父親節／臨別交我5封信 父親背影難忘懷

作者與父親合影。(作者提供)

時光荏苒，這麽多年過去了，父親的背影一直深印在我的腦海中，始終不能忘懷。每當想起與父親臨別時的情景，心中就不免隱隱地作痛。

記憶猶新，那年父母來美探親，他們預計先在夏威夷玩兩天，再赴加州 與旅行團玩一星期，順道探訪幾位住在洛杉磯 和舊金山的老友，之後來美東和我們相聚，計畫很周詳，我們都很興奮，孩子們也都翹首以待。

當他們到了加州，突然接到父親電話，要我飛去洛杉磯和他們見面。他們臨時改變行程，不來美東了，因父親感覺有點累。當時我沒想太多，立即趕往洛杉磯會合，並參加他們去舊金山的旅程。

在旅遊大巴上，父親和我談很多，說這趟旅行是為了報答母親幾十年來的辛勞，鶼鰈之情溢於言表。又說他虧欠在大陸的幾個孩子，當時時局緊急，逃難時把他們留在家鄉給祖父母養育，而沒把他們都帶到台灣，這是令他痛心疾首的錯誤決定，讓他後悔莫及。

他當時説現在中美剛剛建交，兩岸還不能直接通信往來，更沒辦法去探望他們，因為生怕他們有了和台灣的關係會對家人有所不利，所以只有寄望在美國的我聯繫他們，也希望我以後能夠照顧在大陸的弟妹們。那時父親戴著太陽眼鏡，我雖然看不到他的表情，但是可以感受到他當時的心情是沉重的。想到這些話藏在他的心裡，應已有很長久的時間，我不覺心痛起來，含淚不斷點頭。

在西岸和雙親同遊風景名勝，又和親友相聚幾日。那幾天父親神情愉悅，精神不錯，但他們仍決定取消原定到東岸行程，直接返台。

臨別那夜，父親在旅館裡埋首書寫，破曉時分才去休息。我送雙親去機場，父親顯得異常沉默和疲倦。在進關分手前，他遞給我五封信，囑我千萬要轉發給在大陸的親人們。目送父親微駝的背影，感覺好沉重，我忽然悲從中來，熱淚盈眶，非常不捨他們離去。

沒想到分離不到五天，夜晩忽接到二弟從台北來的電話，他哽咽地説，「父親走了，是心臟病突發，在睡夢中走了。」真是晴天霹靂，太突然了，怎麼可能？看來那麼健康的父親⋯，我不能相信，洛杉磯機場一別，竟成了天人永隔。

事後回想父親這趟來美和我見面，或許是他心中早有預感，特意安排的旅程；是為了和我交代後事，完成他最後的心願……。我竟懵懂私毫沒有察覺他的身體健康出了問題。之後的好多年，每想到父親臨走時的背影，我常不自覺地流淚，悔恨自己沒有對他説：「爸爸，您回去要好好檢查一下身體，不要太勞心了。」他還沒有聽到我說：「爸爸，我愛您，我感激您…」。

世事無常，誰會想到正值大陸要開放，家人可望再團圓之時，父親卻撒手人寰未能等到那一刻。

後來在父親的書櫃裏翻出父親以毛筆字騰寫的兩大本思親的日記，及與爺爺十多年來往返的書信，他們用詩詞來表達彼此的思念之情，真是一字一淚。想到那時兩岸尚無法直接通信，父親為了保護他們，不能清楚言明我們是在台灣，書信多是托香港友人轉輾寄送，常常一封信費時經月才能收到，折騰著父親的思念和等待。至今我才體會到烽火連三月，家書抵萬金，其中父親要忍受的苦痛是難以言喻的，但是過去卻從未聽他説起這事。

直到大陸開放幾年後，知道可以和大陸親人放心地通信，我和在老家的弟妹們聯繫上，慶幸那時他們也已從下放的農場回到故居。後來幾經周折和等待，母親和我終於完成了父親的遺願，將弟妹們陸續地接到美國，家人得以團聚。現在各家和孫輩們生活都很安定和幸福，堪可告慰父親在天之靈。

父親淡泊名利 以書法 養性

從家中書櫃裏，整理出許多父親手書，睹物思人， 使我不忍釋手。父親一生愛好詩文書法，也寫得一手漂亮的行書。他喜愛臨王羲之的「蘭亭集序」，朋友們看後都稱許說寫得如火純青。從小常見他坐在書桌前寫毛筆字，他說練書法可以修身養性，他樂此不疲。現在我才明白他是以書法來舒解他心中的苦悶和煩憂。

父親平時樂於助人，對於朋友有所求時，總是傾力相助，不圖回報，只求心安理得。記得一位父親的老朋友，初到台灣時生活窮困潦倒，父親知道後便不時接濟他，並千方百計協助他。「施人慎勿念，受施慎勿忘」是他做人的原則。想到這也許是和他早年失學，憑藉自學和努力，及長官的提拔，後來能夠在社會上立足有關。他懂得除了自身的努力外，人際關係重在彼此尊重，對人忠誠，互相信任和幫助。

父愛溫暖常在心頭

在八個孩子中，我排行第四，何其有幸被雙親帶到台灣，在平順無憂的環境中成長。父親深知一個人要經歷磨練才能自立，工作經驗是十分重要的。在我大學時即為我安排了一份暑期工作，使我在課餘時間可以學習實務。這份工作不但使我積存後來留學所需的費用，也讓我學到很多做人處事之道，終身受益，不得不感謝父親的先見之明。

後來我負笈來美求學，父親非常不捨，但也知道我的羽毛已豐，是該展翅飛翔的時候。當我在冰天雪地的賓城孤軍奮鬥時，他曾以不斷的書信來鼓舞我，使我在思鄉情切，情緒低落時，仍能勇往直前，以至最後能不負雙親的期望。

每思及父親給予我的深情厚愛，心中萬分感念，卻已無法回報，甚為愧疚。在父親節時，特別懷念親愛的父親，願將這份濃郁的愛化作愛心散佈給周遭的人，並將父親寬以待人，嚴以律己，樂善好施的處世為人傳承下去，以回報父愛於萬一。