我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

編譯周芳苑
富人通常善用Roth IRA享稅務優惠，增加財富。示意圖。（美聯社）
富人通常善用Roth IRA享稅務優惠，增加財富。示意圖。（美聯社）

根據嘉信理財(Charles Schwab)最近調查，在美國，人們認為淨資產達到220萬美元才能稱得上富有，但目前自認富有的48%美國人當中，平均淨資產僅56萬美元。

只要有正確規畫和明智財務決策，投資儲蓄仍可實現理財目標。根據藍西方案顧問公司 (Ramsey Solutions)對1萬多名百萬富翁調查發現，多數百萬富翁來自中等收入或以下水平的家庭。

全美多數(79%)百萬富翁並未從父母或家庭其他成員獲任何遺產，約五分之一百萬富翁 (21%) 確實獲得遺產，但僅3%所獲遺產達100萬美元或更多。

成為百萬富翁主要靠自己。富人通常透過以下三種方式增加財富，不妨比照辦理。

1 善用Roth IRA享稅務優惠

羅斯個人退休帳戶可免稅提取帳戶裡的資金、保留更多收入。 商業內幕(Business Insider)報導，參加羅斯IRA雖有收入限制，但富人和高收入者仍想方設法使用。

收入超過限制的人可透過「後門 Roth IRA」( backdoor Roth IRA)策略，將傳統IRA轉變為提領時不必納稅的Roth IRA稅收優惠帳戶；轉移帳戶時可能因獲利而牽涉所得稅，卻可讓收入超過上限的人將錢轉入羅斯IRA 。

2 善用401(k)帳戶累積財富

401(k)帳戶是人們為退休儲蓄的主要工具之一，有錢人也不放過。8/10百萬富翁都在任職公司的 401(k) 計畫中進行投資，這個簡單方法是財務致勝關鍵。

3 使用經紀帳戶(Brokerage Accounts)

有錢人透過經紀帳戶買賣股票、共同基金、債券等各種投資。

非退休型的一般經紀帳戶又稱為「應稅經紀帳戶」(taxable brokerage accounts)，不具有遞延所得稅的優惠，投資獲利和資本收益在發生當年就被列為應稅收入，須納稅。

但是商業內幕稱，百萬富翁使用經紀帳戶購買低成本「指數基金」(index funds)，可長期保有財富、進而讓財富增值。

投資 退休 401(k)

上一則

每周一書／老公怎麼還不去死…銷暢書看了胃痛

下一則

新聞眼／記錄「坦克人」 科技突破暴政

延伸閱讀

扮鬼臉、伸舌頭 眾議員6歲兒搶盡老爸風頭成網紅

扮鬼臉、伸舌頭 眾議員6歲兒搶盡老爸風頭成網紅
超搶鏡…田州眾議員國會演說 6歲兒身後做鬼臉引爆笑

超搶鏡…田州眾議員國會演說 6歲兒身後做鬼臉引爆笑
傑克葛倫霍新劇扮恐怖情人 狂傳30封簡訊疑犯下謀殺案

傑克葛倫霍新劇扮恐怖情人 狂傳30封簡訊疑犯下謀殺案
美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

美中間諜戰打到阿爾卑斯山…酒店近F-35機場 美施壓中國業主搬離

熱門新聞

袁世凱的孫女袁家淦於2020年出版的英文本《袁氏史記：袁世凱的家族》一書，收到來自中國的袁氏家人和讀者詢問「何時有中文本」？（記者何卓賢／攝影）

封面故事／袁家淦寫家族故事 袁世凱後代想看中文版

2024-06-09 07:09
101歲的塔克是位精神科醫生，1947年起行醫並在俄亥俄州教授醫科學生，畢生奉獻醫學，踏入杏林已77年。(圖／IMDb)

美國現象／高齡繼續工作 就是不退休

2024-06-10 00:05
網飛版「三體」中，主角葉文潔的父親遭活活鞭打致死。（視頻截圖）

憶往／看「三體」 回想起60年前文革慘況

2024-06-09 13:04
11歲的鍾心懿。（鍾子威提供）

人物／雪山中披荊斬棘 11歲鍾心懿有谷愛凌之風

2024-06-09 02:19

移民故事／女兒，從被迫寄養到成為實習醫生

2024-06-10 00:40
袁家騮是袁家後代在遭受中國文革迫害之後的「大救星」。圖為袁家騮博士2001年在台灣清大校長劉炯朗(右)與中央大學校長劉兆漢(左)等學界人士祝福聲中，歡度90歲生日。（本報資料照）

封面故事／袁世凱曾孫：家史寫出遺產

2024-06-09 02:29

超人氣

更多 >
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