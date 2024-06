父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

Quiet Mind 「心平氣和」重力枕頭。(美聯社)

父親節(6月的第三個周日),如果你不想送常見的卡片、DIY小物、刮鬍刀、毛衣襪子等禮物,美聯社找出幾個別出心裁的選項,且都能網購到家,為今年的父親節增添意想不到的元素。

加重型枕頭

爸爸們是否被壓力所困擾?在加重型毛毯被認為太熱且重量分布不均後,新的加重型枕頭隨後問世,提供更厚實的加壓感。Quiet Mind便提供三種尺寸、179元起的加重型枕頭,適合環抱和膝抱;若要出門旅行,便攜式的枕頭也比毛毯更方便,讓父親在外奔波時也能隨時舒眠。

皮革精裝書

從歷史悠久棒球場、科比布萊恩(Kobe Bryant)、法式烹飪藝術、壯麗國家公園景色甚至是狗狗肖像,Quince提供了一系列皮革封面隨手書,一定找得到適合每位品味獨特父親都能賞玩的主題,價格89.90元起。

Kenyon牌City Grill攜帶式電熱無煙烤肉架。(美聯社)

都市燒烤架

住在都市的家庭,在防火梯、陽台和不允許明火的公園裡烤肉可能很麻煩。Kenyon City Grill推出695元的電動、無煙、便攜燒烤架,最高溫 超過550度,附上可更換的滴油盤,只要插上插座就能開烤。

Eddie Bauer + Lucyd 聯名智慧型太陽眼鏡。(美聯社)

智慧太陽眼鏡

許多品牌都推出整合科技功能的太陽眼鏡,如Lucyd的Eddie Bauer x Lucyd系列款式從飛行員款到無框款皆有,可以連接語音助理,也加強了音訊品質,電池續航時間為12小時,讓爸爸們輕鬆駕馭公事或音樂,起價為229元。

護膚產品

大部分爸爸們平日疏於保養皮膚,有些完整療程能讓他們氣色煥然一新。Jan Marini男士方案宣稱對所有皮膚類型皆有效,內容物有預防老化、保濕、防曬和刮鬍凝膠,要價260元。

「無敵鐵牛:美國海軍考潘斯號輕型航空母艦」畫冊。(美聯社)

《二戰英雄》

你的爸爸是否熱中於二戰歷史?答案是肯定的話,那麼Grand Central出版、6月11日上市的「The Mighty Moo」可能就是他的最佳禮物。這是情報官員卡內斯塔羅(Nathan Canestaro)尋找他祖父戰爭經歷的歷史書,揭開了祖父服役的11000噸級輕型航空母艦考彭斯號(USS Cowpens)的面貌,這是唯一一艘在東京灣見證日本投降的美國航空母艦,戰爭期間獲頒12顆戰鬥星章(Battle Star)。

「還有比你更糟的老爹」書籍封面。(美聯社)

《壞爸爸》

星際大戰的「黑武士」達斯維德(Darth Vader)、絕命毒師(Breaking Bad)的懷特(Walter White)、教父、甚至是漫威的薩諾斯(Thanos),都是不同作品裡的父親角色,喜劇作家布贊(Glenn Boozan)繼暢銷書《還有比你更糟糕的媽媽》後,推出老爸版的《還有比你更糟糕的爸爸》(There are Dads Way Worse Than You),以詼諧的方式讓天下爸爸們知道他們不是最糟的父母;當養兒育女過程感到力不從心、內疚徬徨的時候,至少不會說出「親愛的,我把孩子縮小了。」

Osprey牌背包式幼童座椅。(美聯社)

幼童背帶

雖然嬰兒車更節省體力,但背帶的機動性遠勝前者,在短途遠足和日常外出都獲得好評,Osprey Poco LT兒童背帶易於調節、框架輕、穩定性高,還配有SPF嬰兒遮陽罩,整體重量只略多於5磅,Rei.com售價179.99元。

富士軟片Fujifilm Instax Mini 99 拍立得相機。(美聯社)

INSTA相機

迷你拍立得相機及類似的即時相片過去幾年風靡一時,富士軟片(Fujifilm)推出的Instax Mini 99非常適合享受即時攝影樂趣的爸爸,199元的價格便提供六種彩色效果、五個亮度等級、兩種曝光模式、自拍計時器、自訂邊框、風景及肖像模式和微距對焦,照片長寬為62毫米、46毫米。

Levi's LGBTQ+友善牛仔夾克和卡車司機帽。(美聯社)

彩虹的驕傲單品

6月也是驕傲月,若您的老爸支持多元性別族群(LGBTQ+),可以考慮Levi's的「Rainbow Rodeo」系列單品,包括卡車司機帽、皮夾克、肌肉背心、牛仔頭巾和短褲等等。

Uncommon Goods「反文字審查」幽默圖案襪。(美聯社)

怪奇襪子

在正經八百的正裝襪之外,一雙古怪的襪子也可以幫生活製造話題。Uncommon Goods便有一雙12元、印滿「禁書」的襪子,其中一隻的書名塗黑,另一隻則沒塗,上頭的書包括大亨小傳(The Great Gatsby)、蒼蠅王(Lord of the Flies)、梅岡城故事(To Kill a Mockingbird),都是一度列為禁書而後解禁 的名作。如果這些不吸引人,該網站還有星座襪和一大堆其他趣味襪子等待發掘;或是也可以在亞馬遜 找到印有披薩圖案、包裝為披薩盒的惡搞襪子。