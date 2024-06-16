星座／6月16日至6月22日運勢 獅子座展現成熟 雙魚座精力充沛

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規劃，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作娛樂都兼顧。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：獅子座

小人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

等待是你這周最常見的狀態，然而這是上天在磨練你的耐性，所以，當戀人約會遲到、上司遲遲不確定方案、乘車排隊時，不要有太多的抱怨。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

急躁的情緒將會扭曲你的判斷力，當遇到抉擇性的問題時，待平復情緒之後再做決定，否則很容易判斷失誤，使自己踏入充滿麻煩的荊棘。

愛情指數：★★★☆☆

朋友的鼓勵，會讓你本周在面對感情問題時更勇敢一些。單身者追愛的步伐要比原來快一些，但也別做得太過，以免嚇到對方；有伴者敢於承認錯誤，且能得到原諒。

幸運色彩：香檳金

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷，容易因小事與人發生爭執，且會處於劣勢，不利於事情的進展；需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

成熟的一面本周將在你身上展現得淋漓盡致，不僅自己的事情能處理得井井有條，還可以充當身邊朋友同事的軍師。

幸運色彩：森林綠

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★☆☆☆☆

這周的希望很容易落空，有什麼重大的決定最好都不要在這一周進行，反而是一些粗淺、收尾之類的事情可以安排到這一周來做，你比較有耐性將這些小事做好。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

此時不是開始新戀情或接受新工作的好時機，面對的阻力會比你想像的還要大；最好還是按部就班，遵照原來的軌跡，做熟悉的事情。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

你想獨力完成的事，在這一周往往會完成不了，因為急於求成的心情會讓你喪失理性處理事情的能力，與人合力去做，效果會要好很多。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

感性與理性的爭鬥在本周激烈上演。你很容易被捲進人情世故的紛爭中，該如何處理好這其中的關係，取決於你較著重實際、還是個人情感。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

你會在本周深刻體會到語言的藝術，融洽的交流會拉近你與身邊的同事、朋友的距離。但說話語氣稍沒注意，則會讓對方心裡感到些許不舒服。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★★

精力充沛的一周，你的世界將充滿陽光，不僅笑容常會掛在你臉上，你的陽光也能溫暖到身邊的其他人。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

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