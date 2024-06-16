移民專頁／就職新工作 應等I-485遞交180天後

讀者問：

目前，我在這家公司工作很多年了，薪水有些偏低，薪水約為市場薪資的80%。幸運的是，不存在裁員風險。前陣子，我找到了一份FAANG(即五家大型科技公司，Facebook、Amazon、Apple、Netflix及Google)的工作，薪水比現在的薪水高了30%左右。我應該先向這家公司提交I-140嗎？從申請到批准需要多長時間？

答：

要回答你的問題，我假設你目前的公司已為你提供了經過認證的PERM勞工 紙申請，並且有資格代表你提交I-140職業移民 申請。既然你正在考慮這個FAANG的職位，我進一步假設你已經與你未來的雇主討論過該職位，並且你未來的雇主願意贊助你獲得PERM勞工認證。我最後假設，你不是申請EB-2 NIW或EB-1A。根據你的情況，你有幾個選擇。

首先，你可以要求你目前的雇主為你提交一份I-140，並等待在轉移到FAANG公司之前獲得批准。當然，這裡需要注意的是，在I-140獲得批准後，FAANG公司可能不再願意僱用你，或者你的雇主如果覺得你騙了他們，就可能會試圖撤銷此批准。

此外，在提交I-140後，為了獲得雇主靈活性並「轉移」你的工作，你必須滿足更多的條件。I-140必須已獲批准或正在等待審理中，而你的I-485申請必須已等待至少180天。因此，為了使其發揮作用，你的優先日期應該已排到，以便你可以同時提交I-140和I-485的申請。之後，你可在提交I-485申請180天後，將你的工作「移」到 FAANG公司的相同或類似的工作。

為了與此策略相配，如果你目前的雇主同意，你可以額外支付2805元對你的I-140進行加急處理，這樣你就有可能在15個工作日後獲得I-140的批准。如果沒有加急處理，I-140申請通常需要六個月到一年的時間才能得到裁決。總而言之，在這個策略下，你也許可以同時提交I-140、I-485的180天後轉到FAANG工作，而不必讓FAANG公司代表你再次申請PERM勞工紙。

當然，如果你的優先日期還沒有排到，你需要等排到了才提交I-485，然後等待180天，通過H-1B轉移或其他合法方式將工作轉移到FAANG公司。如果你的雇主提交的I-140最終獲得批准，但你無法提交I-485，你至少可以保留其優先日期，在第二個職業移民申請中使用。

你的第二個選擇是，只接受FAANG的錄取通知，然後將工作簽證 轉移給他們，而無需由你目前的雇主代表你提交I-140。這樣做的好處是，你將能夠以FAANG給的工資而不用擔心等待的風險。缺點是你將放棄目前雇主已為你辦理好的PERM勞工紙，並且必須由FAANG公司重新辦理勞工紙的流程，這將使你的流程增加大約兩年(ETA 9141目前需要六至七個月來裁決，而ETA 9089此時需要一年以上的時間)。除非你的I-140已獲批准且未被前雇主撤銷，否則你也將無法保留舊的優先日期。因此，如果你願意在美國保持非移民身分的同時，等待更長時間來獲得永久居留權並賺取更多的錢，那麼這對你來說可能是一個可行的選擇。