移民故事／回首來時路 難忘又豐收

我們一家三口，在1975年因先生要念電機碩士而來美國。我們在德州達拉斯定居，那時，德州華人非常少見。因為沒有華人超市 ，我們少數幾家人只能在美式超級市場購買所需。幸好，有一對華人夫婦在車庫裡，賣台灣的罐頭食品，我們欣喜不已。麵筋、花瓜、鰻魚和筍片，都是珍貴的寶物。

兒子上幼稚園的時候，我擔心他不能適應，特地找到他的老師，告訴她，兒子從未離開我身邊，可能會哭鬧，請她多多幫忙。而鄰居的白人小孩喜歡無故推打兒子，我立刻上門找他的母親阻止，她抱歉連連，保證不會再發生。

當年因為膽小，一直不敢學開車。在同一社區，另外有兩家鄰居也是台灣移民，兩位太太都提供開車的幫助，令我至今還是感恩不盡。幾經波折，終於壯膽學會了開車。

隨著先生的轉換工作，一家三口搬到加州 聖地牙哥，在那將近兩年裡，鄰居介紹我認識了到家推銷產品的售貨員。那個白人女性賣給我過期的商品，打電話去抱怨，她置之不理。我把這個經驗，投稿到世界日報。我相信，她是認為少數民族好欺負。

我捨不得把兒子交給保母，一直等到兒子十歲，才去達拉斯大學研究所念會計碩士學位。期間的辛勞，也是一生的回憶。但是畢業後，進入聯邦政府機構上班，拿到了鐵飯碗。婆婆恭喜我，說我是注定吃公家飯碗的命。因為出國前，我在台北市仁愛路的電信總局上班。

兒子12歲那年，又因為先生換工作，一家三口搬到北加州矽谷 ，我也幸運地調到矽谷分公司。搬家時，兒子捨不得好友，哭了幾回。之後，我們邀請他的好友來家小住幾天。

時光荏苒，我們已經在矽谷，居住了將近37年。我已經退休，享有公家機關豐厚的退休待遇。兒子有一兒一女，生活幸福美滿。回首來時路，真是一段難忘的旅程，但是也印證了自求多福的收穫。