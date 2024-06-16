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父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

周日動動腦／哪種海洋生物由爸爸負責在腹中孵育下一代？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

請在下面的字盤中圈出各個題目的答案。

1. 哪一種海洋生物是由爸爸負責在腹中孵育下一代？

2. 義大利的父親節訂在3月19日，正好是紀念某個聖人的宗教節日。這位聖人是誰的父親？

3. 朱自清的《背影》是描寫他離家上大學時，父親送他到南京的哪一個火車站，又替他買橘子的情景？

4. 全球只有兩個國家在8月8日慶祝父親節， 一個是台灣， 另一個是？

5. 動畫電影《海底總動員》（Finding Nemo）是講述小丑魚“馬林”千辛萬苦尋找兒子的過程。故事場景設定在澳洲的哪個海域？

6. 父親節的美國創始人索諾拉（Sonora Smart Dodd）選了哪種花作爲節花？

7. 「老翁山下玉淵回，手植青松三萬栽。父老得書知我在，小軒臨水為君開。」這是誰寫的？

8. 史上首個父親節活動是1910年由美國斯波坎（Spokane）的基督青年教會所舉辦，這是位於哪一州？

9. 「後世子孫仕宦，有犯贓濫者，不得放歸本家；亡歿之後，不得葬於大塋之中。不從吾志，非吾子孫。」 這是誰立下的家訓？

10. 請找出三個將父親節訂在11月第二個星期日的國家。

答案：1.海馬 2.耶稣3.浦口4.蒙古國 5.大堡礁 6.玫瑰 7.蘇軾 8.華盛頓 9.包拯 10.挪威， 瑞典， 芬蘭

義大利 澳洲 瑞典

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