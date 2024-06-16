旅遊／千年關隘 張掖彩丘與佛光

冰溝丹霞是「窗櫺狀宮殿式丹霞地貌」的典型代表。(圖／李丁提供)

張掖（古稱甘州）是河西走廊上的千年關隘，名字取自「張國臂掖，以通西域」，漢武帝給起的名字啊！走出張掖就離開中原，進入西域，提起大西北就想到赤野千里，風沙瀰漫的不毛荒川，張掖不是。

中國第二大內陸河黑河從祁連山流出，演繹著月氏、匈奴、回鶻等民族的興衰更替，孕育了河西走廊最富饒的綠洲，締造「金張掖」。「綠蔭叢處麥毿毿，竟見蘆花水一灣。不望祁連山頂雪，錯將張掖認江南。」民國學者羅家倫先生的詩，寥寥數語描繪了張掖的塞上江南景致。

也許絲綢之路絡繹不絕的駱駝商隊曾經在張掖留下駝鈴聲聲；也許張騫、班超等古人背負重大使命，曾經步履匆匆在張掖留下偉岸背影；朱元璋派兒子肅王朱楧到張掖鎮守，肅王府邸舊址還留在老城。可是距張掖不過45公里的曠野，張揚著遼闊妖嬈的丹霞地貌，千年來竟一直沉寂落寞，萬籟無聲。2002年4月，雷姓農夫偶遇外地作家到此地釆風，說了一句：「到山裡看看彩山」。這一看，引來一群攝影家和導演，從此揚名天下，把我們都引來了。

張掖現在是世界地質公園，祁連山北麓丹霞地貌奇險靈秀，色彩艷麗，氣勢磅礡，是中國乾旱地區面積最大、造型最豐富的丹霞地貌，2005年被「中國國家地理」評為「中國最美的七大丹霞地貌」；2011年入選美國「國家地理」世界十大神奇地理奇觀。

冰溝丹霞 赤岩險峻

肅南縣「冰溝丹霞」是彩色丹霞和窗櫺狀宮殿式丹霞的典型代表，海拔1500至2550米，面積300平方公里，把祁連山雕琢得奇峰突起，峻嶺橫生。

冰溝丹霞地質公園已開發大、小西天兩大景區。進入小西天景區，一隻石駱駝臥在紅岩峽谷入口歡迎我們，那是「神駝迎賓」。遊覽步道800米，赤壁千仞，峰迴路轉，「桃園三結義」、「玄武門」、蘑菇石等許多奇岩怪峰迎面而來。

大西天景區欣賞到神龜、金駝、鷹頭岩等奇峰。一座座石堡矗立山頭，猶如神秘的「古堡魅影」，演繹著傳奇故事。這是窗櫺狀與宮殿式丹霞地貌的典型代表，只在乾旱區才能發育。一片片裸露的岩石組合出一幅幅奇形怪狀、令人浮想聯翩的圖畫。赤壁之上許多怪異的山石，嶙峋的石筍石窟，如佛塔佛像佛龕，似乎組成一個奇妙的崖頂佛國，也許這是大小西天名字的由來。

冰溝丹霞是距今約200萬年的喜馬拉雅造山運動中形成的紅色岩系，赤色蒼龍橫空出世，隨著地殼抬升，山坡崩塌後退；保留下來的紅色砂岩經過風化剝離、重力崩塌、流水溶蝕，形成危崖峭壁，高達幾百米拔起於荒原之上，像刀削斧劈直指藍天，還形成高峽幽谷，石堡石牆、石柱石橋等地貌，造型豐富，變化萬千。

狂風席捲著沙石，偶發暴雨和山洪，白天烈日烘烤夜晚溫度驟降，啃噬著西北乾旱區的泥土與岩石，塑造出冰溝丹霞的雄、奇、險，沒有植被，岩層暴露，不斷受到風化剝蝕，永遠呈現出新鮮的紅色，將大西北荒野的陽剛之美渲染到極致，在藍天白雲下「色如渥丹，燦若明霞」。

七彩丹霞 絢麗霓裳

臨澤縣「七彩丹霞」以「色」稱著，是中國唯一丹霞地貌與彩色丘陵景觀複合區。幾乎寸草不長、連綿起伏的丘陵平均海拔1820米，像是被烈火煅燒過一樣，紅、黃、橙、綠、褐灰等繽紛色彩濃烈地交織在一起，或如波濤滾滾而來順著山勢起伏，或如彩虹從山丘頂傾瀉而下，荒涼美艷的「色」海奔放地宣洩著激情。

七彩丹霞地層主要由粉砂岩和泥質岩構成，質地脆弱，一踏就碎、一踩就陷，一經破壞無法自我恢復。為了保護不可再生的珍貴地質遺產，公園裡建設許多步道，不准走進彩丘，高處架設如烽火台一般的觀景台。一號、二號觀景台適合看遠景，拍攝全貌，可惜沒有超級大廣角來收納；三號觀景台的方向適合拍日出。登上觀景台，瞭望彩丘大氣磅礡，溝壑縱橫，色彩變化無窮的岩體綿延起伏，如神龍戲火、靈猴觀海、大扇貝等，令人叫絕。

四號七彩屏觀景台是核心景區，拍日出和日落最出彩。臨近傍晚，遊客集中湧向七彩屏觀景台，等待天色漸暗，遺憾天氣陰霾，沒有夕陽，所幸景色依然絕美。起伏的丘陵像一條條七彩緞帶，主色調紅色，還有耀眼的黃色橙色、凝重的墨綠和沉穩的灰色，期間混雜著黑、白等多種顏色，色彩斑斕濃烈，既揮灑著各自的絢麗，又與柔美的線條和諧融合成一體，彷彿七彩雲霞降落人間，匯聚成千溝萬壑山脈逶迆，真是絕妙。

