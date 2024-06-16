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移民專頁／若不確定在本國續簽H-1B 回美紙將有幫助

李翼民律師主答（李翼民為李亞倫律師合夥人）

讀者問：

我是EB-3申請人，表格B本月已排到，但表格A尚未排到。律師現在打算同時提交I-485和回美紙(AP卡)及工作許可證(EAD卡)申請，但我上個月剛回中國續簽H-1B回來，我的H-1B簽證也剛續簽三年。我原本計畫今年底出國度假，明年5月回中國，但現在AP卡申請一經提交，我就無法出境。律師表示，AP卡大約需要12到15個月的時間，意味著明年所有的海外旅行計畫都將被取消。我想告訴律師，只提交I-485，不要提交工作許可證EAD和AP卡申請，考慮到我的H-1B還有一年才到期，如果我拿到AP卡也只有一年有效期限，和H-1B效期大致相同。這樣的話，我可在明春持有效簽證回國，等到簽證過期再申請AP卡。我這樣想可以嗎？我的工作比較穩定，並不特別擔心會突然被裁員，如果我現在不申請AP卡，還會有其他風險嗎？

答：

雖然這取決於你，但根據你的情況申請AP及EAD卡仍然有一定的價值。事實上，你擁有效期接近三年的新H-1B身分，這非常重要，因為它可降低你申請EAD和AP的緊迫性。只要你仍在H-1B擔保公司工作或有效的H-1B轉讓申請獲得批准，你就可持H-1B簽證自由往返。H-1B到期後，你可在明春返回時在本國領事館續簽，方法是申請DS-160並準備好必要的證據，包括有效的勞工條件申請(LCA)、公司的工作信函和H-1B批准單。回美紙獲得批准並不意味著你的H-1B簽證失效，你只需使用H-1B簽證即可進出美國。

如果你的I-485案件的批准時間比你的H-1B身分的有效期限更長，回美紙可能對你有利；當然，回美紙的有效期限為一年。因此，你可考慮在H-1B到期時申請EAD和回美紙。如果你希望將回美紙與你的H-1B身分到期相協調，你可以在H-1B到期日期前約12個月申請。

如果你的綠卡申請尚未獲得批准，並且你有回美紙，你通常可以出境和進入美國，而無需延長你的H-1B身分。

此外，如果不確定能否在本國領事館獲得續簽的H-1B簽證，將回美紙作為應急計畫可能會有所幫助。雖然在沒有EAD或回美紙的情況下申請I-485可能對你有用，尤其是因你的H-1B有效期已近三年，但你可能需要考慮上述福利並決定是否值得你額外申請。

H-1B 簽證 綠卡

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