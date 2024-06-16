醫生的話／糞便移植 救健康也救命

大腸桿菌簇的低溫電子顯微照片，放大1萬倍。每個細菌都是橢圓形的。(維基共享資源)

腸道菌群是近些年醫學研究上的一個熱點，它帶來的所謂「腸道菌群移植」(Fecal Microbiota Transplants，FMT)，又稱為糞便移植療法來改善身體的健康，甚至拯救生命。

Q1：到底什麼是糞便移植？

A1：雖然表面讓人看得糊塗，簡單地說，就是將健康捐贈者的糞便轉移到其他人的腸胃道中。眾所周知，消化系統是利用有益的細菌，也就是腸胃道微生物群來有效地吸收營養和消化食物。當腸道微生物群失去了平衡的時候，身體就可能出現健康問題。

Q2：什麼人需要糞便移植？

A2：目前美國食品藥物管理局(FDA)通過了，可以使用在有嚴重結腸梭菌感染或者是不斷復發的病患。在某些情況下，FMT比抗生素更能有效控制難治的梭菌。

Q3：糞便移植是一種手術嗎？怎麼做的？

A3：這是一種小手術，通常透過大腸鏡檢查來做。腸胃科專家會做大腸鏡穿過整個結腸，在抽出的時候，將含有捐贈者糞便的容易成績到結腸中。另外少數的情形是將糞便移植物通過插入鼻子的管子輸送到十二指腸，就是胃跟小腸連接的區域，這也能達到效果。

Q4：任何人都能捐贈糞便嗎？

A4：這方面倒是有嚴格的規定，必須是身體健康。過去六個月內沒有服用過任何抗生素、沒有免疫功能不足的情形、沒有任何慢性腸胃道疾病、而且沒有感染傳染病風險的人。根據天然器官捐贈中心的報導，凡是有黃疸、肝炎或者是已經知道或者過去有潛伏的結核病、愛滋病、以及任何類型的癌症 、和發炎性腸道疾病如克沙氏症或者是潰爛性結腸癌的人都會被剔除。

Q5：糞便移植手術的成功率是多少？

A5：目前關於糞便移植成功率的對照臨床研究還未完成，因此沒有確切的數據。然而到目前為止，世界醫學文獻中已經有400多個病例報告，總體成功率為90到95%。

Q6：糞便移植有不良反應和副作用嗎？

A6：一般來說不良反應都很輕微，比如說便祕 、惡心、嘔吐、腸胃氣脹以及發燒腹痛等。

Q7：做了這個手術之後需要多少時間才能發揮作用？

A7：事實上見效很快的，大多數人在短短三、四天內就感覺到了病情的改善。

Q8：萬一糞便移植不起作用怎麼辦？

A8：根據腸胃科學會的建議，對於那些沒有反應或者是很快又復發的人來說，重複再做一次手術幾乎是都能達到治癒的效果的。

Q9：另外有報導認為糞便移植會幫助減肥？

A9：最近科研報導，認為腸道微生物組被確定為人類體重的調節重要因此之一。儘管個人體質不同，飲食攝取量也不一樣，但是若從肥胖者的糞便移植到非肥胖者的腸胃道中，卻可能導致體重增加。芬蘭跟蹤調查五年的臨床報告，無法證明糞便移植能夠減肥。

Q10：聽說糞便移植會改變性格，比如說焦慮症？

A10：目前醫研專家已經達成共識，認為微生物群-腸-腦軸在精神和大腦健康中發揮著重要的作用。對臨床糞便微生物群移植法可能對治療一系列精神性疾病有效。在一項自評健康和憂鬱症 狀的改善調查中，發現有憂鬱病史的患者在手術過後心理健康改善幅度加大。另外有幾名重度憂鬱症患者，接受移植後四周左右發現憂鬱症症狀得到了改善而效果可持續長達八周。

還有根據神經科學新聞報導，接受糞便移植的患者的確出現在躁鬱以及焦慮和過動行為方面的改善。若運用得當，可能將來有助於治療許多精神健康疾病。

Q11：自閉症也可以透過糞便移植來改善嗎？

A11：據國家健康機構一項觀察性研究中的結論。兒童受試者通過糞便移植，很明顯改善了許多令人困擾的自閉症症狀。實際上在腫瘤、中樞神經系統疾病等多個領域都有臨床研究，並不局限於自閉症。

Q12：做了糞便移植手術能夠持續多久呢？

A12：根據美國國家健康機構的研究，認為糞便移植的長期療效可高達48到96個月。

Q13：糞便移植手術目前還能治療什麼？其他的病症嗎？

A13：帕金森氏症：除了難治的梭菌腸胃道感染，也有證明對帕金森氏症有幫助。多發性硬化症，腸胃道微生物菌可以充當傳達患有多發性硬化症疾病的人的免疫和神經系統功能的調節器。幫助治療多發性硬化症患者的麻木、疲勞、視力、抑鬱和虛弱的情況。

老化過程：在2022年的一項對動物研究，透過糞便轉移將年輕者細菌引入老者腸道，可能有助於減少腸道、眼睛和大腦老化的情形。而相反地，將老年鼠腸道中糞便轉移到年輕小暑的腸道中，會加速某些老化過程。

B型肝炎：在2022年的一項動物臨床研究中，研究人員發現糞便一直可以幫助治療B型肝炎，減輕肝臟病毒感染後引起的疼痛和疲勞。

Q14：糞便移植捐贈者能得到報酬嗎？

A14：根據good nature捐贈中心的數據，捐贈者每月可賺取約1500美元。

(作者為大華府地區執業醫師)