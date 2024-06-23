我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普提議辦移民UFC格鬥賽 妖魔化移民「凶暴」

金融時報：中國超級富豪「鏡像轉帳」加速潤出

移民故事／回首來時路 難忘又豐收

彭素綺

我們一家三口，在1975年因先生要念電機碩士而來美國。我們在德州達拉斯定居，那時，德州華人非常少見。因為沒有華人超市，我們少數幾家人只能在美式超級市場購買所需。幸好，有一對華人夫婦在車庫裡，賣台灣的罐頭食品，我們欣喜不已。麵筋、花瓜、鰻魚和筍片，都是珍貴的寶物。

兒子上幼稚園的時候，我擔心他不能適應，特地找到他的老師，告訴她，兒子從未離開我身邊，可能會哭鬧，請她多多幫忙。而鄰居的白人小孩喜歡無故推打兒子，我立刻上門找他的母親阻止，她抱歉連連，保證不會再發生。

當年因為膽小，一直不敢學開車。在同一社區，另外有兩家鄰居也是台灣移民，兩位太太都提供開車的幫助，令我至今還是感恩不盡。幾經波折，終於壯膽學會了開車。

隨著先生的轉換工作，一家三口搬到加州聖地牙哥，在那將近兩年裡，鄰居介紹我認識了到家推銷產品的售貨員。那個白人女性賣給我過期的商品，打電話去抱怨，她置之不理。我把這個經驗，投稿到世界日報。我相信，她是認為少數民族好欺負。

我捨不得把兒子交給保母，一直等到兒子十歲，才去達拉斯大學研究所念會計碩士學位。期間的辛勞，也是一生的回憶。但是畢業後，進入聯邦政府機構上班，拿到了鐵飯碗。婆婆恭喜我，說我是注定吃公家飯碗的命。因為出國前，我在台北市仁愛路的電信總局上班。

兒子12歲那年，又因為先生換工作，一家三口搬到北加州矽谷，我也幸運地調到矽谷分公司。搬家時，兒子捨不得好友，哭了幾回。之後，我們邀請他的好友來家小住幾天。

時光荏苒，我們已經在矽谷，居住了將近37年。我已經退休，享有公家機關豐厚的退休待遇。兒子有一兒一女，生活幸福美滿。回首來時路，真是一段難忘的旅程，但是也印證了自求多福的收穫。

華人超市 矽谷 加州

上一則

移民故事／在美第一個暑假 打工教中文

下一則

移民故事／一關又一關 辛苦也無悔

延伸閱讀

義大利外海2移民船翻覆 至少11死66人失蹤

義大利外海2移民船翻覆 至少11死66人失蹤
中國男快艇直驅淡水 遭聲押禁見：不後悔到台灣

中國男快艇直驅淡水 遭聲押禁見：不後悔到台灣
移民專頁／7月移民排期公布 非中國出生第3優先倒退11月

移民專頁／7月移民排期公布 非中國出生第3優先倒退11月
EMS談川普移民計畫 當選後或擴大驅逐

EMS談川普移民計畫 當選後或擴大驅逐

熱門新聞

作者與父親合影。(作者提供)

父親節／臨別交我5封信 父親背影難忘懷

2024-06-16 02:25
富人通常善用Roth IRA享稅務優惠，增加財富。示意圖。（美聯社）

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

2024-06-16 02:17
潘尼在哥倫比亞特區空中國民兵第121戰鬥機中隊服役時，雖還只是個菜鳥飛官，卻意外被推上了歷史的風尖浪頭。(取自Instagram)

封面故事／菜鳥女飛官 接下自殺任務

2024-06-16 11:12
林書豪現在是台灣新北國王隊球員。(新北國王隊提供)

父親節／林來瘋圓夢 林書豪爸爸出書揭始末

2024-06-16 08:12
聯合航空機長德瑞莎·克萊本是美國空軍首位非裔女性飛行員，職涯飛行時數逾2萬3000小時。(取材自Capt. Theresa Claiborne臉書)

42年前 美第1位非裔女飛官 水柱賀她機長生涯退休

2024-06-19 19:50
少年捕手魯俊組長戲稱自己是「南京大蘿蔔」。(圖為作者提供)

父親節／惡少剋星 金剛手、菩薩心的魯組長

2024-06-16 14:50

超人氣

更多 >
熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說
威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照

威廉帶孩子看泰勒絲演唱會手舞足蹈 曬跟天后自拍照
林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲

林志玲北海道開球 狐狸耳造型超可愛被讚：奇蹟49歲
出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾

出軌十年 馬伊琍偷腥夫似老頭 網：他變得唯唯諾諾
吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生