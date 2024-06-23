娛樂／這些男神 也有「小胖」黑歷史

彭于晏肌肉精實。（取材自豆瓣電影）

網路上許多酸民常說明星關掉美顏和濾鏡，其實跟一般人沒什麼兩樣，但不可否認的是，那些長期鍛鍊、保持良好體態的藝人們，不管未修的生圖或在鏡頭前的顏值，比起靠醫美維持的同業更禁得起審視。以下這些螢幕男神，其實過去也有段體型黑歷史，靠著魔鬼訓練，維持體況無懈可擊。

彭于晏

提到彭于晏，許多粉絲第一時間想到的就是帥氣、身材好。事實上，彭于晏過去有過肥胖的經歷，小學時體重曾經飆破百公斤。

他在青春期意識到體重帶來的困擾，開始鍛鍊健身人生，直至今日，彭于晏一直保持著好身材。他的自律和專業，顯現在外表是演藝圈公認的大帥哥，另外他還在拍戲期間考取很多技能證書，內外兼顧。

小學時的彭于晏。（取材自豆瓣電影）

彭昱暢

演員彭昱暢2019年參加綜藝節目「嚮往的生活」時吃胖了許多，被網友吐槽「像是變了一個人」。之後他開始運動減肥，瘦下來以後，他出道時的少年感瞬間就回來了。

彭昱暢（後）在中國綜藝節目「嚮往的生活」中的體形慘遭網友嘲笑。（取材自豆瓣電影）

據說彭昱暢不太注重形象，雖然這種「不怕醜」的個性可能讓經紀人頭疼，卻也因為如此，把自己的戲路打開了，現在他接演任何角色，不管外形多潦倒都能靈活發揮。

彭昱暢勇於接拍各種角色，圖為他在「我們一起搖太陽」的光頭造型。（取材自豆瓣電影）

張藝興

張藝興被網友稱為「長沙小驕傲」，其實他也曾因身材而煩惱。張藝興早年因為家庭富裕，飲食從來沒有節制，導致自己有過一段「小胖子時間」。他有次在節目上提到，體重巔峰曾150斤（75公斤），後來為了拍攝廣告和節目每天節食，甚至綁著沙袋練舞。

張藝興少年時期臉頰圓潤。（取材自鳳凰網）

他曾是南韓 娛樂公司SM娛樂男團EXO成員，回中國發展後參與戶外真人秀「極限挑戰」，開始持續霸屏多檔綜藝節目，他2015年成立自己的娛樂公司，給更多喜歡跳舞、唱歌的人提供平台。

張藝興影歌視三棲，也常接拍許多時尚廣告。（取材自豆瓣電影）

魏大勳

在2023年之前，「搞笑男藝人」、「歷任女友都是女神」應該是大多數人對魏大勳的第一印象，但在出演都會愛情劇「我的人間煙火」中的孟宴臣以後，絕大多數的觀眾都對他改觀，原來魏大勳也是一個帥哥，也是有演技的。

但粉絲可能不知道的是，魏大勳也曾經是一個胖子，183公分的大高個，體重破百公斤，不過他沒有因此而感到自卑，直到快高考 的時候想報考電影學院，才走上了減肥之路。

魏大勳也有過胖子時期（左）。（取材自鳳凰網）

透過節食，外加慢慢的運動，不到一個月的時間成功瘦降到100公斤以下，但想要進入電影學院還是不夠的，只能加上運動，繼續堅持。雖然過程很痛苦，不過為了自己演藝夢，他默默的給自己打氣，最後成功減到70公斤，成功的打開了電影學院的大門，給自己和女神接近的機會。

「我的人間煙火」中的孟宴臣人氣高漲，讓演員魏大勳圈粉無數。（取材自豆瓣電影）

（取材自鳳凰網）