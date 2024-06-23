詐騙ing／個資外洩 接到這幾種電話 可能是詐騙

不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。（本報檔案照片）

在個人信息安全堪憂的今天，幾乎每個華人都會收到過各種垃圾短信和詐欺 電話。除了大家基本熟知的假冒國稅局 和電力公司這類的電話詐欺手法，Reader's Digest還總結了其他電話詐欺手法和如何破解辦法，其中包括那些第一句就詢問「你能聽到我嗎」的電話和只響一聲就掛的電話都可能是詐騙電話的警示。

「能聽到我說話嗎？」

如果來電者一開始就問「你能聽到我說話嗎」，這個時候要在說話前暫停一下。身分盜竊資源中心執行長兼總裁Eva Velasquez表示，詐騙者正在尋找具體答案，透過讓你在通話一開始就對這個問題回答「是」，而不是在對話中間的某個地方，這樣更方便詐騙者記錄你的肯定答案，可使用該錄音來聲稱您同意為某些詐騙程序付費。如何避免這種情況？Velasquez建議，即使電話看起來像是你認識的人打來的，為安全起見，也應該將你的回答改為「我能聽到你說話」，而不是簡單的YES 。

銀行電話

大家都知道國稅局永遠不會打電話給你，但銀行可能會打電話，這使得大眾更難判斷這是否是真的。另外，銀行需要確認你的身分以保護您的帳戶，這是有道理的。如果銀行打電話要求確認交易是否合法，請簡單回答「是」或「否」，但不要透露更多信息。全球身分保護和數據風險服務公司CyberScout的創始人Adam Levin表示，有些騙子會告訴你信用卡 號碼和有效期限，然後要求你說出安全碼做為確認；也有騙子聲稱他們凍結了你的信用卡，因為你可能是詐騙受害者，然後詢問社安號碼。

要注意，只有在你主動撥打電話給銀行時才提供此類信息，且不要使用與你聯繫的那個號碼。翻轉信用卡或金融卡背面查看銀行官方號碼，致電客戶服務，並詢問他們是否剛剛給你打過電話。

只響一聲的電話

大家時常遇到當你急於接聽某個電話，卻發現來電者在鈴聲一響後就掛斷的現象，不要讓好奇心驅使去回電，即使這個號碼看起來很熟悉。Velasquez表示，即使你打回去，對方是真人也要保持警覺。即使他們沒有要求任何東西，回電也可能會讓你付出代價。

Adam Levin表示，你可能回撥的是900的號碼(通常是性熱線)，第一分鐘可能會收取17元費用，之後每分鐘會收取9元費用。避免這種情況，要讓未知號碼直接轉至語音信箱，如果重要的話，來電者會留言，不要回撥任何陌生號碼，除非來電者表明自己身分。要記住，駭客只需你的手機號碼就能做很多事情。

評審團資格的電話

一些騙子聲稱他們來自陪審團委員會，當他們要求提供社安號碼，以確認你是否有資格擔任陪審員時，請記住不要透露任何資訊，切勿透過電話透露社安號碼。如果有人就陪審團職責問題和你聯繫，請留意是否收到法院寄來的陪審團正式信件，而不是相信任何打電話給你並詢問敏感資訊的人。