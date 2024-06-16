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封面故事／10出身軍旅眾議員 諾曼第跳傘致敬

編譯潘勛
美國共和、民主兩黨10位出身軍旅的聯邦眾議員日前在法國諾曼第跳傘，紀念二戰諾曼第登陸80周年，圖為眾議員們跳傘後降落於聖米歇爾山。(美聯社)
美國共和、民主兩黨10位出身軍旅的聯邦眾議員日前在法國諾曼第跳傘，紀念二戰諾曼第登陸80周年，圖為眾議員們跳傘後降落於聖米歇爾山。(美聯社)

美國共和、民主兩黨10位出身軍旅的聯邦眾議員日期在法國諾曼第(Normandy)跳傘，紀念二戰諾曼第登陸80周年，向當年美軍、同盟國軍致敬；主辦這一活動的聯邦眾議員──共和黨籍沃茲(Mike Waltz)及民主黨籍克勞(Jason Crow)表示，希望他們這麼做能讓年輕人銘記當年盟軍登陸的壯舉；他們認為傳承當年的勇氣很值得。

美聯社報導，由沃茲、克勞帶領的這10位國會眾議員都出身軍旅，他們前往法國，向當年美軍及盟軍致敬；沃茲表示，值此政治惡鬥時代，他們希望讓民眾瞧見國會眾議員能「團結」推崇退伍將士，十分重要。沃茲是前陸軍軍官兼「綠扁帽」(Green Beret)特種部隊戰士。

克勞曾在陸軍第82空降師及第75遊騎兵團服役；他與沃茲在諾曼第登陸75周年也曾跳傘。今年更多眾議員熱心加入，向二戰尚在人世的老兵致敬，這可能是他們當面向這些老兵致敬的最後一次機會。

克勞表示，80年前美軍、盟軍部隊奮勇在諾曼第登陸，今天國會議員們學他們一樣跳傘，是榮耀老兵們、銘記美國捐棄私利美好年代的重要方式，能做偉大的事來改善國家，一如幾十年前「最偉大世代」(Greatest Generation)所為。

眾議員們跳傘之後，降落於聖米歇爾山(Mont-Saint-Michel)。他們分享圖片及視頻，沃茲比大拇指說，「向先賢們致敬」。

兩黨國會議員同來參加跳傘，時值眾院要維持日常基本治理都很費勁，而俄國侵略烏克蘭、以哈戰爭還在進行，美國該扮演什麼角色猶有爭議。

前來跳傘的眾議員，有出身伊拉克、阿富汗戰爭的新生代退伍軍人，連同一些退役多年的人。他們政見上並非總是一致；尤其親近前總統川普的共和黨人最近才投票，大多反對援外包裹法案。民主黨的拜登總統在紀念諾曼第登陸演說中指出，二戰為民主而戰，與他呼籲團結支持烏克蘭，有諸多共同之處。

很多參與這次跳傘的眾議員4月都到佛州練習，證明自己還能夠跳傘。這次諾曼第跳傘雖號稱兩黨合作，但大多數是共和黨人。

眾議員 共和黨 民主黨

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