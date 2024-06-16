旅遊／包車之旅 日本賞楓又泡湯

松島湖奇岩異石。(圖／紅菱提供)

去年10月下旬，我們當年在美國念研究所相識的好友，三家人以賞楓和泡湯為主題偕同暢遊日本 東北。我們都已是坐六望七之人，仍然玩興不減，只要是美景或是佳餚當前，都努力地全力以赴，這趟被疫情延誤了三年的計畫，終於圓滿完成。

由於是包車自由行，在這行程，我們幾乎造訪了計畫中的每一個景點。賞到了楓的火紅和銀杏的金黃釀成那濃濃秋意，也泡到了一個又一個念念難忘的湯池，也嚐到了一道又一道美味精緻的日本料理，也睡過了躺下舒服、起身吃力的和式塌塌米，體驗了小小居酒屋裡飲酒暢歡的氣氛，還有太多難以忘懷的點點滴滴。

三家好友各自從台北、美國維吉尼亞州 和科羅拉多州，10月下旬在仙台市會面，久未謀面，見了面特別歡喜。一起入住仙台國際飯店（Sendai Kokusai Hotel），晚餐步行到仙台車站內善治郎餐廳，享用仙台著名的牛舌餐。

松島海灣 大啖海鮮

第二天，在飯店吃完早餐，我們其中一家人已經在前一天去過松島，今天做仙台自由行。另外兩家人共同搭乘區間車去鹽竈神社遊玩，這段日子剛好是日本兒童七五三節，很多長家們帶著孩子到神社行禮，小孩穿著日本傳統服飾到處穿梭拍照，逗趣可愛。

從神社的山頭可以遠眺松島海灣船隻往來，我們走路到鹽釜水產中間批發市場附近的碼頭乘船遊覽松島海岸，然後到松島碼頭下船。這一條路線和松島碼頭來回的航線相對比，因為乘客少，所以全程可以自由地在船艙內外穿梭、觀景和攝影，充分享受日本三大名島之一的美景。

抵達松島之後，我們步行跨過朱紅的福浦橋到福浦島。福浦橋全長252公尺，是一條連接松島與福浦島的步行橋。紅橋橫跨海面，無論是在島上或是橋上都是拍攝取景的好地方。中午去松島漁市場吃魚翅拉麵和當地特別的鮪魚擔擔麵，物超所值的一頓豐盛的午餐。接著再去品嚐也是當地的名產碳烤魚板、牡蠣麵包。

由於天色漸暗，無法進入瑞嚴寺參觀，我們只能在寺外繞行，仰望古松參天。晚上回到仙台，在三越百貨地下樓，買些精緻的便當、壽司、刺身、麝香葡萄，啤酒加上從台灣帶來的高梁酒，在酒店房間裡享用這豐盛的晚餐，敘話當年。

佛寺漫步 船遊峽谷

第三天開始正式包車旅遊。九人座的廂型車，我們六人加上行李，非常寬敞舒適。司機段先生，瀋陽人，感謝他一路上專業細心的服務。這一天我們造訪了「御釜」，「鳴子峽」的回顧橋，和「平泉毛越寺」。因為天色昏晚，決定第二天再訪離毛越寺不遠的中尊寺。

第四天回到中尊寺漫遊，日本東北四大佛寺之一。大大小小寺宇坐落在幽靜的山林之間，遊走其間洗滌心靈。接著去到猊鼻溪，船夫撐篙高歌，輕舟漫行於峽谷間的小溪，谷間秋葉涼風，溪中錦鯉野鴨，瀰漫詩意的美，想像那畫面，真令人難忘。

第五天，我們先訪八幡平大沼，一片片高挺的蘆葦叢沿湖擁抱著大沼，環湖步道上鋪滿了一層枯葉，行走其間，仰看湛藍的天空，樹枝上秋葉搖曳。離開大沼，來到十字湖旁的奧入瀨溪，一條步道沿著溪流而設，不少遊客來來往往，溪流激石濺出白白水花，在溪水深處，靜靜的溪面呈藍綠色，在水位落差大的地方則形成小小的瀑布或急湍。整條溪流在秋葉的相襯下，更添秋意濃濃。

一段小插曲，因為沒有預料山區沒有電話訊號，同伴們和司機失聯，加上天色漸暗又下雨，令人著急，幸好剛有一車台灣旅行團路過，得到他們的幫忙，才得化險為夷，非常感恩。當晚入住弘前的Dormy Inn，這家連鎖旅店除了有天然溫泉泡湯，也提供獨有的宵夜拉麵。晚餐走到飯店對面商場裡一家小小的居酒屋用餐，居酒屋擺設古樸，氣氛輕鬆，大家暢飲美酒享用佳餚。

上山賞楓 品青森蘋果

第六天，我們先前往弘前公園，參觀弘前城，該城附近和半年前我們夫妻倆來時一樣，仍然在大整修，4月上旬我們沒有看到櫻花盛開，10月份也沒碰到一整片楓紅，時間不湊巧，相信它花季時一定是非常精彩。接著我們開往鶴の舞橋，橋身正在整修，無法上橋通行，但它旁邊的玫瑰花園花朵仍盛開。之後，兩個小時往北的車程到東北北端的龍飛崎，站在高處視野寬廣，可以遙見對岸的北海道。晚上下塌離青森市不遠的南部屋海扇閣，晚餐享用正式豐盛的日本料理，餐後在大廳欣賞日本三線琴的表演。

第七天一早去八甲田山坐纜車，遊客還不算太多，可以步行去靜觀八甲田，山區除了楓紅以外還有少許的積雪。接著前往青森市逛青森魚市場、A Factory和睡魔之家，大家都採買不少和蘋果有關的拌手禮和幾棵新鮮的青森蘋果。我們納悶4月份的青森蘋果又大又便宜，10月份該是豐收季，反而我們去了同一家的水果店蘋果卻又貴又小。接著前往三內丸山遺跡，佩服日本人對文化遺產保護所做的努力，將數千年前的遺跡仔細整理傳承給下一代。

