理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

富人通常善用Roth IRA享稅務優惠，增加財富。示意圖。（美聯社）

根據嘉信理財(Charles Schwab)最近調查，在美國，人們認為淨資產達到220萬美元才能稱得上富有，但目前自認富有的48%美國人當中，平均淨資產僅56萬美元。

只要有正確規畫和明智財務決策，投資 儲蓄仍可實現理財目標。根據藍西方案顧問公司 (Ramsey Solutions)對1萬多名百萬富翁調查發現，多數百萬富翁來自中等收入或以下水平的家庭。

全美多數(79%)百萬富翁並未從父母或家庭其他成員獲任何遺產，約五分之一百萬富翁 (21%) 確實獲得遺產，但僅3%所獲遺產達100萬美元或更多。

成為百萬富翁主要靠自己。富人通常透過以下三種方式增加財富，不妨比照辦理。

1 善用Roth IRA享稅務優惠

羅斯個人退休 帳戶可免稅提取帳戶裡的資金、保留更多收入。 商業內幕(Business Insider)報導，參加羅斯IRA雖有收入限制，但富人和高收入者仍想方設法使用。

收入超過限制的人可透過「後門 Roth IRA」( backdoor Roth IRA)策略，將傳統IRA轉變為提領時不必納稅的Roth IRA稅收優惠帳戶；轉移帳戶時可能因獲利而牽涉所得稅，卻可讓收入超過上限的人將錢轉入羅斯IRA 。

2 善用401(k)帳戶累積財富

401(k)帳戶是人們為退休儲蓄的主要工具之一，有錢人也不放過。8/10百萬富翁都在任職公司的 401(k) 計畫中進行投資，這個簡單方法是財務致勝關鍵。

3 使用經紀帳戶(Brokerage Accounts)

有錢人透過經紀帳戶買賣股票、共同基金、債券等各種投資。

非退休型的一般經紀帳戶又稱為「應稅經紀帳戶」(taxable brokerage accounts)，不具有遞延所得稅的優惠，投資獲利和資本收益在發生當年就被列為應稅收入，須納稅。

但是商業內幕稱，百萬富翁使用經紀帳戶購買低成本「指數基金」(index funds)，可長期保有財富、進而讓財富增值。