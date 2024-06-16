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養生／防關節退化 要減少發炎

李宗祐
適時使用護膝，強化大腿股四頭肌訓練。(本報資料照片)
適時使用護膝，強化大腿股四頭肌訓練。(本報資料照片)

喜愛遊山玩水的長輩，突然變得不愛走動、甚至看到樓梯會害怕，可能是掌握活動機能的「關節」出了問題。醫師分享關節照護的正確觀念，讓飽受退化性關節炎所苦的人，再度邁出幸福人生。

退化性關節炎 逾5旬常見

退化性關節炎常見50歲以上，65歲以上的成年人更是每2人即有1人罹患。台灣嘉義基督教醫院骨科部部長江振豪表示，關節退化不全然是老化現象，會罹患退化性關節炎的起因是慢性發炎，造成膠原蛋白斷裂、軟骨基質流失，引發惡性循環，造成關節退化愈來愈嚴重。

江振豪表示，上了年紀、肌肉變弱，保護關節的能力變差，關節周圍的關節液就容易從旁邊關節囊滲漏出去，潤滑減少，造成關節磨耗增加，破壞關節軟骨，造成不均勻表面，磨耗更大，最後導致關節軟骨變形，若加上長時間蹲跪等活動，膝蓋受傷會更嚴重。

已有退化性關節炎要如何照護？江振豪建議，首先，長時間站立或行走時，可使用護膝、拐杖等輔助器具來護關節；其次，要適當的訓練與運動，尤其是大腿股四頭肌的肌力強化訓練。適合的運動有快走、游泳、水中走路及平路騎腳踏車等，並配合過程中適度的休息。

強化周圍肌肉 增加穩定

對於關節照護準則，江振豪表示，減少傷害膝蓋的行為、強化周圍肌肉，增加關節穩定，還有減少內部關節磨損，包括補充關節軟骨生成物、補充關節潤滑及減少發炎。

對於長輩經常使用的關節保健成分葡萄糖胺、軟骨素、膠原蛋白等，江振豪說，這些產品廣告都做得很好，但是吃了真的能保護關節嗎？他指出，根據研究，經過人體的消化吸收，100份約只有3～4份會進到體內，其他變成醣類、蛋白質，所以這類的產品效用不大。

地中海飲食 降慢性發炎

其實，延緩關節退化的關鍵，在於降低發炎、減少軟骨流失，江振豪說，退化性關節炎起因於慢性發炎，有效調控慢性發炎，就能延緩關節退化。在藥物上，可使用消炎藥、類固醇有效減少慢性發炎，但易有腎毒性、胃出血、心血管疾病的副作用產生，無法長期使用。

在食物上，近來流行的地中海飲食，主要是綠色蔬果、橄欖油、深海魚類、堅果等可適量補充。另外，也有天然高濃度萃取抗炎物質，西非的天然乳油木果油含活性關鍵元素，以高科技冷凝萃煉將活性關鍵元素濃縮為高濃度活關素75，經臨床研究及動物試驗證實對退化性關節炎有不錯的效果。▪

關節 骨科 心血管疾病

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