公園方圓十幾平方公里都是層理交錯的線條、燦爛奪目的畫圖，穿越於起伏的丘陵之上，一直延伸到雪山腳下。遠方那煙嵐霧靄之下，群峰深壑之間，人跡罕至之處，不知還隱藏著多少人間美景，撩撥著人們尋幽探秘的遐想。

七彩丹霞與冰溝丹霞地貌大不相同，專家認為七彩丹霞並非典型的丹霞地貌，屬於彩色丘陵，地層較軟、抗侵蝕能力弱，無法形成丹霞那種陡身直立的形態，更多表現為緩坡丘陵。乾熱環境導致礦物中二價鐵被氧化為三價鐵，顯生鏽的鐵紅色，當外部環境濕潤時，高價鐵被重新還原，地層顏色就會隨之變為棕黃、黃綠或青灰，顯現出顏色不同、條紋串色深淺不一的色帶。

大西北缺少植被，裸露地表極易風化，老的風化殼被風雨揭去，新的色帶層斷面顯露出來，如此反覆，造就了地層地貌色彩新鮮飽滿，岩層顏色光彩奪目，紅色更是大放異彩。七彩丹霞的條帶是千萬年來氣候乾濕交替的結果，每一次色彩變化都記錄著一次滄海桑田的變遷。

張掖丹霞與彩丘地貌集廣東丹霞峰林石柱的形態，攬新疆五彩城的色彩於一體，而且更遼闊宏偉、氣勢磅礡。由於乾旱沒有植被，蒼茫大地似噴灑熾焰烈火，巍然山岩像披上五彩霓裳，更具魔幻色彩。大自然巧奪天工之驚、神斧鬼工之奇，令人讚嘆不已。

壁上佛龕 千年奇蹟

張掖是西北地區佛教文化積澱最深厚的城市。在古城閒逛，傳來風鈴悅耳，那是萬壽寺九層木塔，北周時代（557—581年）就已經高聳雲端 ，中國十九座阿育王塔之一，重修的塔身是磚砌樓閣式，外檐木構，高33米。

大佛寺建於西夏1098年，是西夏國的皇家 寺院。大殿安置釋迦 牟尼涅槃木胎泥塑雕像，身長35米，僅耳朵就2米長，為亞洲最大木胎泥塑臥佛。臥佛身後塑十大弟子，兩側廊房塑十八羅漢，大殿四壁繪「山海經」巨幅壁畫；大佛寺珍藏用黃金書寫的絕世經書，和最完整的初刻初印本「永樂北藏」。篤信佛教的西夏太后常到大佛寺居住，據說元始祖忽必烈出生在大佛寺。南宋末年宋恭宗趙顯為避禍在此出家。寺內山西會館塑關帝像，閻錫山題寫匾額「乃大丈夫」，褒揚關雲長，是否也有顧盼自雄之意？

祁連山下馬蹄寺不僅是寺院，是包含千佛洞、南北馬蹄寺、上中下觀音洞等的大型石窟群，始建於東晉十六國北涼時期（397-460年），與莫高窟、榆林窟並稱河西地區三大藝術寶庫。傳說臨松山的美景吸引了天馬駐足，山崖岩石留有「神驥足跡」，馬蹄寺因此得名。

10月中旬張掖下了第一場大雪，踏雪進入山門，就見絳紅色的岩壁上雕鑿著大大小小的佛龕。石窟逶迆30公里，大部分在山體內，與祁連山融為一體，是鑲嵌在絕壁上的千年奇蹟；窟前多有寺院建築，遠望層樓復閣十分壯觀。馬蹄寺屬於藏傳佛教，千佛洞屬於漢傳佛教。

「千佛洞」高聳的崖壁上遍布開鑿痕跡。丹崖下一排寺院，崖上掛壁著許多摩崖佛塔窟，之間有內外階梯相連，走進內部就是大石窟，石窟是舊的，佛像是新的，原有大面積彩繪，現僅剩藍色小部分。

「三十三天石窟」上下五層，21個石窟層疊在百餘米高的懸崖上。一個個洞口守望著大漠孤煙，收藏著中國文化歷史。石窟狹小，內部崖壁開鑿甬道連通，石級斜度極大，要彎腰手腳並用才能上去。石壁上一個個窟龕挨著，元代造像40餘尊，大多只剩腿足蓮台，元明壁畫也殘缺。

山崖上的石窟位置陡峭，有幾段必須攀岩前進，大雪封路我們沒能走遍。

馬蹄寺石窟為東晉名士郭瑀講學時開創。十六國時期北涼王沮渠蒙遜「素奉大法，志在弘 通」，大力發展佛教，依山而鑿了馬蹄寺千佛洞部分窟龕及金塔寺摩崖石塔龕。馬蹄寺濃縮著從西晉、北魏、北涼到隋唐、西夏、元明清的歷史風雲，千多年的累積，留下活了千年的生命。

絲路貿易的發展帶來繁榮富庶，也隱藏著危險。徵伐、屠戮、復仇，2000多年來各方勢力相互角力，經歷戰亂毀壞、文革浩劫，寺院、洞窟的造像、壁畫幾乎蕩然無存。寺院石窟基本上都是舊框架新內容，也算是留下信仰傳播的軌跡。

馬蹄寺已經成為集石窟藝術、祁連山風光與裕固族風情的旅遊區，雪中的祁連山景色，從另一個角度感受窟龕藝術與自然環境的相容。

丹霞地貌給予張掖知名度，馬蹄寺、大佛寺給予張掖歷史文化深度。張掖作為大西北著名的旅遊城市名副其實。