電影世界／邪惡不存在 還是邪惡到處在？

《邪惡根本不存在》電影中，小女孩因爸爸常忘了接她放學，她常獨自步入森林。（美聯社）

導演濱口竜介的《邪惡根本不存在》（日文：悪は存在しない）出現的英文片名，用了四方格的字模，先打出左上與右下兩格：EVIL和EXIST，是肯定句； 然後右上與左下：DOES跟NOT，所以它實在是否定句 - EVIL DOES NOT EXIST。直接的「暗示」由頭至尾。它在2023年的威尼斯影展很得青睞，贏了評審團銀獅獎。

談生化科技汙染人類的美國電影都直接痛訴：《永不妥協》（Erin Brockovich，2000）改編自真人實事。茱莉亞‧羅勃茲（Julia Roberts）演女主角艾琳（Erin Brockovich），在欣克利地下水汙染（Hinkley groundwater contamination）事件中，幫助受害人，戰勝禍首「太平洋瓦斯與電力公司」（PG&E）；《黑水風暴》（Dark Waters，2019）箭指杜邦公司（DuPont）汙染西維吉尼亞州的帕克斯伯格（Parkersburg，West Virginia）。馬克‧盧法洛（Mark Ruffalo）大放異彩，出任主角勞勃‧比洛特（Rob Bilott）。經過揭發，作孽公司都被懲處。風格不同的日本 片-《邪惡根本不存在》，委婉用寓言舒展，即使防患未然，偽善的表面卻「邪惡根本不存在」。

偽善掩飾邪惡存在

片中選的明星樸實無華，抒發如現身說法。外景戲採仰角照樹林，林子並非古木參天，葳蕤的樹幹似乎雙手可環抱。其中有松、槭、山毛櫸以及帶刺的野櫻桃；但是森林深，也容易走失在裡頭。山泉湍急，自山頂流下清澈見底。男主角拓海（大三賀仁飾）用長杓汲水，灌進兩加侖的塑膠桶子裡。水桶擺滿溪邊。這是他的日常工作：天天運水到小飯館，讓廚師烹調最鮮美的烏龍麵。

白雪還沒全融。山頂的主人是鹿族，牠們的腳印刻在碎冰之間。山徑半途自生一個圓洞，鹿群喜歡在此處飲水。但是有個景象挺煞風景：路跡留著一隻乳鹿的殘骸，牠是被城市人的獵槍打死的，骨骼還剩下頭顱跟上半身。拓海的小女兒花（西川亮飾）常常因為老爸忘了來學校接她回家，就踽踽獨行在山野裡。她與旁人一樣，繞過鹿屍走。偶爾她透過枝葉空隙，偷看鹿群的行蹤。一對母子鹿偶爾在林裡歇息。

《邪惡根本不存在》電影中，男主角拓海天天在溪邊取水，運水到小飯館，讓廚師烹調最鮮美的烏龍麵。（取自IMDb） 《邪惡根本不存在》電影中，山徑半途自生一個圓洞，鹿群喜歡在此處飲水。（取自IMDb）

外力開始入侵與世無爭之地：一家經紀公司爭取政府補助，要在這個長野縣，名叫水引村的地方，開發豪華度假露營地。一名東京的富商派了兩位職員：男子叫高橋（小坂龍二飾），女子叫真純（澀谷彩香飾），向村民發表說明會。兩人都謙虛有禮，不表高姿態，告知鎮民營地將會帶來繁榮，他們也展示了營區的藍圖。

自然與現代化的抉擇

可是住戶坐不住了，他們提出疑問：規畫顯然不完備，山泉絕對會被汙染；城裡的年輕人已經夜裡來放火箭，引起火災；人帶菌，會傳染給動物；鹿一跳三尺，欄杆要築多高，才能隔離人畜？之後如何安置鹿？鎮長亦不樂見現代化；有個年輕男子，激動地差點兒揮拳。明知為了利益，開發商不會讓步。兩職員被打臉，只好行禮如儀，答應安排下回再議。

下一步劇情，就是高橋與真純的對話，兩城市人從開發案，談及自己的人生：男的以前從事娛樂業，如今有心作露營管理員；女的過去作長期照護，她曉得計畫有漏洞，但為了飯碗，非得服從不可。兩個人都真的不存「惡意」。他們很聰明，覺得拓海是可以擊破的對象。

接著進行軟性的說服工作。故事潛底，隱著一條暗流：本來兩代表到達當天，花就病了。古早之前人類與大自然打交道，總會舉行犧牲的祭典。小女孩花純真無辜，彷彿成了祭品。爸爸再次忘記來接她。暮色蒼茫中她沒回家。廣播出動全體鎮民施救。劇終出現一隻被槍殺的小鹿，和守候的母鹿。鹿本不傷人，然護子之情，也會發出獸性。恍惚中好像高橋出於本能，要出手救花；拓海為阻止母鹿傷及女兒，就勒住高橋的咽喉。三敗俱傷是最後的場面。

濱口竜介幾次暗示拓海本身的問題：他不是個盡職的單親父親，這個留著八字鬍的鄉土人，往往疏忽女兒，遺忘她放學的時間。再就是拓海的菸癮重，開車時，拿起菸即抽，那天真純在車上，拓海問也不問，連窗戶也不打開。拓海不接受水土污染，難道菸草不屬於老生常談的禍源？