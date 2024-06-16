父親節／林來瘋圓夢 林父出書揭始末

書名：把夢想的問號變成驚嘆號；作者：林繼明；出版社：原水文化

因緣際會和林書豪 的爸爸相識，林爸爸寫了一本關於如何教育林氏兄弟的中文書，接著想出英文版。將這一本「把夢想的問號變成驚嘆號」安靜地讀完，也許是對林書豪的熱愛，也許是關心林爸爸對林書豪一路成長的計畫，很快地就讀完了。

屢遭欺凌 巨人心態奮鬥

林書豪文武全才，華人 之光，「林來瘋」一度叱吒球場。當時看了幾場球賽的轉播，感覺就是天兵天將降靈附身，無所不能。我也見過他打球，那是一場加州勇士隊與德州火箭隊的對抗賽。我們是加州人，一群老中前去觀賽反而是為火箭隊的林書豪加油。看到火箭隊都是在輸的時候，林書豪才能夠上場打球。連續四、五次，火箭隊輸，林書豪上。林書豪上來就為自己的球隊贏球，贏了球又叫他下場，而且運球不能進入前鋒隊的地區，只能在三分球外助攻，要不就是投三分球。我們在場上叫囂，覺得對他如此不公，心裡怨氣難消。朋友說你小聲點，我們這裡是勇士隊的場子，一直這樣為敵隊加油，不怕被打嗎？我真的沒有想太多，心裡只有林書豪。

我曾經看過林書豪的紀錄影片，裡面錄了許多美國球員對他的不公，以及態度對他的不敬，看影片的時候我的眼淚就掉了下來。是什麼樣的人可以養出一個巨人的心態？ 一切的答案都在林爸爸的書中，在艱難的環境中，更要堅毅不撓 ，奮鬥到底。

打籃球其實是林爸爸的夢想，他的身高是168公分，和林書豪191的身高，超過一個頭之別。為了自己的健康，也訓練三個兒子，於是打籃球與釣魚便是他們父子之間讀書以外的活動。一日父子看NBA 比賽，林爸對林書豪說：「希望將來有一天，爸爸可以看到你出現在全國的電視上。」林書豪堅定且認真的回答：「爸爸我一定會的。」就是如此一句的父子對話，堅持不懈的信念，林書豪真的進入了NBA。

獲冠軍戒 神的應許？

NBA並沒有準備好華人的位置？書豪處處受限、被人欺壓，球隊將他趕來趕去，我們都看在眼裡痛在心頭。林爸爸書中提到，有一次在大雪中開車載著孩子回家，路上的雪愈下愈大，眼前的路愈來愈模糊。前途茫茫、不禁動搖了他自己的信念，是不是不應該讓哈佛小子走上打籃球這一條路？書豪達到了自己的夢想，成為第一位進入NBA的華人，可是處處受欺凌，這路還要往下走嗎？就如同路上的冰雪，是否可以打開一條血路？或是遇到大雪崩，一切都是未知數。讀到此處，我的心中也在淌血。書豪最後終究在暴龍隊拿到了世界冠軍的大獎杯以及大戒指，但是從此也離開了NBA。暴龍隊是加拿大隊，在這之前沒有人聽說過這個球隊曾經入圍過冠軍賽，更不知道加拿大隊是屬於NBA的。在開場的時候見到「林來瘋」隨隊跑出來，所有的書豪粉絲都跌破眼鏡。這一趟路走得嘔心泣血，剎那間，我覺得這是不是神對他的一個應許？堅持信念就可以拿到NBA冠軍大戒指？也算是受過苦難的回饋？

我國中畢業後到美國唸十年級，老師問我要參加哪一項體能運動？我什麼都不會只能打籃球。台灣來的女生個子矮小，但卻是在校內籃球隊打得最好的。我很快就參加校外比賽，在第一次的比賽中我得分最多，我奪回了球之後就往回跑，通常就我一個人跑在前面，常常這樣進球，我也只有這一招。於是學校開始送我到校隊去訓練，沒想到第一次訓練就叫我一對一、面對六呎高的大老黑，看她的樣子大概有200磅，手一環把我給包住，我根本沒辦法打球。從那天開始我就知道在美國打籃球，對我們老中女生是一項十分不平等的運動，當場我就放棄校隊的訓練了。我熱愛籃球，無奈美國沒有我發展的空間，沒有想到自己女兒長大，一心一意喜歡打籃球，所以在初中及高中女兒都是籃球校隊，繼承了我未完成的夢想。

林書豪現在是台灣新北國王隊球員。（記者葉信菉／攝影）

我的志願小，林爸爸的志願大，一切都看著書豪的成就，舉步維艱，華人在美受欺負早就不是一日兩日的事情，而是一百多年的歷史重演。書豪去了大陸又到了台灣，參加了高雄隊又去了新北市國王隊。林爸爸、林媽媽都是台灣來的，世界之星現在和弟弟一起在台灣打球，似乎還是要自己的羽翼保護自己的孩子才比較安全。林爸爸的堅持，林書豪的信念以及努力，書豪終究在籃球界找到一個安穩的家，心中對林家無限的祝福。

林書豪為父親的書寫序

感謝父親讓我成為現在的我

(NBA 知名球星、「林來瘋」締造者、PLG 新北國王隊球員)

這本書是關於我父親從他的視角分享他的故事與內心世界，也包括他和我母親如何養育我和我的兩個兄弟、他的移民之旅以及父親的家人們的犧牲是如何帶來機會，讓我得以過上我現在所擁有的生活。任何認識我的人都知道我有多愛我的家人，能見證我的家人實現他們的夢想是讓我非常欣喜的。而分享屬於他自己的生命故事一直以來都是我父親的夢想。

我希望這也能讓你想到你的家人、和那些幫助你成為現在的你的人。

愛你，爸爸。