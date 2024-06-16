大仁說財經 ／相互矛盾的美國經濟

當前卡債拖欠率創12年新高。（美聯社）

美國經濟現在正呈現出相互矛盾的景象。職缺高達數百萬，失業率很低。事實上，這是幾十年來最低的時候。大多數人可能會認為這意味著經濟正在欣欣向榮，因為低失業率通常與較高的經濟繁榮率有關。

美國經濟 是好還是壞？

但事實上目前存在一系列危險訊號，例如愈來愈多人、尤其是Z世代，為了支付支出而承擔相對高水平的信用卡 債務，以至於貸款 機構已停止向他們提供更多貸款。

最近許多經濟數據似乎都是這種情況：幾乎所有利多都沒有辦法讓經濟學家信服。安永首席經濟學家達科表示：「我不認為當前經濟相對健康。」「它看來雖很穩健，但也有一些令人擔憂的地方。」

然而，即使經濟學家對經濟狀況有話要說，但總統候選人卻傾向以二元化的方式看待經濟狀況。例如，總統拜登告訴選民，經濟正在蓬勃發展，而且表現從未如此出色，但他還是經常說仍有待進一步努力；然而，從前總統川普的角度來看，「經濟正在崩潰」，而且完全混亂。

樂觀面：職缺多、時薪漲

如果對當前的經濟狀況感到樂觀，那麼透過解析一些最新的勞動市場數據，可能會讓人感覺更好。

目前有850萬個職缺，比新冠疫情 前多出150萬個。同時，只有650萬人失業；意味著每個求職者有不只一份工作。在疫情爆發前10年裡，這個比率平均為0.6，代表求職者的數量多於職缺數量。

根據勞工統計局的數據，美國人的平均時薪比疫情爆發前高出22%。雖然薪資成長一直在放緩，但其成長速度快於物價上漲速度。

這對消費者來說是個好消息，因為代表收入會進一步增加。

悲觀面：通膨升、萬物漲

雖然通膨已較2022年夏季的峰值大幅降溫，但要達到聯準會2%目標，看起來將是一個漫長的過程。

這種軌跡令許多聯準會官員感到驚訝，包括理事沃勒(Christopher Waller)，他認為經濟現在已經處於降息的有利位置。他在5月中旬的演講中表示：「2024年前三個月給這個前景潑了一盆冷水，因為通膨和經濟活動數據都比預期要熱得多。」

但他表示，4月消費者物價指數(CPIU)數據顯示整體通膨水準略有下降，這「令人欣慰」。

他補充說：「如果我還是教授，必須給這份通膨報告打分，那我的評分將是C+；遠非不及格，但也不太出色。」

但在此同時，根據聯準會官員密切關注的兩項調查，消費者認為未來一年通膨將會走高。

由於通膨預期可以有效控制物價上漲的步伐，因此企業在為商品和服務定價時會考慮這些預期。 這可能會導致價格上漲。

然而，由於消費者控制支出，4月零售支出初值遠弱於預期。從某種意義上說這是件好事，因為如果零售商不願意接受更高的價格，零售商就無法將更高的價格轉嫁給消費者，而以前的情況就是如此。但由於消費者支出是經濟的最大動力之一，消費支出的回落也可能產生不利影響。

Lazard首席宏觀經濟策略師阿爾卡利(David Alcaly)表示：「這當然值得關注，但疲軟的部分原因可能是前幾個月強勢的『反撲』。」

達科表示，他認為零售銷售報告顯示消費者「更加謹慎，但並沒有緊縮開支」。然而，他表示，如果支出開始大幅放緩，可能會對經濟產生負面影響。

醜陋面：嚴重拖欠債務

目前經濟中閃現最頻繁的紅燈是人們累積的債務水準。

面對高於預期的通貨膨脹以及20多年來的最高利率，消費者支出保持如此良好的原因之一是消費者不一定量入為出。

許多人在疫情期間累積的積蓄幾乎全部蒸發，導致更多的信用卡購物無法按時償還。

再加上勞動市場逐漸降溫，使得勞工財務槓桿率下降，導致一些家庭累積更多債務並陷入「嚴重拖欠」債務地步，也就是說拖欠付款超過90天。

紐約Fed最近的數據顯示，嚴重拖欠信用卡餘額的比率攀升至2012年以來的最高水準。

Loyola Marymount University財經教授兼SS Economics首席經濟學家Sung Won Sohn在最近報告中指出：「消費者債務水準和拖欠率的上升如果持續下去，將不僅僅是個人問題； 它們可能會產生宏觀經濟影響，需要經濟政策制訂者的關注。」「隨著更多收入用於償還債務，消費者用於其他購買的可支配收入減少。」

他表示，拖欠率上升可能迫使銀行和其他貸款人減少向風險較高的借款人放貸，或導致貸方收取更高的利率。最終，這些綜合效應「可能導致更全面的經濟放緩，甚至衰退。」