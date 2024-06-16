封面故事／揮別43年機長生涯 她是美首位非裔女飛官

聯合航空機長德瑞莎·克萊本是美國空軍首位非裔女性飛行員，職涯飛行時數逾2萬3000小時。(取材自Capt. Theresa Claiborne臉書)

5月23日下午，從葡萄牙首都里斯本(Lisbon)出發的聯合航空65號班機順利降落在新澤西州 紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport )，65歲的機長德瑞莎·克萊本(Capt. Theresa Claiborne)和往常一樣，按程序逐一關閉這架波音787客機駕駛艙內所有開關，然後起身，走在全體組員最後方，步出機艙。和以往不同的是，她再也不會以機長身分，駕駛任何客機。

克萊本少尉接受T-38A高級噴射教練機飛行訓練。(取材自Capt. Theresa Claiborne臉書)

職涯飛行 逾2.3萬小時

歷經43年職業飛行生涯，累積超過2萬3000飛行時數，克萊本機長終於達到聯邦航空管理局(FAA)規定的機師年齡上限，不得不屆齡退休 。當她的飛機從跑道滑行進入停機坪時，兩輛消防車一左一右以交叉水柱為克萊本洗塵；這是航空界的傳統，經常用以祝賀資深機師光榮退休。

「從此以後，走過機場航站大廈，我再也不能穿著制服，」克萊本悵然地說：「人們看到我，只會把我當成和其他人一樣的普通乘客，這感覺會有點不一樣…我希望我仍然能對這個行業有所影響。」

美國空軍82-2期初級飛行訓練班全體女性學員合影，前排中即為克萊本少尉。(取材自Capt. Theresa Claiborne臉書)

性別種族藩籬 一一打破

克萊本對於航空業，豈止是一點影響而已；她是美國空軍史上第一位非裔 女性飛行員，之後又在民航界服務長達34年，打破一道又一道性別和種族的藩籬，並為許多不同族裔的女性飛行員開闢出一條航道。

1959年，克萊本出生於維吉尼亞州的一個職業軍人家庭，七歲時舉家隨父親派駐土耳其，首次體驗搭乘飛機，便立即愛上了空中旅行。可是在1960年代的社會氛圍下，小德瑞莎不敢奢望自己有朝一日能夠親自掌握飛機操縱桿，但對於飛行的渴望卻與日俱增。

在沙加緬度加州州立大學(California State University in Sacramento)就讀期間，克萊本加入空軍預備軍官團(AFROTC)。1981年大學畢業時，她同時取得空軍少尉任官，並立即申請進入飛行學校受訓。然而當時空軍一年只錄取十名女性軍官接受飛行訓練，且當年度的航校早已額滿。

所幸該年底空軍增加女性飛行學員名額，克萊本幸運被錄取，前往德州洛弗林空軍基地(Laughlin Air Force Base)接受基礎飛行訓練；但飛行學校的辛苦和嚴格，完全出乎她意料之外。才剛開始學科課程，她就發現主修傳播的自己，數學底子太差，幾乎跟不上進度。

「既然都已經下水了，要嘛妳就學會游泳，不然就等著淹死。」克萊本回憶當年的飛行訓練，「我不是那種輕言放棄的人，只能加倍努力。」辛勞終於有所回報，1982年9月16日，克萊本少尉成為合格飛行員，在航校畢業典禮上，由媽媽親手為她別上飛鷹胸章。

1982年9月16日，克萊本少尉成為合格飛行員，在航校畢業典禮上，由媽媽親手為她別上飛鷹胸章。(取材自Capt. Theresa Claiborne臉書)

航校畢業 寫下歷史新頁

直到此時此刻，她才意識到自己經寫下歷史，成為美國成立空中武力以來破天荒第一位非裔女性飛行員；「我不敢想像如果我未能通過，歷史將會如何記載。」

當時美國空軍尚不允許女性行飛行員執行戰鬥任務，克萊本被分派到「戰略空中司令部」(Strategic Air Command，2009年後改制為空軍全球打擊司令部Air Force Global Strike Command)，擔任KC-135空中加油機見習副駕駛。

KC-135是波音公司於1950年代冷戰時期所開發的四引擎噴射運輸機，同時具有為友機空中加油的能力，主要目的是隨時為飛行中的B-52轟炸機補充燃料，保持美國空軍24小時核子反擊能力。第一架洲際噴射客機波音707，即是根據KC-135發展而來。

克萊本畢業後，被分派到「戰略空中司令部」，擔任KC-135空中加油機見習副駕駛。(取材自Capt. Theresa Claiborne臉書) 克萊本於1989年由常備役轉入後備役，並升格為KC-135飛行教官和機組指揮官，直到2009年以中校官階正式除役，在軍中飛行時數累計超過3000小時。(取材自Capt. Theresa Claiborne臉書)

身高雖不夠 聯航願接受

七年之後，克萊本由常備役轉入後備役，升格為KC-135飛行教官和機組指揮官，直到2009年以中校官階正式除役。她在軍中的飛行時數，總共超過3000小時。

值此同時，克萊本試圖將翅膀伸展到民航業。身高僅5呎2吋，她比大部分民航公司規定的機師身高下限還矮了2吋，唯獨聯合航空是美國主要民航業者中願意忽略這項要求的公司。1990年，克萊本加入聯合航空，從波音727客機副駕駛開始做起，歷任737、757、767、777駕駛，逐步晉升為波音787機長。

「這是一家好公司，」克萊本對於她的東家仍充滿感激，「比起任何一家美國主要航空公司，我們擁有最多的女性機師，而且我相信也有最多的非裔女性。」

克萊本表示，包括她本人在內，聯合航空旗下共有25位非裔女性機師，而全美非裔女性飛行員總數還不到200人。根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)數據，全美職業飛行員當中有93.7%為白人，而男性占比則為92.5%。

身高僅5呎2吋的克萊本(右二)機長，比大部分民航機師矮了一個頭；聯合航空是美國主要民航業者中唯一忽略身高要求的公司。(取材自Capt. Theresa Claiborne臉書) 歷經43年職業飛行生涯，克萊本機長終於達到聯邦航空管理局(FAA)規定的機師年齡上限，於5月23日屆齡退休。(取材自Capt. Theresa Claiborne臉書)

設基金會 助更多女性飛

2022年，克萊本曾在接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時指出，昂貴的飛行訓練費用，以及世代和經濟弱勢，是造成飛行員多樣性不足的主要原因。據估計，要通過FAA所要求的所有訓練課程並取得商業飛行執照，總成本超過10萬元。

「那可是一大筆錢，」克萊本表示，「而通常金融機構不願意提供那麼高額的貸款給飛行學員。」而且，許多白人飛行員都是子承父業，甚至是家族傳統，「但我們(黑人)家族可沒出過那麼多代的飛行員。」

> 歷經43年職業飛行生涯，克萊本機長終於達到聯邦航空管理局(FAA)規定的機師年齡上限，於5月23日屆齡退休。(取材自Capt. Theresa Claiborne臉書)

2016年，克萊本和多位航空業女性領導者共同創立了非營利組織「天空姐妹基金會」(Sisters of the Skies Foundation)，旨在提供獎學金和親身指導，鼓勵更多女性追求航空事業。