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詐騙ing／5萬元飛了 一錯：相信銀行來電 再錯：透露驗證碼

記者張宏
如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）
如今詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。（本報系資料照片）

詐騙手段層出不窮，防不勝防，一通來自「銀行」的電話讓華人女護士5萬元沒了。來自香港的陳小姐日前接到一通來自銀行的電話，她還特別把來電號碼和銀行卡上的電話號碼對照，發現無誤後才放心接聽，結果這通10多分鐘的電話，讓她銀行儲蓄帳戶裡的5萬元不翼而飛。

陳小姐是一名護士，她日前接到一通銀行來電，她個性比較謹慎，知道現在詐騙電話橫行，還特別把來電顯示的號碼和自己銀行卡上銀行的電話對照，發現無誤才放心接聽。結果對方告知，她因為身分被盜用，需要通過向其手機發送「確認碼」來驗證是否她是本人，陳小姐信以為真，查看自己手機短信，果然發現有發來一個驗證碼，就直接告訴對方，對方表示要去查證具體信息，讓她在電話線上等待，結果10多分鐘後，對方詢問她最後一次交易是多少錢，之後告知她問題已解決，謝謝她的合作。

陳小姐掛斷電話後想登入自己的銀行帳戶，發現帳戶竟然打不開，她開始慌了，隨後打電話給銀行查詢，才發現自己儲蓄帳戶裡的5萬元存款已被人轉走。她這才驚覺，剛才那通電話其實是騙子打來的，根本不是銀行的來電，而那個騙子讓她告知的確認碼，其實是銀行詢問登入帳戶的確認碼。她很生氣，質問銀行為什麼不保護自己的客服電話號碼，讓騙子隨意仿造，但銀行認為，是她自己把確認碼給對方，讓對方登入自己的帳戶轉走錢，銀行沒有責任，現在這筆錢從網上已被轉到海外，無法取消和追蹤。

律師鄧洪作為陳小姐的律師，他表示，現在有很多應用程式可仿造電話號碼，將號碼偽造成和銀行或其他政府官方機構的號碼一樣，但其實是假冒，且對方講英文，讓接電話的人信以為真。如今個人信息在黑網氾濫，花很少的錢就能買到個人的銀行帳戶。他懷疑這起案件是詐騙集團買到陳小姐的銀行帳戶，因為進入帳戶要有確認碼，才仿冒銀行電話號碼打給陳小姐要這個確認碼，民眾遇到這樣的事情，只能小心，要警惕來電顯示的號碼未必就是真的。收到所謂銀行或官方短信也要小心，通常選擇Y/N的會比較簡單，但如果是鏈接，不要隨便點開。如果是驗證碼或者確認碼更也不要隨意給他人。

陳小姐的銀行表示，如果客戶與陌生人分享訊息，他們將不受該銀行詐欺保護協議的保護。敦促所有消費者保護自己的帳戶，切勿與不認識的人分享個人信息，銀行絕不會打電話、發短信或發送電子郵件要求客戶匯款，但詐騙者會。

儲蓄 詐騙集團 華人

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