考慮自己的生活，這樣才能擁有足夠的時間去追求非傳統的、未曾探索過的道路，全力實現自己的夢想，並將挫折視為新的機遇，不斷前行。

影音：記者張庭瑜