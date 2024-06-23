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娛樂／「慶餘年2」太子大解放 張昊唯樂：不用裝了

娛樂新聞組
「慶餘年2」的太子轉變很大。（取材自豆瓣電影）
「慶餘年2」的太子轉變很大。（取材自豆瓣電影）

中國熱播電視劇「慶餘年2」人氣高漲，隨著劇情的展開，觀眾發現在上一季裡有些「木訥」的太子有了令人驚喜的轉變，性格也更加鮮明了，讓許多觀眾大呼：「比第一季風趣幽默多了！」

在「慶餘年2」飾演太子「李承乾」的張昊唯分析，從小到大都在裝傻的他用自己的方式中庸地活著，但實際上他是個狠人，該用手段的時候也不會手軟。「第二季裡，太子的初心沒變，但因為既然已撕破臉親自下場參與鬥爭了，所以他的行事方式變了。」張昊唯喜歡塑造個性鮮明的角色，因此第二季他很高興能演一個「不再裝了」的太子。

「他浪漫、熱愛生活 但不是個好人」

張昊唯說，「慶餘年」這個故事最初吸引他的點在於別具一格的世界觀，表面上看「慶餘年」是一部古裝劇，實際上是一部未來劇，講述人類文明滅絕之後，新的火種點燃了新的文明，遵循相似的軌跡一路發展來到了慶國的時代。「我覺得『慶餘年』可以看做是一部有著古裝劇特點的科幻劇，這是它區別於其他古裝劇的地方，這讓我很感興趣。」

張昊唯在「慶餘年2」中飾演皇太子。（取材自新京報）
張昊唯在「慶餘年2」中飾演皇太子。（取材自新京報）

慶國太子，在張昊唯眼中是一個性情浪漫、熱愛生活、追求自我價值的大男孩。另一方面，太子性格裡也不缺決斷，有著皇家子弟的狠戾。面對可能聽到密談的侍衛，他嘴上說著「人非草木，孰能無情」，接下來就輕描淡寫「畢竟跟了我這麼多年，留個全屍吧」。

張昊唯認為第二季太子的變化主要還是體現在外在行為上，底色和初心並沒有大的改變，「太子還是一個喜歡畫畫、熱愛藝術的人。」

第二季裡決定「不裝了」的太子變得更自信了，不論是鬥嘴還是手段都不輸處處心機的二皇子（劉端端飾），貢獻了不少「名場面」。劇中，在二皇子的刻意安排下，張若昀飾演的男主角「范閒」一行人和邊境歸來的大皇子（付辛博飾）在城門口相遇，雙方都希望先入城，爭執不下。最後是太子出面化解危機，一手牽著范閒，一手牽著大皇子，歡歡喜喜一同入城。網友覺得太子「端水大師」（網路用語：公正處理，全面照顧）場面喜感十足，甚至「二創」配上了音樂。張昊唯說，這場戲是觀眾覺得好笑，實際拍的時候大家很嚴肅，當時天氣炎熱，張若昀和付辛博的手都熱出汗了。

「慶餘年2」上演太子（中）牽著大皇子（左）與主角范閒（右）表面和氣的「端水」名場...
「慶餘年2」上演太子（中）牽著大皇子（左）與主角范閒（右）表面和氣的「端水」名場面。（取材自豆瓣電影）

劇中，太子和二皇子很多針鋒相對的戲都讓人印象深刻，其中很多是演員現場發揮。例如開篇不久，皇子們齊聚一堂，太子稱自己眼瞎、耳聾，假裝看不見在上一季「假死欺君」的范閒，希望一句一句把二皇子逼至妥協。最後二皇子問要如何回報，范閒插嘴一句，太子隨即「嗯」了一聲表示認可。二皇子馬上指著范閒質問太子不是看不見對方嗎？太子面不改色地回應：「剛才是我的心聲。」

張昊唯透露，這句台詞就是現場加的，挺好玩的。這樣的細節讓不少網友感慨，太子比第一季有意思多了。

拍戲代謝出狀況 胖瘦差了9公斤

為了呈現給觀眾一個好的視覺效果，「慶餘年2」的演員在體態管理、減肥上都很「卷」，但播後有觀眾指出太子的體型忽胖忽瘦，張昊唯表示，「我看到觀眾在問太子為什麼有時候胖了，有時候又很瘦，我覺得還是應該解釋一下。」他說，那是因為拍攝時身體出了點狀況，代謝不正常，每天沒有精神，還容易水腫。雖然一直在努力減肥，但稍微不注意就會發胖。他透露，在組裡最胖和最瘦的時候差了有18斤（9公斤），現在他還在定期吃藥進行治療。

張昊唯認為「慶餘年」系列是一部看似古裝劇的科幻劇。（取材自豆瓣電影）
張昊唯認為「慶餘年」系列是一部看似古裝劇的科幻劇。（取材自豆瓣電影）

「慶餘年2」裡張昊唯印象最深的有兩場戲。一場是范閒跟太子說，查到二皇子和長公主勾結走私，「這場戲是太子轉變的關鍵，奠定了第二季太子這個人物的基調。」另一場是太子和皇后因為理念和目的不同，在如何對待范閒這個問題上產生了分歧，「那場戲兩人雞同鴨講，都只站在自己的立場上，要求對方怎麼做；兩人都有不對的地方，也都有苦衷。」

人物個性塑造 愛接「極致」角色

除了「慶餘年」系列裡的太子殿下，張昊唯此前在不少影視劇裡塑造的角色也讓人記憶猶新，例如「繁城之下」的「瘋秀才」鳳可追。「『瘋秀才』活在自己世界，他可以不吃飯，但不可以不看書、不寫東西、不發表自己的觀點。我覺得他是一個非常灑脫、非常有特色的人。」張昊唯說，自己喜歡演繹色彩鮮明的、比較極致的人物。「極致但要有根。要知道一個人經歷了什麼才變成那個樣子，演起來才會心裡有底。」

張昊唯在「繁城之下」的表現令人印象深刻。（取材自豆瓣電影）
張昊唯在「繁城之下」的表現令人印象深刻。（取材自豆瓣電影）

「慶餘年」第一季太子的行事風格以「藏拙」為主，被慶帝評價為「木訥」。張昊唯坦言，自己演第一季的時候代入太子，心情也是有點憋屈的，覺得怎麼所有人都在鮮明地展現自己，只有太子這個角色不行。第二季，演到范閒來找太子尋求合作，提議雙方聯手一起對付二皇子這場戲的時候，作為演員的張昊唯感到很開心，覺得太子終於不用裝了，可以放手大幹一場了。

（取材自新京報）

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