周日動動腦／哪種海洋生物由爸爸負責在腹中孵育下一代？
下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?
請在下面的字盤中圈出各個題目的答案。
1. 哪一種海洋生物是由爸爸負責在腹中孵育下一代？
2. 義大利的父親節訂在3月19日，正好是紀念某個聖人的宗教節日。這位聖人是誰的父親？
3. 朱自清的《背影》是描寫他離家上大學時，父親送他到南京的哪一個火車站，又替他買橘子的情景？
4. 全球只有兩個國家在8月8日慶祝父親節， 一個是台灣， 另一個是？
5. 動畫電影《海底總動員》（Finding Nemo）是講述小丑魚“馬林”千辛萬苦尋找兒子的過程。故事場景設定在澳洲的哪個海域？
6. 父親節的美國創始人索諾拉（Sonora Smart Dodd）選了哪種花作爲節花？
7. 「老翁山下玉淵回，手植青松三萬栽。父老得書知我在，小軒臨水為君開。」這是誰寫的？
8. 史上首個父親節活動是1910年由美國斯波坎（Spokane）的基督青年教會所舉辦，這是位於哪一州？
9. 「後世子孫仕宦，有犯贓濫者，不得放歸本家；亡歿之後，不得葬於大塋之中。不從吾志，非吾子孫。」 這是誰立下的家訓？
10. 請找出三個將父親節訂在11月第二個星期日的國家。
答案：1.海馬 2.耶稣3.浦口4.蒙古國 5.大堡礁 6.玫瑰 7.蘇軾 8.華盛頓 9.包拯 10.挪威， 瑞典， 芬蘭
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