旅遊補給站／休假3改變 不怕愈玩愈累

消費者新聞與財經頻道(CNBC)專欄作者趙海倫(音譯，Helen Zhao)，在2022年8月辭去了先前令人稱羨的工作；為療癒職業倦怠、尋找工作以外的快樂，她花了一年半時間與3.4萬元前往南美、亞洲旅遊。

趙海倫表示，在最初的幾個月，她奔波於旅行清單上的目的地，在阿根廷巴塔哥尼亞(Patagonia)徒步攀登白雪皚皚的山峰與冰川 湖泊，在泰國 泡溫泉。

但這種快感很快就消失了，她說，站在南韓濟州島壯觀的海岸懸崖上，實現了自己的夢想，卻覺得倦怠與空虛。

那時她才意識到自己犯了個大錯：她改變了環境，卻沒有改變心態；她休假的方式與她在職場如出一轍，就像個工作狂。

趙海倫說，過去，她為追求更多成功與聲望而埋首工作，讓自己變得焦慮不安，無法活在當下；現在，她又重蹈覆轍，依精心策畫的行程，像軍事訓練般照表操課。

她說，如果想享受假期，就必須有所改變，以下是她改變休假與生活的三個關鍵步驟，以及學會如何在追求幸福與抱負間保持平衡。

1.縮減行程轉移重心

趙海倫表示，倦怠感讓她清楚地認識到，需把願望清單削減一半，重質而不重量；如果不能真正享受假期，去那麼多地方又有何意義？

她說，她改變衡量成功的標準，重視是否真正享受當下、獲得平靜以及與他人相聚的時刻。

2.選擇錯過熱門活動

趙海倫學會克制「錯失恐懼症」(Fear of Ｍissing Out, FOMO)，只傾聽自己的需求，即使這會錯過許多在社群媒體 上被炒得沸沸揚揚的活動。她把追求快樂放在首位後，才開始真正享受旅途中的一切。

3.放棄邊旅行邊工作

趙海倫指出，在旅行的前幾個月，她經常熬夜構思、推銷自行撰寫的故事點子，拚命想維持與工作的聯繫。但試圖同時處理多項任務，讓她更加精疲力竭，於是決定徹底放棄自由工作。

她說，建立一個與工作完全脫鉤的狀態對她幫助很大，現在花時間來休息玩樂，她一點也不會內疚；何況在工作時，可以有更充沛的體力與更好的創意。