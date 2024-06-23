百科／擲枚硬幣許個願…大量銅板去哪了

遊客會在羅馬特雷維噴泉扔硬幣許願，工作人員會使用長掃帚和吸水軟管處理這些硬幣。(路透)

長達好幾個世紀，世界各地很多人曾經對著噴泉投擲硬幣，恭敬虔誠面向眼前的水池或河流許願。

電影裡也經常出現這般畫面，舉凡迪士尼 公司（Disney）的「白雪公主和七矮人」（Snow White and the Seven Dwarfs）、1954年經典電影「羅馬之戀」（Three Coins in the Fountain），甚至近代「有空叩我」（Call Me Maybe）熱門歌曲裡的歌詞也描繪同樣場景。

將硬幣投進噴泉也可說是一種「迷信」，到了羅馬，假如沒有到特雷維噴泉（Trevi Fountain）往後扔硬幣入池、承諾日後再回羅馬，羅馬之旅似乎就不完整。

丟銅板已成了不成文習俗，長久下來，許多噴泉每年可收集到價值數千甚至數百萬美元的硬幣。

究竟，投擲銅板許願的習俗從何而來？水池積累的大把銅板最後到哪裡去了？

一開始不是丟錢

原始起源已不可考，不過，這項習俗至少可往前追溯到羅馬-英國（Roman-British）和凱爾特神話（Celtic mythology）； 人們覺得，這就像是把金錢奉獻給自然界中存在的神靈或超自然力量。人們一直認為精神實體居住在水中或透過水傳播，因為水是生命必要的清潔元素。

最古老的一個許願池位於英格蘭諾森伯蘭郡（Northumberland County），人們對著那一口許願池向女神科文提娜（Coventina）獻祭，爾灣加州大學（UC Irvine）研究人員稱，池底發現一世紀到五世紀的數千枚硬幣，足可證明投銅板許願的歷史悠久，世世代代都這麼做。

爾灣加州大學社會科學學院院長毛雷爾（Bill Maurer）表示，許多文化過去以食物、特殊石頭、雕刻文物和草藥當作祭品，後來，公元前500、600年在目前的土耳其發明鑄幣，人們轉而以錢幣當祭品。

硬幣通常會妝點特別適合儀式的圖像、文字和符號。毛雷爾表示，如果有人對另一個世界存在特殊力量深信不疑，而且希望那股神奇力量能夠為他們完成心願，以一枚硬幣獻供等於是對最高力量致意。

毛雷爾又說，這與錢幣本身的金錢價值無關，而是具有人們所認為的神奇屬性；是權威的象徵，重要的是一種帶有犧牲奉獻的意義。神終究不是資本家。

羅馬特雷維噴泉許願池裡的硬幣，會被晾乾收集送往慈善機構。(路透)

傳統上是將錢幣投擲到水池裡，但隨著時代改變，投擲目標已不再只限和水有關的地方。德國圖賓根大學（University of Tuebingen）人類學家克姆尼切克（Stefan Krmnicek）說，東亞地區有些人登機時會將硬幣扔進飛機渦輪機，以此求好運、保平安，據悉，2017年在上海，曾有一位80歲女士就這麼做，結果投擲出去的錢幣丟落到引擎，導致航班延誤5個小時。

將錢幣投入水裡還是相對傳統。人們紛紛湧向著名的許願水池，諸如位於英國牛津的彭里斯井（Well of Pen Rhys），據說那裡的水有療癒效果；幾世紀前，人們甚至將硬幣放入木船求好運。

投擲錢幣求好運的迷信也跨越財富等級：在富人雲集的蘇富比拍賣行（Sotheby's Auction House），藝術品買家有時也會在印度教的智慧之神「象頭神」（Ganesha）底座留下硬幣，祈求好運、克服萬難。

許願幣不會私用

遠近馳名的許願噴泉每年可收集價值數千美元的硬幣。根據全國廣播公司（NBC）2016年報導，特雷維噴泉當年約累積150萬美元硬幣。

就連私人噴泉也有大筆收入。明尼阿波利斯市大型購物中心Mall of America發言人說，該中心裡的噴泉許願池每年可收集約2萬5000美元錢幣。據悉，迪士尼樂園（Disney Parks）、拉斯維加斯賭場等其他地方的噴泉每年大致收集到數千美元錢幣。

NBC曾針對羅馬特雷維噴泉錢幣的處理細節；羅馬城市工作人員每晚從噴泉裡收集好硬幣，而後交給一個天主教非營利組織，接著被分發到各個慈善機構。

明尼阿波利斯市大型購物中心Mall of America的作法是，開放非營利組織申請接收噴泉許願池裡的銅板。

毛雷爾說，噴泉管理者通常不會保留這些許願用的錢，認為這麼做並不好。