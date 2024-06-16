我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

移民專頁／就職新工作 應等I-485遞交180天後

李翼民律師主答（李翼民為李亞倫律師合夥人）

讀者問：

目前，我在這家公司工作很多年了，薪水有些偏低，薪水約為市場薪資的80%。幸運的是，不存在裁員風險。前陣子，我找到了一份FAANG(即五家大型科技公司，Facebook、Amazon、Apple、Netflix及Google)的工作，薪水比現在的薪水高了30%左右。我應該先向這家公司提交I-140嗎？從申請到批准需要多長時間？

答：

要回答你的問題，我假設你目前的公司已為你提供了經過認證的PERM勞工紙申請，並且有資格代表你提交I-140職業移民申請。既然你正在考慮這個FAANG的職位，我進一步假設你已經與你未來的雇主討論過該職位，並且你未來的雇主願意贊助你獲得PERM勞工認證。我最後假設，你不是申請EB-2 NIW或EB-1A。根據你的情況，你有幾個選擇。

首先，你可以要求你目前的雇主為你提交一份I-140，並等待在轉移到FAANG公司之前獲得批准。當然，這裡需要注意的是，在I-140獲得批准後，FAANG公司可能不再願意僱用你，或者你的雇主如果覺得你騙了他們，就可能會試圖撤銷此批准。

此外，在提交I-140後，為了獲得雇主靈活性並「轉移」你的工作，你必須滿足更多的條件。I-140必須已獲批准或正在等待審理中，而你的I-485申請必須已等待至少180天。因此，為了使其發揮作用，你的優先日期應該已排到，以便你可以同時提交I-140和I-485的申請。之後，你可在提交I-485申請180天後，將你的工作「移」到 FAANG公司的相同或類似的工作。

為了與此策略相配，如果你目前的雇主同意，你可以額外支付2805元對你的I-140進行加急處理，這樣你就有可能在15個工作日後獲得I-140的批准。如果沒有加急處理，I-140申請通常需要六個月到一年的時間才能得到裁決。總而言之，在這個策略下，你也許可以同時提交I-140、I-485的180天後轉到FAANG工作，而不必讓FAANG公司代表你再次申請PERM勞工紙。

當然，如果你的優先日期還沒有排到，你需要等排到了才提交I-485，然後等待180天，通過H-1B轉移或其他合法方式將工作轉移到FAANG公司。如果你的雇主提交的I-140最終獲得批准，但你無法提交I-485，你至少可以保留其優先日期，在第二個職業移民申請中使用。

你的第二個選擇是，只接受FAANG的錄取通知，然後將工作簽證轉移給他們，而無需由你目前的雇主代表你提交I-140。這樣做的好處是，你將能夠以FAANG給的工資而不用擔心等待的風險。缺點是你將放棄目前雇主已為你辦理好的PERM勞工紙，並且必須由FAANG公司重新辦理勞工紙的流程，這將使你的流程增加大約兩年(ETA 9141目前需要六至七個月來裁決，而ETA 9089此時需要一年以上的時間)。除非你的I-140已獲批准且未被前雇主撤銷，否則你也將無法保留舊的優先日期。因此，如果你願意在美國保持非移民身分的同時，等待更長時間來獲得永久居留權並賺取更多的錢，那麼這對你來說可能是一個可行的選擇。

勞工 移民 工作簽證

上一則

移民專頁／若不確定在本國續簽H-1B 回美紙將有幫助

下一則

巴黎奧運／麵包、起司…選手村濃濃法國味

延伸閱讀

移民故事／女兒，從被迫寄養到成為實習醫生

移民故事／女兒，從被迫寄養到成為實習醫生
移民專頁／涉道德敗壞罪 移民需申請豁免

移民專頁／涉道德敗壞罪 移民需申請豁免
移民專頁／綠卡身分申請配偶 需等排期

移民專頁／綠卡身分申請配偶 需等排期
移民專頁／等綠卡期離境 可申請加急回美紙

移民專頁／等綠卡期離境 可申請加急回美紙

熱門新聞

袁世凱的孫女袁家淦於2020年出版的英文本《袁氏史記：袁世凱的家族》一書，收到來自中國的袁氏家人和讀者詢問「何時有中文本」？（記者何卓賢／攝影）

封面故事／袁家淦寫家族故事 袁世凱後代想看中文版

2024-06-09 07:09
101歲的塔克是位精神科醫生，1947年起行醫並在俄亥俄州教授醫科學生，畢生奉獻醫學，踏入杏林已77年。(圖／IMDb)

美國現象／高齡繼續工作 就是不退休

2024-06-10 00:05
網飛版「三體」中，主角葉文潔的父親遭活活鞭打致死。（視頻截圖）

憶往／看「三體」 回想起60年前文革慘況

2024-06-09 13:04
11歲的鍾心懿。（鍾子威提供）

人物／雪山中披荊斬棘 11歲鍾心懿有谷愛凌之風

2024-06-09 02:19

移民故事／女兒，從被迫寄養到成為實習醫生

2024-06-10 00:40
袁家騮是袁家後代在遭受中國文革迫害之後的「大救星」。圖為袁家騮博士2001年在台灣清大校長劉炯朗(右)與中央大學校長劉兆漢(左)等學界人士祝福聲中，歡度90歲生日。（本報資料照）

封面故事／袁世凱曾孫：家史寫出遺產

2024-06-09 02:29

超人氣

更多 >
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