第八天早上往中野楓葉山。彎曲的河道，拱著火紅楓葉的小林子，一座紅橋帶進林子，再往上小山走去，頂上再添上金黃色的銀杏樹林，美得有點不太真實。接著去黑石鎮的百年古街道參觀，順道買米酒菊之井，在這裡店家們熱心的招呼，真的非常溫心，深深感受到傳統日本禮儀待客之道。最後又去了田澤湖，還在湖邊小店圍坐吃了熱騰騰的秋田炭烤米棒和田澤湖魚，難忘的一個涼秋下午。

第九天，早上前往附近的乳頭溫泉，傳統袖珍的舊式溫泉旅坐落在偏僻優雅的峽谷中，可惜當天溫泉湯屋例行進行清洗，不開放使用←有機會一定要來嘗試一下。接著去角管參觀武家屋敷 ，正巧有好幾個旅行團也同時在此遊玩，所以街道上人多，我們只參觀一家武士屋，逛逛主要的一條古街，就離開前去靠近秋田火車站的千秋公園。今天下午的時光就在古典和現代參伴下度過。

溫泉瀑布 幽靜奇景

第十天，一早先去川原毛大湯瀑布，景色優美的景點，但是遊客不多。從停車場往上走是地獄谷，地熱硫磺布滿山谷，坡上立有一尊莊嚴的地藏王菩薩。從停車場往下行20分鐘，就可到一個環境幽靜地形奇特的溫泉瀑布。瀑布只有大約三層樓高，冒氣的溫泉水不斷從上流入下方的一個天然水池。環顧四周，除了我們沒有其他遊客，大家都脫下鞋襪去泡腳湯，先生為了想知道泉水的溫度，不慎失足落入池中，池不深，水溫熱度恰宜，於是他乾脆順勢跳進池裡泡個野外溫泉過癮。

最後去了羽黑山的出羽三山神社，古木參天神殿莊嚴，只可惜部分正在整修，相機沒法捕捉它的氛圍。當晚我們入住由良溫泉八乙女，一個坐落海邊的傳統溫泉旅館，環境好，海景美麗，餐食非常講究，在頂樓一面觀海一面享受風呂泡湯，CP值高，老闆娘和服務人員熱情招呼款待，隔天在旅館門口還奮力揮手送行，一直到我們完全離開她的視線。

第十一天，前往寶珠山立石寺，香火鼎盛，登山客眾多，原以為數百階的步道會非常吃力費時，但我們上下山沿途取景拍照，不知不覺走完全程，愉快輕鬆，還吃了一頓傳統料理的午餐才離去。下一個景點是知名的銀山溫泉。漫步在宮崎駿筆下的溫泉街，遊客之多，不在話下，我們觀賞彩光的瀑布，在街邊泡泡腳湯。夜晚六點的點燈，更添加上一層夢幻般的景象。

秋楓浮現 湖光美景

第十二天，先往上杉神社，再到米澤火車站去買著名的米澤牛便當，中午的時候在五色沼的公園裡享用，當真美味可口，難以忘懷。五色沼的湖光山色實在是太美了，秋楓的景象就是經常在月曆或網路上看到的日本楓紅的浮現，讓我不覺地感恩上蒼的眷顧，讓我們有機會可以親眼看到。

尤其是青池的池水，第一次看到如此多重的青色同時在一片池中顯現，若不是天色逐漸昏暗，再長的逗留都不會想離開。當晚住宿在會津若松田事旅店，先後兩晚的一泊二食，不但塌塌米住房舒適寬敞，並且享用到不虛其名的傳統和式料理餐點，太幸福了。

第十三天我們前往大內宿，典型日式茅草屋排列在大街道的兩側，街道只鋪砂石供行人步行。大部分的房舍改成小商店販賣精美的紀念品或是日本傳統小吃，悠閒走在街道上，買些紀念品，再走上大街盡頭的小山丘，取全景拍照。

下午我們去只見川霧幻峽看只見川一線，河川上一座鐵橋橫跨兩山之間，知名的一景就是火車橫渡鐵橋時的畫面。小小的山頭站滿了遊客，每個人拿著相機或是手機，對準著鐵橋耐心等待下一班火車的出現。終於看到火車緩緩地從一端優雅地駛向另一端，一陣輕風吹皺河面上鐵橋和火車的倒影，一種說不上的高雅和浪漫。我們接著去了會律若松的赤瓦鶴之城，和七日町古街，天色已黑，精彩難忘的旅遊也近尾聲。

第十四天，打道回府。早上八點左右離開會津若松前往東京，下午一點左右到達東京淺草，一家同伴在東京停留一晚，第二天回美國東岸，一家同伴當天回台灣，而我們則待在橫濱兩天、東京兩天後才回家。在上野車站前，大家依依不捨說再見，期待下回再聚同遊。

小提醒：

12天的包車+司機+油錢費用為77萬日幣，另外高速過路費、停車費、景區入門券、旅館、共同的餐飲總共略為少於200萬日幣，三家人分攤。

行程規畫得考慮景點之間的距離，一天最好不要超過三、四個景點，因為秋天日落早，5點就已天黑。

日本雖沒有小費文化，但建議還是要酌情給予司機小費。

一泊二食的旅館尤其是溫泉旅館要趁早預訂。

居酒屋物美價廉，氣氛適合小團體。

加強簡單的日語會話能力。

一般公共廁所沒有手紙巾，隨身攜帶一小手帕，如廁後擦乾手，除了環保，在冬天也保暖。

小啟

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