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人物／鑽研甲骨文50年 建立符號系統

記者徐蓓蓓
「圖解甲骨文字典」和「西周銘文圖例字典」是沈愷多年古文字研究的心血之作。（記者徐蓓蓓／攝影）
「圖解甲骨文字典」和「西周銘文圖例字典」是沈愷多年古文字研究的心血之作。（記者徐蓓蓓／攝影）

古文字研究專家沈愷的外祖父魏易是民初的大翻譯家，父親沈劍虹是外交家，母親魏惟儀是作家；他自幼在國外長大，15歲返台，中文底子並不好，但父親特別幫他找到一位國學深厚的老師，這位老師對甲骨文相當有研究，也因此為他開啟了甲骨文研究的一扇窗。

據沈愷自己回憶，小時候被三舅帶去故宮博物院，聽舅舅如數家珍的介紹各種文物；汝窯、懷素、三彩是他的最愛，再來就是青銅器。其中毛公鼎、散氏盤等，僅以其發掘及收藏的傳奇故事，就深深吸引他。

1971年沈愷隨父親到華府，發現當地的弗里爾東方藝術館收藏有中國的青銅器，於是假日常去瀏覽。一次被解說員問起是否有在做這方面的研究；當時他對銘文內容還沒有十足把握，就含糊地應對，內心卻立下志向，有朝一日一定要將每一個字，每一句話都看懂。

1995年圓山大飯店屋頂大火後的重建工作，是沈愷與青銅器再次結緣的契機。當時身為建築師的沈愷，提出以各朝各代的藝術特色分樓層重新裝飾被破壞殆盡的內裝。後受命與故宮博物院出版組組長宋龍飛聯絡名畫複製事宜，他尤其感興趣的就是商周時代的青銅器。

沈愷收集銘文的拓本圖片，透過每一個字每一個筆畫的修復，予以隸定，用之為室內設計素材。結果發現，修復之後的銘文，所呈現在眼前的，居然是一篇篇精采絕倫的書法；在驚艷之餘，更將之收集成冊，翻譯成白話及英文。

五年前，沈愷的第一本字典「圖解甲骨文字典」終於付梓。其目的就是要從中國文字的源頭建立一套符號系統，從基本符號的意義及其組合全盤解釋每個字的邏輯，並且想要延伸到西周青銅器銘文研究，最後與「說文解字」的小篆接軌，將中國的文字結合成一個完整的敘述。

沈愷提出，如果周族人滅商跟阿卡德人之滅蘇美一樣，是異族異文化之間的征伐，那麼周族人之採用商人的文字，就可能和阿卡德人之採用蘇美人的文字一般，會為了方便起見大量使用假借的方式，使得符號應用的意義與其原始的意義脫節；如此一來，漢字也難逃聲符化的命運。而古人引以為傲的會意字，也將如石沉大海淹沒於時間的浪濤之中。

甲骨文 華府 書法

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